防止黑客入侵的远程访问规范 - Q&A

据路透社报道，2021年2月， “黑客入侵了一家供水厂的计算机系统，并试图在供水中添加超过安全标准的添加剂，该工厂可为佛罗里达州坦帕附近大约15,000人供水……该工厂在 Oldsmar 镇的一名员工在自己的计算机上安装了 TeamViewer，黑客通过远程访问这一软件程序来控制其他系统。”此后包括 PCMag 在内的更新报告显示，这可能是共享密码和 Windows 版本过旧导致的。
Q&A
Splashtop 如何确保远程访问的安全性？
Splashtop 是一种远程访问解决方案，旨在使员工在家中或在旅途中办公期间，可以远程访问办公室的计算机。如下是 Splashtop 阻止未经授权方访问公司计算机和敏感信息的方式：
入侵防御：Splashtop 通过入侵检测和防御机制保护全天候（24×7）运行的生产环境。Splashtop 按照行业规范构建云应用程序基础架构，以增强安全性、强化实例。
远程访问应用程序的安全性 – 为确保端点设备的安全性，Splashtop 充分利用多级别安全防护，比如设备验证、双重验证和安全码。
安全的远程连接 – 所有远程会话都受到 TLS（包括 TLS 1.2）和256位 AES 加密保护。
哪些规范可供 Splashtop 用户参照以免发生此类问题？
Splashtop 用户和帐户管理员可以通过以下方式确保其计算机资产、网络和数据的安全：
将计算机操作系统（例如 Windows 10）更新到最新版本。
如果你的组织没有SSO，请使用强密码和
以保护你的Splashtop 账户。
确保杀毒软件、垃圾邮件过滤器和防火墙版本最新、配置正确且安全可靠。
检查网络配置，隔离无法更新的计算机系统。
训练用户识别并报告社会工程学诈骗企图。
识别并中止出现异常活动的用户访问。
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