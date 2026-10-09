小型企业处理的敏感信息类型与大型组织相同，包括客户记录、付款详情和财务账户，但通常没有专门的安全团队。这使得每台笔记本电脑和台式电脑都成为抵御恶意软件、网络钓鱼和勒索软件的重要防线。
风险不容忽视。小型企业需要防病毒软件来阻止威胁，同时不增加团队难以承担的成本或管理工作。
本指南介绍小型企业防病毒软件应包含哪些功能、它与个人版及内置防病毒软件有何不同，以及如何为设备、团队和预算选择合适的方案。
什么是适用于小型企业的防病毒软件？
适用于小型企业的防病毒软件是一种安全软件，可保护小型组织中的每台计算机免受恶意软件、网络钓鱼、勒索软件及其他常见端点威胁的侵害，并提供集中可视性，方便由一人确认每台设备都已受到保护。除了传统的基于特征码的病毒扫描外，企业防病毒通常还具备以下功能：
实时按需扫描
不仅限于已知特征码的检测，例如行为分析或机器学习
网络钓鱼和恶意网站拦截
网页威胁扫描
漏洞利用防护
可移动介质扫描
集中式仪表盘，显示各设备的防护状态
为什么小型企业需要防病毒软件？
小型企业依靠计算机来管理客户信息、财务活动、沟通交流及其他日常�运营。一台设备一旦感染恶意软件，就可能中断这些工作，并暴露企业有责任保护的数据。
1. 恶意软件可能会扰乱日常业务运营
恶意文件和应用程序可能会危及设备安全、中断日常工作，并暴露敏感的客户信息或财务信息。对于小型团队来说，即使只有一台笔记本电脑被感染，也可能意味着数小时的工作损失，还要花时间进行清理。杀毒软件需要快速检测恶意软件，并在其执行前将其拦截。
2. 网络钓鱼攻击通常会直接针对员工
恶意软件感染不会凭空出现。网络钓鱼攻击是常见的感染途径，因为它们会诱骗员工访问恶意网站、下载恶意文件或进入窃取凭证的页面，从而安装恶意软件。
适合小型企业的优质杀毒软件应能拦截网络钓鱼和恶意网站，并扫描网页流量，这样一次误点就不太可能演变成感染。教会员工识别网络钓鱼攻击，可额外增加一层重要防护。
3. 骗子越来越多地通过电话针对员工
并非每一次攻击都始于恶意文件。在技术支持和帮助台冒充诈骗中，攻击者会致电或发消息给员工，冒充 IT 或受信任的供应商，并诱导其安装远程访问工具。一旦该工具安装完成，攻击者就能直接控制这台设备。
能够检测并阻止未经授权的远程访问工具安装的防病毒软件，有助于弥补这一漏洞。
4. 勒索软件让预防显得尤为重要
勒索软件会加密文件并锁定设备，直到支付赎金为止，而某些变种还会在加密前窃取数据。对于小型企业来说，恢复往往意味着严重的停机时间和高昂成本。防病毒软件可通过及早识别恶意文件和可疑行为来提供帮助，在加密扩散之前就将其拦截。由于防病毒软件侧重�于预防和检测，因此最好与定期备份和及时打补丁配合使用。
进一步了解勒索软件防护软件中真正重要的功能。
5. 小型企业的安全资源可能有限
许多小型企业没有专门的安全团队，IT 往往只有一个人，或由外部服务提供商负责。易于部署、监控和维护的杀毒软件与检测能力同样重要，因为只有在有人能确认它正在每台设备上运行时，防护才真正有效。
小型企业在选择防病毒软件时应关注什么？
在评估防病毒软件时，小型企业应关注以下能力：
恶意软件防护：强大的防护是首要功能（也可以说是最重要的功能）。优秀的防病毒解决方案可以快速检测并阻止病毒、木马、间谍软件、恶意下载及其他恶意软件。
超越签名的检测：许多现代威胁并不匹配已知病毒的签名。基于行为或 AI 辅助的检测有助于识别可疑活动和新型威胁，而这些仅靠签名扫描是无法发现的。
反网络钓鱼和网页防护： 阻止已知的钓鱼和诈骗网站并扫描网络流量，有助于从源头上防止员工访问恶意页面或下载恶意文件。
远程访问工具防护：寻找能够检测或阻止未经授权远程访问工具的防护功能，因为攻击者常会在冒充诈骗中诱导员工安装这些工具。
漏洞利用防护：攻击者总是在寻找可被利用的安全漏洞。良好的漏洞利用防护可以在等待安全补丁期间，防御试图利用这些漏洞的攻击。
实时防护：网络安全不能停下来，也不能只在事后才检查是否感染。优秀的防病毒软件应持续评估活动并扫描文件，而不是仅依赖定期的手动扫描。
集中可视性：一个仪表盘应显示哪些设备受到保护、保护是否为最新状态，以及拦截了哪些威胁，从而不留下任何盲区。
平台覆盖范围：确保该解决方案支持企业使用的所有操作系统，无论是 Windows、macOS 还是混合环境，并检查服务器或移动设备是否需要单独覆盖。
轻量性能：防病毒软件应在不造成干扰的情况下提供保护。轻量级解决方案可在不拖慢设备速度或因扫描而中断工作的情况下保障设备安全。
简单部署和管理：易于部署和管理的解决方案可降低日常管理所需的专业安全知识门槛。
清晰、可预测的定价：定价清晰的解决方案可让较小规模的组织更容易了解每年的防护成本，以及新增设备后的费用。
便捷支持： 当出现配置或防护问题时，应确保能够通过清晰的渠道获得响应及时的帮助。
个人防病毒软件和小型企业防病毒软件有什么区别？
您可能已经在个人电脑上使用了某种杀毒软件解决方案。如果它足以满足日常使用需求，那它也应该同样适用于整个小型企业中的设备，对吗？
虽然个人电脑和企业电脑面临的威胁有很多相同之处，但这并不意味着同样的防护就已足够。企业需要保护大量设备，用精简团队进行管理，而且通常还需要满足 IT 合规要求。主要区别包括：
设备覆盖范围：企业版套餐可按设备或按整个组织的终端扩展，而个人版套餐通常只覆盖少量设备。
集中管理：企业防病毒可通过单一控制台显示每台设备的防护状态，因此管理员无需逐台检查每台计算机。
策略控制：企业防病毒通常允许管理员集中设置并锁定防护设置，这样员工就无法关闭防护或更改设置。
向 IT 发出警报：当威胁被拦截时，企业防病毒软件可以直接提醒 IT，而不必依赖员工自行发现并上报。
添加和更换设备：随着公司发展和设备升级，企业解决方案可让新增设备保护和淘汰旧设备变得更轻松。
敏感数据：业务设备会处理客户文件、财务记录、云应用和凭证，因此任何感染带来的风险都会更高。
支持：商业套餐通常包含专为管理员打造的支持服务，便于在大量设备上进行配置和部署。
内置防病毒软件对小型企业来说够用吗？
大多数计算机都包含内置防护。Windows 包含 Microsoft Defender Antivirus，macOS 则包含 XProtect，这是 Apple 用于检测和清除已知恶意软件的内置技术。两者都能为每台设备提供基础级防护。Microsoft 还提供 Defender for Business，包含在 Microsoft 365 Business Premium 中，也可单独购买，适合希望在 Microsoft 生态系统中进行集中管理的组织。
内置保护是否足够，取决于您的业务需求。查看当前的防护能提供哪些能力。它能拦截网络钓鱼和诈骗网站吗？它能检测或拦截未经授权的远程访问工具吗？是否可以在一个地方查看每台设备的防护状态，并覆盖所使用的所有操作系统？当威胁被拦截时，IT 会收到警报吗？
如果其中有好几个问题的答案是否定的，那么投资一款专用的企业杀毒软件很可能是值得的。
如何为小型企业选择最佳防病毒软件
选择防病毒软件看似复杂，但这些步骤可以帮助评估可选方案并做出明智决策。
1. 确定需要保护的设备
盘点您的端点，包括它们运行的操作系统，并将预期增长纳入考虑。这可为覆盖范围和成本提供基准。
2. 明确要防范的威胁
列出企业面临的威胁，例如恶意软件、网络钓鱼、勒索软件、恶意网站、漏洞利用、受感染的可移动介质，以及诱导员工安装远程访问工具的诈骗。
3. 确定团队实际需要多少管理能力
设备状态可见性是否足够，还是需要更广泛的 EDR、策略、调查或安全运营功能？所需的可见性和管理能力可以帮助缩小选择范围。
4. 评估部署和日常维护的便捷性
选择不会给 IT 团队增加负担的解决方案。请考虑能否快速在所有设备上安装防护，以及为保持其持续运行需要投入多少持续性的安全专业能力。
5. 考虑性能
寻找一种能够在后台持续运行、不会拖慢设备速度或打断日常工作的解决方案。
6. 比较定价和设备覆盖范围
了解完整成本，而不仅仅是起始报价。比较年度总成本、设备数量限制、续费价格，以及随着业务增长成本将如何变化。
7. 查看独立验证和可获得的支持
查看专业评测、独立测试和用户反馈，以确认该解决方案是否如宣传所示有效，并了解客户在需要帮助时如何获得支持。
Splashtop Shield for Business 如何保护小型企业设备
许多小型企业已经在使用 Splashtop——一家提供远程访问、远程支持�和端点管理软件的供应商——来访问和支持其计算机。对于这些企业，Splashtop Shield for Business 可在同一环境中增加防病毒和防诈骗保护。它可作为有效的 Splashtop 企业订阅的附加组件提供。
Splashtop Shield for Business 包括：
实时反恶意软件和访问时扫描，可在恶意文件和不安全应用程序执行之前将其拦截。
AI 辅助检测，可捕捉到基于特征码的扫描可能遗漏的威胁。
诈骗和网络钓鱼防护，可拦截不安全及已知的钓鱼网站，并检测新的和新出现的诈骗。
Web 威胁扫描，帮助在恶意内容到达设备之前将其拦截。
可检测并阻止安装尝试、并立即向 IT 发出警报的未经授权的远程访问工具拦截。
USB 和可移动介质扫描，用于检查外部设备是否存在恶意软件。
计划扫描，定期检查设备是否存在威胁。
管理员可集中管理的策略，并可将其锁定，防止用户更改。
Splashtop 控制台中的警报，与团队已在查看的端点数据并列显示，并且可以从警报直接跳转到远程会话。
支持 Windows 和 macOS，几分钟即可完成部署，无需专门的安全团队。
为小型企业提供简单直接的防病毒保护
小型企业面临着与大型组织相同的恶意软件、网络钓鱼和勒索软件威胁，而管理安全的人员通常少得多。合适的防病毒解决方案能让每台设备都受到保护并保持可见性，同时不会增加团队难以承受的成本或复杂性。
如果企业已经依赖 Splashtop 访问或支持其计算机，那么 Splashtop Shield for Business 可为 Windows 和 macOS 端点提供 AI 辅助的恶意软件检测、网络钓鱼和诈骗防护，以及远程访问工具拦截，并在团队已在使用的控制台中发出警报。
立即将 Splashtop Shield for Business 添加到订阅中，或联系销售团队，为企业找到合适的套餐。