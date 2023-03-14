跳转到主要内容
Splashtop
免费试用
远程访问见解

添加 SOS 至 Splashtop Business Access 以支持任何设备

作者：Trevor Jackins
已更新

订阅

通讯RSS 订阅源

分享

Splashtop Business Access 用户可以将 Splashtop SOS 添加到自己的帐户，通过远程访问任何计算机、平板电脑或移动设备提供支持。

Splashtop Business Access 的远程访问功能，以及 Splashtop SOS 的远程支持和协作功能，都非常值得称赞。Business Access 可支持的设备数量不限，仅需简单的9位代码即可随时随地实现远程访问。

为什么要将 Splashtop SOS 添加到您的 Business Access？

SplashtopSOS 使远程支持和协作变得简单。 有了SOS ，你可以在别人请求你帮助的时候远程访问任何设备--不需要事先设置！ 无论你是在办公室还是在家工作，通过即时诊断和解决你的终端用户可能遇到的任何技术问题，使你的业务保持100%的运作。

通过按需访问不限数量的设备，您可以远程支持最终用户的办公或个人设备，包括 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。您可以控制最终用户的设备进行故障排除，就像您前往用户设备所在地进行操作一样。使用 iOS 设备，您可以远程实时查看最终用户的远程桌面从而为其提供帮助。

Splashtop Business Access 可以让您和用户远程访问一组托管计算机，从而实现远程办公，而 SOS 则可以让您在用户遇到技术难题时远程为其设备提供支持！

这个怎么运作

Splashtop Business Access 用户可以订购 Splashtop SOS 基本计划，并将其添加到自己的帐户中。完成此操作后，您就可以用 SOS 功能轻松支持任何设备！

1：运行 Splashtop Business 应用程序

打开您在计算机或移动设备上已安装的 Splashtop Business 应用程序，单击下面的“+”形状的 SOS 图标，或从菜单中选择“SOS 连接到用户的设备”。

2：帮助您的最终用户生成唯一的会话代码

向您的最终用户发送操作说明，帮助用户生成9位代码。用户只需运行 SOS 应用程序，然后将生成的会话代码发送给您。

用户无需在计算机上进行安装。移动设备用户可以从 Apple 或 Google 应用程序商店安全地下载 SOS 应用程序。

3: 连接到终端用户设备

在 Splashtop Business 应用程序中输入9位代码以启动远程连接。按照以上步骤操作，您就可以开始远程支持您的最终用户！

免费试用Splashtop SOS!

立即将 Splashtop SOS 添加到您的 Business Access 订购计划中！

添加 SOS

您也可以立即免费试用 Splashtop SOS！

免费试用

了解有关 Splashtop SOS 的更多信息。

 

Trevor Jackins
Trevor Jackins是一个Marketing Manager在Splashtop 。 他也是Splashtop's远程访问软件的热情用户，因为他用它来远程进入他的办公室电脑，在家里工作!Trevor对Splashtop 的兴奋源于他对技术如何改善我们日常生活的兴趣。
Splashtop
免费试用

相关内容

公告

Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

了解更多
客户聚焦

评分和评论 Splashtop Remote Access

了解更多
公告

Splashtop 认可 Okinawa Cross Head (OCH) 作为支持提供商

了解更多
远程访问见解

远程访问在企业中的风险和回报

了解更多
查看所有博客
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号