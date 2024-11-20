远程桌面解决方案对您的业务的好处

随着企业继续接受远程和混合办公环境，可以肯定地说远程工作不会消失（不像远程员工，他们可以去任何需要的地方）。然而，随着员工、经理和团队在办公室的时间越来越少，确保他们无论身在何处都能安全、轻松地访问工作设备仍然至关重要。
进入远程桌面软件。
什么是远程桌面软件？它是一种工具，可以让员工将电脑留在办公室，无论走到哪里都能访问所有文件和程序。虽然远程桌面应用程序有很多好处，但许多组织仍然不确定如何使用它们或为什么他们的团队需要远程访问。
考虑到这一点，让我们来看看远程桌面对企业的七大好处：
在任何地方工作
降低成本
简化操作和管理
提高数据安全
无延迟连接
维持业务连续性
在任何设备上无缝工作
远程桌面解决方案对企业的7大关键好处
1.随时随地高效工作的灵活性
为了支持远程工作环境，您的企业需要工具和技术，以便员工可以随时随地无缝高效地工作。远程桌面解决方案的最大好处之一是，它们可以让员工在不需要携带工作电脑的情况下进行远程工作。
通过远程桌面访问，员工可以使用任何设备访问存储在工作计算机上的所有文件、程序、注释和工具。这提供了在任何设备上高效工作的灵活性，随时随地。
2. 通过远程管理降低运营成本
决策者在考虑远程访问解决方案时常提到的一个常见问题是价格。如果他们想为整个组织获取远程桌面工具，那肯定是一项昂贵的任务，对吧？
不一定。虽然企业确实需要为远程桌面解决方案付费，但它们也可以降低整体运营成本。远程桌面解决方案可以最大限度地减少对物理办公空间的需求，使企业能够更好地利用现有空间，并减少与大型办公室相关的间接成本。
更重要的是，远程桌面减少了对昂贵的办公室硬件的消耗，帮助企业从硬件投资中获得更多价值。这降低了现有基础设施的总拥有成本（TCO），使组织在提高效率的同时节省资金。
此外，虽然有些选项可能很昂贵，但 Splashtop 是一种经济实惠的远程访问解决方案。与其他远程桌面工具相比，Splashtop 的价格可能比 TeamViewer 等竞争对手低 50% 到 75%。
3. 简化操作和管理基础设施
远程访问不仅允许用户远程访问单个设备——它还提供从任何位置访问工作站和资源的能力。这为灵活性、可扩展性和管理的便利性开启了新的水平，因为组织、管理者和支持团队将始终拥有他们所需的计算资源。
IT 团队也可以从远程桌面软件中大大受益。使用远程桌面工具，IT 可以集中管理软件和硬件，从而减少现场支持的需求，并能够远程管理、更新和排除系统故障。因此，IT 代理可以简化工作并简化基础设施管理。
4. 增强的数据安全性和合规性
数据安全对各类企业来说都是最重要的，尤其是在具有严格安全标准的行业中。因此，许多决策者对远程访问持谨慎态度，认为允许某人从任何地方访问设备意味着设备更容易受�到攻击。
实际上，你只需要合适的远程桌面解决方案。虽然不同解决方案的安全性会有所不同（因此需要尽职调查），但远程桌面对企业的最大好处之一是它可以提供增强的安全性。
Splashtop的远程访问技术提供安全、加密的设备访问，同时数据完全保留在被管理的计算机上——而不是个人设备上。这有助于将因硬件丢失或被盗而导致的数据泄露风险降到最低。
Splashtop 还包括跨应用程序和终端的高级安全功能，例如双因素身份验证、远程连接通知和多级密码安全。它旨在符合广泛的安全法规，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 和 CCPA，确保敏感数据的安全。使用 Splashtop 时，您的设备和文件保持安全。
5. 通过高性能连接无缝访问设备
没有人喜欢延迟，尤其是在工作时。这些延迟不仅令人沮丧，还浪费宝贵的时间，让生产力陷入停滞。当用户远程连接到他们的设备时，他们通常会担心连接问题会减慢速度，因为信息是从一个设备传送到另一个设备的。
幸运的是，使用正确的解决方案可以避免延迟和其他延误。远程桌面软件在主设备上运行所有内容，连接设备与之交互，因此使用像 Splashtop 这样高性能的解决方案连接时几乎没有延迟，同时提供高质量的音频和视觉质量。
这带来了无缝连接和更高效的工作体验，无论你从哪里工作，设备有多强大。Splashtop具有高性能的帧率，支持4K流媒体高达60fps，4:4:4色彩模式和高保真音频，因此在网络之间不会有质量或性能的损失。
6. 通过远程桌面解决方案维持业务连续性
即使员工更喜欢在办公室工作，也总有可能因紧急情况被迫离开。也许他们需要从火灾或洪水中撤离，或者可能只是发生了大规模停电。无论出于何种原因，这��都导致了远程桌面解决方案的另一个主要好处：支持业务连续性和灾难恢复的能力。
由于远程桌面解决方案允许员工远程连接到他们的计算机和文件，即使在紧急情况下也能提供不间断的访问。没有必要打包一台大型公司计算机并随身携带，因为员工可以直接从他们的个人设备访问相同的工作而不遗漏任何内容。
例如，当COVID-19疫情迫使光线追踪动画工作室离开办公室时，他们使用Splashtop进行远程工作，成功完成了后期制作并按时发布。看看他们是怎么做到的！
7. 通过安全的远程访问支持BYOD计划
众所周知，每个人都有自己喜欢的设备，无论是喜欢 Mac、PC，还是更喜欢从平板电脑上工作。许多员工都喜欢自带设备 (BYOD) 的工作环境，他们可以使用自己习惯的设备工作。
远程桌面解决方案使 BYOD 高效且安全。员工可以从个人设备安全地访问工作计算机，而无需存储或传输数据，确保BYOD的便利和舒适性，同时不影响安全性或遇到兼容性问题。
额外的好处是，这也有助于减少组织的硬件成本，因为他们需要购买的设备更少。
Splashtop 支持 Windows、Mac、iOS、Android、Chrome OS 和 Linux 设备，以及虚拟机和虚拟桌面基础设施 (VDI)，确保跨平台和系统的可访问性。因此，如果您在 Windows 设备上运行程序，您的 iPad 仍然可以连接到该设备并无问题地运行您的程序。
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虽然这些是远程桌面软件的一些最大吸引力，但它们并不止于此。您可以通过 Splashtop 亲身体验所有这些好处，它使您能够：
从任何设�备或操作系统安全地访问您的文件和应用程序
无论你从哪里工作，都可以运行高级软件应用程序
把你的电脑留在办公室，仍然可以从任何地方工作
远程控制您的设备并以高质量和低延迟共享您的屏幕
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