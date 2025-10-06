Splashtop 远程访问可以帮助您在2020年发展中小型企业的5种方式

Splashtop 已经准备好在新的一年里以最有价值、安全和可靠的远程访问来支持成长中的中小型企业和商业专业人士。
了解为什么 Splashtop Remote Access 可以成为支持您今年业务增长的战略技术选择。
1.当出现意外情况时要做好准备
如果您的团队成员由于天气恶劣而无法进入办公室，或者需要照顾生病的孩子，则Splashtop使他们可以轻松地从家用计算机或移动设备访问工作计算机，以便他们完成重要任务。
2.当你从另一个远程访问解决方案转换时，可减少高达80%的工具成本
切换到 Splashtop 的企业可以节省 50% 或更多，相比其他远程访问工具如 TeamViewer 和相比 LogMeIn 节省高达 80%。
3.随着你的团队的成长，你可以在任何时候轻松地添加成员
如果选择 Splashtop Remote Access，则可随时通过 my.splashtop.com 在线仪表盘更新账户。可以在订购期间随时按自动按比例添加用户。如果账户有4个用户，则将自动应用8折优惠*。新订购用户可选择含10个用户的方案，立省45%。
4.节省旅行时间和费用
业务专业人员和业务所有者喜欢Splashtop所具有的灵活性。如果您是需要访问办公室计算机以查看X射线的牙医，或是想要保存前往客户办公室的旅程以查看其QuickBooks信息的会计师，那么Splashtop是一个不错的解决方案。Splashtop甚至已在日本广泛推广，以作为一项全国性计划的一部分，以减少2020年东京夏季运动会期间的交通拥堵。
5.Splashtop 来帮忙
如果你想帮助选择最适合你需要的远程访问解决方案，或有任何问题，我们的销售团队将在这里提供帮助。 如果你在试用或订阅期间需要帮助，只需点击或致电我们的支持团队。 而且你可以放心，你使用的是一个安全的解决方案和技术，已经被数以亿计的远程访问用户和领先的评论网站和应用程序商店的数千个五星级评价所证明。