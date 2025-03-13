跳转到主要内容
Splashtop
+86 (0) 571 8711 9188免费试用
MSP configuring the SOS (Splashtop On-Demand Support) feature to Splashtop Business Access to provide support for mobile devices
远程访问见解

将 SOS 添加到 Splashtop Remote Access 以支持任意设备

作者：Trevor Jackins
阅读时间：2分钟
已更新
开始免费试用
免费试用
订阅
通讯RSS 订阅源
分享

Splashtop Remote Access 用户可以将 Splashtop SOS 添加到个人账户，以便能够远程访问任意电脑、平板电脑或移动设备提供支持。

利用 Splashtop SOS 的远程支持和协作功能，进一步完善正在使用的 Splashtop Remote Access 远程访问功能。只需9位会话码，即可随时随地支持无限设备。

为什么要将 Splashtop SOS 添加到 Remote Access？

SplashtopSOS 使远程支持和协作变得简单。 有了SOS ，你可以在别人请求你帮助的时候远程访问任何设备--不需要事先设置！ 无论你是在办公室还是在家工作，通过即时诊断和解决你的终端用户可能遇到的任何技术问题，使你的业务保持100%的运作。

通过按需访问不限数量的设备，您可以远程支持最终用户的办公或个人设备，包括 Windows、Mac、iOS 和安卓设备。您可以控制最终用户的设备进行故障排除，就像您前往用户设备所在地进行操作一样。使用 iOS 设备，您可以远程实时查看最终用户的远程桌面从而为其提供帮助。

通过 Splashtop Remote Access 可以远程访问托管设备以远程办公，通过 SOS 则可在出现技术故障时远程支持任意设备！

这个怎么运作

Splashtop Remote Access 用户可以在账户中订购 Splashtop SOS 基础计划。完成上述操作后，即可使用 SOS 功能轻松支持任意设备！

1：运行 Splashtop Business 应用程序

打开您在计算机或移动设备上已安装的 Splashtop Business 应用程序，单击下面的“+”形状的 SOS 图标，或从菜单中选择“SOS 连接到用户的设备”。

2：帮助您的最终用户生成唯一的会话代码

向您的最终用户发送操作说明，帮助用户生成9位代码。用户只需运行 SOS 应用程序，然后将生成的会话代码发送给您。

用户无需在计算机上进行安装。移动设备用户可以从 Apple 或 Google 应用程序商店安全地下载 SOS 应用程序。

3: 连接到终端用户设备

在 Splashtop Business 应用程序中输入9位代码以启动远程连接。按照以上步骤操作，您就可以开始远程支持您的最终用户！

免费试用Splashtop SOS!

立即将 Splashtop SOS 添加到现有的 Remote Access 订购方案！

添加 SOS

您也可以立即免费试用 Splashtop SOS！

免费试用

了解有关 Splashtop SOS 的更多信息。

相关内容

远程访问见解

如何在 Windows 11 上启用远程桌面

了解更多
远程访问见解

远程访问如何重新定义制造业

了解更多
远程访问见解

联合创始人兼首席技术官 Philip Sheu：选购远程访问解决方案的5个注意事项

了解更多
远程访问见解

台式电脑、平板电脑之间的远程连接& 移动设备

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号