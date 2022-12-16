Asheville 高中启用远程CTE计算机动画和游戏设计课程
远程访问实验室计算机为学生提供了意想不到的好处
简介
阿什维尔高中是北卡罗来纳州阿什维尔市学校区的一部分，它为职业和技术教育（CTE）学生提供对实验室计算机的远程访问，以应对关闭计算机实验室这个情况。这使得他们能够运行计算机动画和游戏美术课所需的软件。
来自 Asheville High School
Splashtop完美地满足了我们的需求。 我们可以为动画和游戏艺术项目做完整的课程，使用在大流行之前已经开发的课程。
Kathryn B., Teacher
挑战：个人计算机实验室访问因新冠肺炎流行而关闭
凯瑟琳-布拉德利在Asheville 高中教授计算机动画和游戏艺术课程，这是学生可以选择的两门CTE选修课。 布拉德利的课程为学生准备了电视和电影制作、广告、游戏设计、建筑等方面的职业。
学生使用学校计算机实验室的Mac工作站来运行这些课程所需的软件，其中包括Adobe Creative Suite、Blender和Unity以及其他3D计算机图形、动画、视频和游戏设计应用程序。
访问这些软件程序对于 Bradley 的课堂至关重要。当学校因新冠肺炎而关闭时，学生们将无法继续访问学习所需要的软件。
“计算机实验室第一次因为新冠肺炎关闭时，情况很糟糕，”布拉德利说。
解决方案：Splashtop 使远程计算机实验室访问成为可能
Asheville 高中要设法帮助学生访问所需的校内资源，使学生能够在家中通过自己的设备访问学校实验室的计算机。
Asheville 高中决定为 Kathryn Bradley 的 CTE 课程部署 Splashtop 远程实验室。借助 Splashtop，学生可以使用自己的计算机、平板电脑和 Chromebook 设备远程访问和控制实验室计算机。
在高性能远程连接期间（支持 4K 流式传输），学生可以实时查看实验室计算机的屏幕，可以远程控制实验室计算机并运行任意软件应用，就像在实验室一样。
“ Splashtop 完美地满足了我们的需求，” 布拉德利说。 “我们可以使用新冠肺炎大流行之前已经开发的课程来制作动画和游戏艺术课程的完整课程。”
结果。远程访问提高了学生的参与度，24/7
Splashtop 对于远程实验室的意外好处是，学生现在也可以在上课时间之外访问 Mac 实验室计算机。他们可以随时随地远程访问实验室。
"有一个巨大的优势，允许学生随时使用动画和游戏设计应用程序，即使是在凌晨2点，在他们的卧室里吃着冰冷的比萨饼，"布拉德利说。
额外的访问权使学生有更多时间使用他们需要的软件应用，并帮助他们对自己的时间和学习承诺更加负责。
"她说："教授这种责任感是很难的，但对实验室软件的更流畅的访问已经变成了加速我们许多学生的进程。
奖金：远程访问的成功超出了最初实施的范围
在看到Splashtop软件在动画和游戏艺术课程中的成功后，阿什维尔高中正在探索扩大到其他课程。 例如，工程系有兴趣将Splashtop用于机器人课，而Adobe数字设计课的老师也在采用它!
细节
关于 Asheville High School
阿什维尔市学区共有4,400名学生，阿什维尔高中（Asheville High School）是该学区10所 K-12学校的其中之一。阿什维尔高中2017届学生毕业率高达88%。该校以“培养学生的公民义务与责任、终身学习意识和个人成就感”为教育理念。
阿什维尔高中的大约1200名学生中，估计有四分之一在上学期间至少参加了职业和技术教育（CTE）中的一门课。
关于用于远程实验室的 Splashtop
用户可以使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
用户可以享受高清音视频、4k 流式传输，快速连接以远程控制实验室计算机。
保持生产力所需的重要功能包括拖放式文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
预定远程访问权限，让学生在预定的时间段访问某些实验室计算机。
获得顶级的远程访问功能，包括拖放文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
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