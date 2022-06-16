Splashtop扩展了Chromebook远程访问支持功能
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IT和支持专业人士现在可以启动对任何Chromebook的远程连接
加州圣何塞，2020年7月28日星期二 -Splashtop Inc.，全球领先的远程访问和支持解决方案，发布新的Chromebook远程访问功能。 IT和支持人员现在可以启动对Chromebook的远程连接，并实时看到任何远程Chromebook电脑的全屏，以快速和轻松地帮助用户解决问题。 教师也可以用它来远程实时查看学生的Chromebook设备屏幕的内容，以便在一对一的学习情况下帮助他们。
远程学习时代的及时更新
Splashtop为Chromebook提供新的远程访问功能时，从K-12到高等教育的学生越来越多地使用Chromebook进行学习。
"在这场大流行中，我们注意到使用Chromebook来支持远程学习计划和学术连续性的情况有所增加，"Splashtop的首席执行官Mark Lee说，"因此，学术IT支持团队面临着大量为Chromebook提供远程支持的请求。 李说："有了这个新的Splashtop功能，这个挑战现在可以被克服。
Splashtop远程学习解决方案的补充
Splashtop远程查看Chromebook设备的新功能是对Splashtop向学术机构提供的许多远程访问解决方案的补充 。 这些措施包括。
学生可以远程访问学校的计算机
- 使得学生能够
从任何设备(包括Chromebooks)都可以使用
教员和教师的远程计算机访问
- 教师和教员可以从任何地方远程访问他们的学校计算机
远程支持工具
- 用于学校IT团队远程支持学生和教师的电脑和设备，以及远程工作
可用性
远程访问Chromebook在所有Splashtop SOS计划 和Splashtop Remote Support Premium 。 它支持访问可以运行安卓应用程序的Chromebook模型。 该功能仅是查看，不包括远程控制Chromebook的能力。 了解更多关于Splashtop远程访问Chromebooks的信息。
关于Splashtop
Splashtop为3000多万用户、20万家企业、政府机构、MSP以及斯坦福大学和哈佛大学等高教机构提供最有价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop经济实惠、易于使用的基于云和企业内部的远程访问解决方案具有企业级的安全性和可靠性。