Asheville 高中启用远程CTE计算机动画和游戏设计课程

Asheville 高中启用远程 CTE 计算机动画和游戏设计课程
远程访问实验室计算机为学生带来意外之喜
简介
阿什维尔高中是北卡罗来纳州阿什维尔市学校区的一部分，它为职业和技术教育（CTE）学生提供对实验室计算机的远程访问，以应对关闭计算机实验室这个情况。这使得他们能够运行计算机动画和游戏美术课所需的软件。
来自 Asheville High School
Splashtop 完全符合我们的需求。我们可以利用疫情前已经开发的课程，完成动画和游戏艺术科目的全部授课。
Kathryn B., Teacher
挑战：个人计算机实验室访问因新冠肺炎流行而关闭
Kathryn Bradley 在阿什维尔高中教计算机动画和游戏艺术课程，这是学生可以参加的两门 CTE 选修课。Bradley 的课程是学生将来从事电视和电影制作、广告、游戏设计、建筑等行业的基础课程。
学生使用校内计算机实验室中的 Mac 工作站来运行这些课程所需的软件，包括 Adobe Creative Suite、Blender、Unity 以及其他 3D 计算机图形、动画、视频和游戏设计应用。
访问这些软件程序对于 Bradley 的课堂至关重要。当学校因新冠肺炎而关闭时，学生们将无法继续访问学习所需要的软件。
“计算机实验室第一次因为新冠肺炎关闭时，情况很糟糕，”布拉德利说。
解决方案：Splashtop 使远程计算机实验室访问成为可能
Asheville 高中要设法帮助学生访问所需的校内资源，使学生能够在家中通过自己的设备访问学校实验室的计算机。
Asheville 高中决定为 Kathryn Bradley 的 CTE 课程部署 Splashtop 远程实验室。借助 Splashtop，学生可以使用自己的计算机、平板电脑和 Chromebook 设备远程访问和控制实验室计算机。
在高性能远程连接期间（支持 4K 流式传输），学生可以实时查看实验室计算机的屏幕，可以远程控制实验室计算机并运行任意软件应用，就像在实验室一样。
“ Splashtop 完美地满足了我们的需求，” 布拉德利说。 “我们可以使用新冠肺炎大流行之前已经开发的课程来制作动画和游戏艺术课程的完整课程。”
结果：远程访问提高了学生的全天参与度
Splashtop 对于远程实验室的意外好处是，学生现在也可以在上课时间之外访问 Mac 实验室计算机。他们可以随时随地远程访问实验室。
“一大优势是允许学生随时使用动画和游戏设计应用程序，即使在凌晨2点钟，在卧室里吃着冷披萨，也一样可以远程访问这些软件，”Bradley 说。
额外的访问权限使学生有更多时间使用软件应用，可以帮助学生在时间管理和学习任务方面更加负责。
她说：“教学生承担责任很难。但事实证明，更顺畅地访问实验室软件，能够加快多数学生的学习进程。”
意外收获：远程访问的成功超出了最初的实施范围
看到 Splashtop 软件在动画和游戏艺术课程中取得成功之后，阿什维尔高中开始研究如何将这个软件扩展到其他课程。例如，工程学院有意将 Splashtop 用于机器人课程，Adobe Digital Design 课程讲师也在使用这款软件！
细节
关于 Asheville High School
阿什维尔市学区共有4,400名学生，阿什维尔高中（Asheville High School）是该学区10所 K-12学校的其中之一。阿什维尔高中2017届学生毕业率高达88%。该校以“培养学生的公民义务与责任、终身学习意识和个人成就感”为教育理念。
阿什维尔高中的大约1200名学生中，估计有四分之一在上学期间至少参加了职业和技术教育（CTE）中的一门课。
关于用于远程实验室的 Splashtop
用户可以使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
用户可以享受高清音视频、4k 流式传输，快速连接以远程控制实验室计算机。
保持生产力所需的重要功能包括拖放式文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
预定远程访问权限，让学生在预定的时间段访问某些实验室计算机。
获得顶级的远程访问功能，包括拖放文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
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