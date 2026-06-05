Acronis 用户：让客户通过安全的远程访问与支持实现随时办公

Acronis 用户可以利用 Splashtop 集成确保客户能够居家办公，能够随时随地保持安全高效办公。
过去几年间，我们发现全球都在鼓励公司允许员工居家办公。统计数据显示，绝大多数企业已成功转向远程办公，这一趋势在可预见的未来仍会持续。
普华永道的一项调查发现，72%的组织正计划在某种程度上实现长期的远程办公。Splashtop 和 Acronis 的地位不可替代，可以帮助 MSP 让客户实现随时随地办公，同时还能保持高效和安全。
Acronis Cyber Protect Cloud 与 Splashtop：集成让合作更美好
Acronis Cyber Protect Cloud 与 Splashtop 达成合作，这一集成后的优质组合产品让 Acronis 的合作伙伴可以实现从单个平台为负责的工作内容启动远程桌面会话。Acronis Cyber Protect Cloud 控制台可以解决故障、提供可靠的支持并提高工作效率，您不需要来回切换多个工具。
通过 Acronis 与 Splashtop 的集成，您可以：
更快地执行服务请求
超过 SLA
提高整体客户满意度
我们向您保证，将采用高质量网络保护解决方案确保您客户的安全。Acronis 是唯一的与本地网络安全、数据保护与管理集成的多合一代理解决方案，可以保护数据、端点和系统，让您在发生故障时也能轻松访问。
通过 Splashtop Enterprise 确保客户随时随地都能安全高效地办公
无论客户居家办公，在办公室还是在旅途中办公，他们都希望您与团队可以提供同等水平的支持。如果既能远程管理客户的计算机，同时还能为其提供远程访问，那该多好！通过 Splashtop Enterprise，您不仅可以实现这一目标，甚至能为客户提供更多服务。此外，Acronis 用户也能轻松为客户端启用远程访问。
Acronis 与 Splashtop 集成软件的启用方法：
在运行 Acronis Cyber Protect Cloud 控制台的设备上安装 Splashtop Business 应用。
单击即可启用集成软件。在 Acronis Cyber Protect Cloud 控制台的“集成”中搜索“Splashtop”，点击“启用”按钮即可！现在，您已准备就绪，能够为客户提供安全的远程协助。
启动与托管设备的远程桌面会话。立即启用对所有托管设备的一键式访问。只需单击此设备并在远程访问工具列表中找到 Splashtop。
远程会话期间使用 Splashtop 的本机功能。利用 Splashtop 的高性能功能，包括文件传输、远程重启、共享技术员桌面、聊天等。
该集成适用于 Splashtop Business Access、SOS+10、SOS Unlimited、Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise。详细说明请前往 Acronis Solutions 门户网站。
Acronis 与 Splashtop 的高性能远程访问解决方案集成，旨在增强您的远程控制功能，同时为您提供更好的易用性和自动化。该集成将帮助 MSP 确保其客户能够保持高效和安全，无论��客户是居家办公还是在办公室工作。
关于 Splashtop Enterprise
作为企业级的远程计算机访问解决方案与远程支持工具，Splashtop Enterprise 允许您随时随地通过无人值守的计算机访问，确保员工和学生能够在家中学习工作，确保 IT 部门能够管理计算机并提供支持。
Splashtop Enterprise 还包括适用于 Windows、Mac、Linux 和安卓设备的按需快速支持工具，具备实时 iOS 远程屏幕查看、SSO/SAML 集成和远程计算机管理功能。
Splashtop 为 Acronis 用户提供 Splashtop Enterprise 的3个月免费试用。更多信息请访问 Splashtop Enterprise 页面。