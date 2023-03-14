添加 SOS 至 Splashtop Business Access 以支持任何设备

Splashtop Business Access 用户可以将 Splashtop SOS 添加到自己的帐户，通过远程访问任何计算机、平板电脑或移动设备提供支持。

Splashtop Business Access 的远程访问功能，以及 Splashtop SOS 的远程支持和协作功能，都非常值得称赞。Business Access 可支持的设备数量不限，仅需简单的9位代码即可随时随地实现远程访问。

为什么要将 Splashtop SOS 添加到您的 Business Access？

SplashtopSOS 使远程支持和协作变得简单。 有了SOS ，你可以在别人请求你帮助的时候远程访问任何设备--不需要事先设置！ 无论你是在办公室还是在家工作，通过即时诊断和解决你的终端用户可能遇到的任何技术问题，使你的业务保持100%的运作。

通过按需访问不限数量的设备，您可以远程支持最终用户的办公或个人设备，包括 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。您可以控制最终用户的设备进行故障排除，就像您前往用户设备所在地进行操作一样。使用 iOS 设备，您可以远程实时查看最终用户的远程桌面从而为其提供帮助。

Splashtop Business Access 可以让您和用户远程访问一组托管计算机，从而实现远程办公，而 SOS 则可以让您在用户遇到技术难题时远程为其设备提供支持！

这个怎么运作

Splashtop Business Access 用户可以订购 Splashtop SOS 基本计划，并将其添加到自己的帐户中。完成此操作后，您就可以用 SOS 功能轻松支持任何设备！

1：运行 Splashtop Business 应用程序

打开您在计算机或移动设备上已安装的 Splashtop Business 应用程序，单击下面的“+”形状的 SOS 图标，或从菜单中选择“SOS 连接到用户的设备”。

2：帮助您的最终用户生成唯一的会话代码

向您的最终用户发送操作说明，帮助用户生成9位代码。用户只需运行 SOS 应用程序，然后将生成的会话代码发送给您。

用户无需在计算机上进行安装。移动设备用户可以从 Apple 或 Google 应用程序商店安全地下载 SOS 应用程序。

3: 连接到终端用户设备

在 Splashtop Business 应用程序中输入9位代码以启动远程连接。按照以上步骤操作，您就可以开始远程支持您的最终用户！

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