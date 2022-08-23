Splashtop 荣获“2022年 IT Europa 渠道奖”
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Splashtop 因其创新项目涉及物联网（IoT）远程支持与增强现实（AR）而被 IT Europa 评选为“年度垂直应用解决方案”。
CUPERTINO, Calif..., 2022年5月24日 - 今天，Splashtop ，庆祝其最近在IT Europa渠道奖中获得年度最佳垂直应用解决方案。 该奖项认可了Splashtop与Peter Pane 餐厅集团和Paniceus Systems ，他们的IT服务供应商的创新客户应用。
Paniceus系统公司使用Splashtop Enterprise 和Augmented Reality 解决方案来推进他们的远程支持能力，使他们能够大幅削减与支持德国和奥地利境内46个Peter Pane地点有关的旅行时间和成本。 由此带来的效率改进增强了客户支持体验，并大幅，将设备停机时间减少了50% ，同时保持了对GDPR的遵守。
Splashtop获奖的远程支持 与增强现实 解决方案，使企业能够通过节省成本和提高客户满意度。
更快地解决支持票 - 无论是通过Splashtop直观的一体化支持平台直接协助终端用户，还是利用
Splashtop AR ，直观地指导现场人员解决问题，IT部门可以极大地改善支持指标，如平均处理时间（AHT）和首次修复率（FTFR）。
缩短物联网设��备的停机时间：根据需求全天候无人值守 支持物联网设备，包括移动电脑、自助服务终端、数字标牌、销售点（POS）系统、电子记录仪（ELD）等。
减少前往现场的次数：让经验丰富的远程技术员可以通过交互式 AR 工具，为现场的非技术人员提供可视化指导，从而更快解决现场的技术问题。
IT Europa 总经理 Michael O'Brien 表示："为反映出我们行业的变化，‘2022 IT Europa 渠道奖’再次纳入了一些新类别，很高兴看到我们的这些奖项越来越受欢迎。供应商以及合作伙伴希望参加我们的奖项评选活动，获得行业认可。Splashtop 能够成为众多获奖者中的一员，我们非常开心"。
“IT Europa 渠道奖”是以前的“欧洲 IT & 软件卓越奖”，旨在表彰业界领先的解决方案提供商、供应商、托管服务提供商（MSP）、增值经销商（VAR）、系统集成商和分销商每年在欧洲渠道取得的卓越表现。
Splashtop EMEA 总经理 Alexander Draaijer 称："能够当选‘年度垂直应用解决方案’，我们倍感荣幸。技术不仅可以改善，而且可以重塑我们的工作和交易方式，也不会受工作和交易地点的限制，Peter Pane 应用则是个很好的例子。非常感谢 IT Europa 授予我们这一殊荣，也非常感谢我们的客户 Paniceus Systems，愿意相信我们的这一开创性项目。"
Splashtop 的 Augmented Reality 远程支持软件 让远程技术人员能够更轻松地查看并更快解决现场技术问题，从而减少停机时间和运营成本、提高生产力，并提升客户/员工满意度。Paniceus Systems 和 Peter Pane 是率先采用该解决方案的用户之一，同时还采用了 IoT 远程访问与支持服务。
Peter Pane 餐厅的 IT 供应商 Paniceus Systems 的 IT 主管 Björn Runge 说："对我们来说，最重要的是要有一个简单直观、安全易用的解决方案。从安装到部署再到自定义配置，Splashtop 在各个环节都非常简单。通过 Splashtop AR，我可以为用户提供虚拟支持，在屏幕上指出问题所在，在共享视频中进行注释。Splashtop 让远程支持工更加容易。我愿意向大家推荐 Splashtop。"
Splashtop是一家领先的安全远程访问和支持解决方案供应商，为中小企业（SMB）以及大型企业提供服务，涉及全球各个垂直领域，包括媒体& 娱乐、金融服务、零售& 酒店、运输等。 Splashtop最近被TrustRadius授予2022顶级产品奖，该奖项完全基于客户反馈。 要了解更多信息，请访问Splashtop.com 。
关于 Splashtop
Splashtop是安全远程访问和支持的领导者。 其灵活工作、学习和IT支持的解决方案提供了一种 "亲身体验"，就像在现场机器前一样快速、简单和安全。 Splashtop以60fps的4k质量提供高性能；先进的安全功能和合规性；所有设备和操作系统的访问和支持的一个应用程序；以及直接与专家联系的即时全球支持。 全球有3000多万用户，包括85%的财富500强企业的用户在使用Splashtop产品。 了解更多信息：www.splashtop.com 。