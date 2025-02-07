Mac 到 Mac 的远程访问和控制：分步指南

远程访问允许员工在任何地点、任何设备上工作。 他们可以把工作电脑留在办公室，仍然可以通过个人设备访问所有文件、项目和数据，既保持了效率，又不影响安全性。
例如，如果你有一台 Mac，而你的办公室也使用 Mac，那么远程访问就可以将两台电脑连接起来，这样你就可以在自己的电脑上工作了。 即使两台电脑的型号不同，也是如此。
那么，如何从另一台 Mac 远程控制 Mac 呢？ 让我们一起来探索。
能否从另一台 Mac 远程控制 Mac？
是的，你可以从另一台 Mac 上远程控制 Mac，只需使用合适的软件即可。 有了 Splashtop 这样的解决方案，您就可以从另一台电脑远程访问另一台电脑，无论身在何处，都能自由灵活地查找工作文件和项目。 无论您是尝试连接 Mac、iPhone、PC、Chromebook、Android 还是其他设备和操作系统，情况都是如此。
从其他设备远程访问和控制 Mac 的顶级方法
有几个选项允许你从另一台 Mac 远程控制一台 Mac。 它们各有利弊，因此我们可以探讨它们的工作原理和最佳用途：
使用远程访问工具
像 Splashtop 这样的远程访问解决方案是从远处连接设备的强大而灵活的工具。 使用远程访问解决方案，你可以从另一台 Mac、手机、平板电脑或任何其他电脑远程控制 Mac，而不会影响速度或安全性。
MacOS 内置屏幕共享功能
Mac 屏幕共享是一个MacOS 选项，可让用户从另一台 Mac 管理文件并排除故障。 这需要双方各有一名用户进行连接和接受，因此员工个人远程访问自己的设备会更加困难。
使用 iCloud
AppleiCloud 还可用于共享文件、电子邮件和存储在cloud 中的其他数据。 这样，你就可以在连接到cloud 的设备上存储和访问文件，但不能直接访问 Mac 电脑。
MacOS 远程管理和远程登录
MacOS 用户可在系统偏好设置中启用远程管理功能，该功能可将 Mac 与同一网络中的其他设备连接起来。 这是一项非常有用的功能，不过它要求所连接的设备处于同一个 Wi-Fi 网络中，因此对于远程工作或支持来说并不那么有用。
最后，从另一台 Mac 远程访问 Mac 的最佳解决方案是 Splashtop，因为它能为您提供所需的便利性和安全性，同时让您可以从任何地方控制远程 Mac。
使用 Splashtop 从另一台 Mac 远程访问& 控制 Mac 的 3 个步骤
如果你想从另一台 Mac 访问和远程控制另一台 Mac，只需几个简单的步骤，就能通过 Splashtop 实现：
在两台设备上下载 Splashtop 并创建账户
在要连接的计算机和要远程控制的 Mac 上登录您的 Splashtop 帐户
打开 Mac 上的 Splashtop 应用程序，选择要连接的计算机，开始远程会话
只要连接上 Mac，就能远程访问 Mac，包括所有文件和项目，以及高清视频和音频。 完成后，轻点一下即可断开连接。
从另一台 Mac 远程访问 Mac 的基本安全技巧
远程访问 Mac 时，你需要确保设备和账户尽可能安全。 幸运的是，您可以遵循一些安全最佳实践来确保一切安全：
使用安全的解决方案：在选择远程访问解决方案时，你需要一个具有高级安全功能并符合安全标准的解决方案。 例如，Splashtop 符合各种安全标准，具有远程连接通知、多因素身份验证、完整会话审计日志等安全工具。
强密码政策：每个账户都应使用强密码保护。 这意味着要遵循密码最佳实践，包括定期更新、不留可识别信息以及使用字母、数字和符号的冗长密码。
多因素身份验证：如果密码失效，多因素身份验证（MFA）可确保账户安全。 设置 MFA 意味着用户需要通过二级渠道（如通过电子邮件或短信接收验证码）确认登录，以便系统知道是他们。 选择提供 MFA 的远程访问工具，如 Splashtop。
加密：强大的加密协议有助于确保数据在存储或传输过程中的安全，从而降低坏人获取数据的可能性。 确保远程访问工具具有强大的加密协议。
定期查看日志：如果有人的账户被入侵，你仍然可以通过查看日志抓住他们。 这将有助于您发现任何可疑活动，以便进行调查并确保账户仍然安全。 Splashtop 等安全远程访问解决方案提供活动日志。
探索 Mac 到 Mac 到 Mac 的全方位远程访问功能
当你使用 Splashtop 远程 连接 Mac 时，你看到的不仅仅是一个共享屏幕。Splashtop 为您提供各种控制和功能，让您获得真正无缝、用户友好的��远程体验。
这些功能包括：
跨设备远程访问，因此您可以通过 Mac、PC、iPad、Android、Chromebook 等设备进行连接。
跨设备的高性能，将延迟降至最低，并提供高清音频和视频。
文件传输，在设备之间无缝移动重要文件。
远程打印，让您可以使用本地打印机打印远程设备上的文件。
安全的远程支持，因为 Splashtop Enterprise 和 Splashtop SOS 使 IT 支持代理能够从任何地方访问设备。
远程触控笔、USB 设备重定向和远程麦克风可在远程计算机上使用外围设备。
开始使用 Splashtop 免费试用版，从另一台 Mac 远程控制 Mac
您准备好随时随地轻松工作了吗？ 你可以通过 Splashtop 从另一台 Mac、PC 或任何其他设备远程控制你的 Mac。
Splashtop 安全、可靠、用户友好，可让您快速、无缝地连接设备。 一旦连上网络，您的工作就永远不会中断，让您在旅途中也能保持高效和联系。
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