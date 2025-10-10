网络威胁总是在寻找新的机会来破坏您的网络并窃取敏感数据。当您的组织中有多个远程端点时，保护和确保它们的安全至关重要。随着IT环境的日益复杂和向远程/混合办公的过渡，强大的端点保护变得必不可少。
然而，手动端点修复可能是一个耗时的任务，并且容易出错。另一方面，自动修复提供了一致的监控和保护，让您能够快速解决问题并维护安全端点。
考虑到这一点，接下来让我们看看自动化端点修复，它的重要性，以及如何为您的企业选择合适的端点修复工具。
什么是端点修复？
端点修复是识别和解决端点设备上的安全漏洞、安全缺陷以及不符合安全要求的问题的过程。这对于快速修复问题以及维护组织安全和IT合规性至关重要。
这些问题通常包括漏洞、恶意软件、过时的软件以及配置错误的设备。通过功能强大的自动化修复工具，可以通过策略驱动的操作自动解决许多问题。如果终端修复工具不是自动化的，一旦识别出威胁，它会提供解决方案供 IT 团队实施，以便快速解决问题。
手动与自动端点修复
虽然端点修复包括几个重要元素和变体，但最大区别在于工具使用的是手动还是自动修复。
手动端点修复可以检测问题和漏洞，但IT团队必须手动评估和解决威胁。这是一个较慢的过程，因为需要代理花时间调查问题并手动修复。然而，它也具有自动修复可能缺乏的人为判断和灵活性元素。
自动化终端修复则是一种快速、可扩展且高效的过程。自动化工具可同时监控多个终端，提供接近实时的检测和自动化响应。这些工具还可以自动解决检测到的问题，例如在检测到系统过时时安装补丁更新，或移除检测到的恶意软件。
虽然手动端点修复在灵活性方面可能更具有人为因素，但也更容易出错，并可能浪费时间和资源。另一方面，自动化修复的响应时间显著提高，可以随公司的发展进行扩展。
自动化端点修复：合规性和成本影响
那么，让我们来了解一下自动化端点修复，它的优势及其影响。自动化修复工具可以通过提供实时检测和响应来提高整体端点安全性并降低风险，从而带来多个好处。这些好处包括：
更快的威胁缓解：自动化端点修复的最大好处之一是其在威胁检测和缓解方面的速度和效率。自动化工具可以不断扫描端点和网络以识别威胁并解决它们或提醒IT团队，从而大大加快响应速度。
减少停机时间：快速自动解决问题的能力可以显著减少停机时间。自动端点修复工具不仅可以在潜在问题导致停机之前解决它们，还可以让端点保持保护和平稳运行，防止可能导致停机的未来问题。
改善扩展性：当您的公司增长时，您会增加一些新的终端，需要进行检测和管理。如果您使用人工终端修复，这通常需要雇用和培训额外的IT人员以满足增加的需求。但使用自动化解决方案，扩展起来就容易多了，因为修复工具可以轻松连接到新终端，并提供相同的检测和修复功能。
时间和资源节省：自动化的端点修复可以显着节省时间和资源。自动检测和处理潜在问题为IT代理节省了原本需要手动寻找和修复漏洞及其他问题的时间。这让他们有时间去处理更为关键的任务，使公司能够快速解决问题，更好地利用其IT资源。
改善IT合规性：自动化修复有助于维持符合常见框架和监管要求的补丁级别和配置基线。
自动化端点修复的3个阶段
自动化端点修复包含三个关键步骤：
1. 检测：识别端点上的潜在威胁
第一步是检测潜在威胁。这通常通过端点监控工具发现可疑活动或过期应用程序，但也可以包括定期的安全扫描或终端用户报告问题。
2. 分析：了解威胁的性质和严重性
一旦识别出问题或威胁，就会对其严重性进行评估。例如，如果它是影响业务关键流程或危及敏感数据的新漏洞，那么它就是一个必须尽快解决的高优先级威胁。然而，如果它只是一个小问题，只会造成不便，则可以降低其优先级。
3. 响应/修复：自动修复检测到的问题
在识别和评估威胁后，自动化修复工具可以进行修复。根据具体问题，这可以采取多种形式，包括安装补丁（或如果补丁是原因则回滚补丁）、移除恶意文件、更改配置，甚至从备份中恢复。自动化修复工具可以根据需要进行这些修复，尽管更严重的问题可能仍需手动输入和确认。
为安全选择合适的终端修复工具
鉴于网络安全的重要性以及快速修复任何问题或潜在威胁，找到能够支持您网络的端点��修复工具至关重要。然而，并非所有修复工具都是一样的，因此您要在满足您组织所有需求的解决方案中做出选择。
在查看端点修复工具时请考虑以下几点：
自动威胁检测：一个好的修复工具应该能够识别各种威胁和漏洞，包括可能表明未知威胁的可疑行为。
可扩展性：当您添加新端点时，您的端点修复工具应该能够轻松管理它们。可扩展的解决方案能够跟上您业务增长的步伐，这对于成长中的公司至关重要。
灵活的自动化控制：该工具应支持审批工作流程、维护窗口和精细范围，以避免意外更改。
集成：一个好的自动化端点修复工具应该能够与您的所有端点及其使用的应用无缝连接，提供全面的保护和覆盖。确保使用的工具能够与您的网络、设备和应用正确集成，否则，您将面临安全盲点的风险。
值得信赖的供应商：在查看您的选项时，请确保考虑供应商、其声誉以及提供的支持。找到一个具有良好记录的可靠供应商将有助于确保您获得一个可靠的工具和积极的支持。
一个好的自动化终端修复工具可以降低IT开销并减少中断，同时保护您的网络，并能够根据需要进行扩展以满足不断增长的需求。满足于次级工具会使您的网络容易受到攻击。
使用Splashtop自动化端点修复：主动警报和实时修复
如果您想要一个具有强大自动化端点修复功能的解决方案，那么您不能比Splashtop AEM（自主端点管理）更好的选择了。Splashtop AEM通过持续监控、实时警报和通过智能操作进行修复，无缝自动化端点修复，确保端点和网络安全。
Splashtop AEM 还与顶级 EDR 平台集成，包括 Bitdefender GravityZone 和 CrowdStrike Falcon，进一步提高了威胁检测和响应能力。由于 Splashtop AEM 可在多个操作系统和设备上运行，你可以轻松从单一屏幕连接和管理每个端点。
Splashtop AEM为IT团队提供了监控端点、主动解决问题并减少工作量所需的工具和技术。其中包括：
操作系统、第三方和自定义应用的自动修补。
基于AI的CVE漏洞洞察。
可强制执行的、可定制的政策框架。
在所有终端上进行库存跟踪和管理
警报和修复以自动解决问题，防止其成为更大的麻烦。
后台操作可访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
准备好亲自体验Splashtop AEM了吗？立即开始免费试用。