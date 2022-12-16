Asheville 高中启用远程CTE计算机动画和游戏设计课程

凯瑟琳-布拉德利在Asheville 高中教授计算机动画和游戏艺术课程，这是学生可以选择的两门CTE选修课。 布拉德利的课程为学生准备了电视和电影制作、广告、游戏设计、建筑等方面的职业。

学生使用学校计算机实验室的Mac工作站来运行这些课程所需的软件，其中包括Adobe Creative Suite、Blender和Unity以及其他3D计算机图形、动画、视频和游戏设计应用程序。

访问这些软件程序对于 Bradley 的课堂至关重要。当学校因新冠肺炎而关闭时，学生们将无法继续访问学习所需要的软件。

“计算机实验室第一次因为新冠肺炎关闭时，情况很糟糕，”布拉德利说。