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防止黑客入侵的远程访问规范 - Q&A

作者：Splashtop Team
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路透社报道，2021年2月， “黑客入侵了一家供水厂的计算机系统，并试图在供水中添加超过安全标准的添加剂，该工厂可为佛罗里达州坦帕附近大约15,000人供水……该工厂在 Oldsmar 镇的一名员工在自己的计算机上安装了 TeamViewer，黑客通过远程访问这一软件程序来控制其他系统。”此后包括 PCMag 在内的更新报告显示，这可能是共享密码和 Windows 版本过旧导致的。

Q&A

Splashtop 如何确保远程访问的安全性？

Splashtop 是一种远程访问解决方案，旨在使员工在家中或在旅途中办公期间，可以远程访问办公室的计算机。如下是 Splashtop 阻止未经授权方访问公司计算机和敏感信息的方式：

  • 入侵防御

    -Splashtop ，为其24×7运行的生产环境利用入侵检测和防御机制。 Splashtop 在构建其云应用堆栈时，坚持行业最佳实践，以确保安全的实施和实例的强化。

  • 远程访问应用程序的安全性

    - 为了保持你的端点设备的安全，Splashtop ，利用多层次的安全保护，包括设备认证、双因素认证和安全代码。

  • 安全的远程连接

    - 所有远程会话都受到TLS（包括TLS 1.2）和256位AES加密的保护。

哪些规范可供 Splashtop 用户参照以免发生此类问题？

Splashtop 用户和帐户管理员可以通过以下方式确保其计算机资产、网络和数据的安全：

  • 将计算机操作系统（例如 Windows 10）更新到最新版本。

  • 整合你的

  • 如果你的组织没有SSO，请使用强密码和

    以保护你的Splashtop 账户。

  • 确保杀毒软件、垃圾邮件过滤器和防火墙版本最新、配置正确且安全可靠。

  • 检查网络配置，隔离无法更新的计算机系统。

  • 维护和监测审计

    用于所有远程连接协议。

  • 训练用户识别并报告社会工程学诈骗企图。

  • 识别并中止出现异常活动的用户访问。

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