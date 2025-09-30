利用远程访问改进媒体与娱乐工作流程的三大优势

对于媒体与娱乐业（M&E）来说，远程办公并非什么新鲜事。实际上，M&E 行业早在新冠疫情爆发前就采用远程办公，已经开始逐步向 IP 远程制作过渡。由于专业人才和新技术的稀缺以及对定制内容的需求，面向 M&E 行业从业人员的全新的高效办公方式应运而生。
无论是自由职业者还是大型影视制作工作室，高效制作并及时交付内容的关键是能够随时随地远程访问高端工作站，从而最大限度地提高效率，降低成本。
本文中，我们将介绍利用安全的高性能远程解决方案改进媒体与娱乐工作流程的三大优势。
优势一：能够激发创意人员的无限创造力
创意工作者要拥有从周边世界找寻灵感的自由氛围，也要具备将这种灵感转化为视频、3D 动画、音乐、电视节目、游戏等的能力。
创意工作者在灵光一现时，迫切希望能及时连接到高端工作站，让这闪现的灵感变得生动有趣。通过安全的高性能远程访问解决方案，比如 Splashtop，创意工作者就能随时远程访问高端工作站的资源，而不用特意跑到工作室或办公室。
通过平板电脑、智能手机等个人设备安全地远程连接高端工作站，随时随地使用其中的任何资源密集型软件，就像在现场办公一样。Splashtop 具备 USB 重定向功能，创意工作者甚至可以利用这一功能远程访问第三方设备，比如 Wacom 平板电脑。
“有了 Splashtop Enterprise，艺术工作者能从家庭办公室远程访问高端工作站。通过远程连接，团队能使用 Wacom 触控笔和平板电脑以及 Adobe Suite、Maya、ToonBoom 等一系列软件，他们对此非常满意。”—— Boxel 工作室首席技术官 Andres Reyes
优势二：能够大幅提高影视制作效率
媒体与娱乐业的竞争格外激烈，其商业模式也随着消费者不断变化的需求而不断发展。这就要求影视制作公司要不断降低成本，提高效率。
允许随时随地使用任何设备安全登入高端工作站，可最大化利用时间和资源，从而不断提高工作效率。
专业制作人员能利用60帧/秒的 4K 流式传输，从个人设备访问任何软件，随时随地完成剪辑、动画制作、唇音同步、渲染等工作。
同时，影视制作工作室可以非常放心地安排与不同用户的远程会话，实现创意资产投资回报率的最大化。
“使用 Splashtop 远程办公时，我们的剪辑人员几乎感受不到任何延迟，他们说远程办公的时候就像在办公室一样。Splashtop 远程控制非常简单，而且对用户也很友好。”—— 华纳兄弟国际电视制作公司新西兰团队 IT 经理 Mike Marsh
优势三：能够打破地域阻隔，促进人才合作
高技能专业人才不仅非常稀缺，而且还可能位于地球的另一端。云端和本地部署的远程解决方案能进一步扩大人才库，帮助专业人才实现无缝合作，打破地域阻隔。
所有人都能登录同一个创意工作站，利用自己的设备远程操作，然后直接保存到所连接的远程设备上。这样可以让影视制作过程更加流畅和安全，尤其是在多名创意工作者需要同时完成一个项目的情况下。
Boxel Studio 提供远程办公选项后，则能面向全球进行招聘，省下了一大笔员工搬迁费。首席技术官 Andres Reyes 说：“我们现在能为员工提供更高的薪水，因为远程办公节省的费用可以分摊到所有员工。这是我们使用 Splashtop 以来体验到的主要优势之一。”
媒体与娱乐业的成功案例
“自从使用 Splashtop 远程办公以来，我们工作室的业绩从未下降，即使在疫情封锁期间也是如此。远程办公的关键在于稳定性和业务连续性，而不应受限于所处的地理位置。”—— Boxel 工作室首席技术官 Andres Reyes
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