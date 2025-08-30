在家工作和未来的工作（更新）。

我们是否以及是否应该 "永远 "在家工作？ 工作的未来是什么？
几个月前，我们问首席执行官们对工作的未来的想法——他们的答案是一致的：尽管办公室并没有消失，但他们都认可世界正在朝着一个永久性的混合工作场所迈进。
然而，许多企业仍然不愿迈出这一步。 有些人甚至建议不要这样做。 苹果公司--在史蒂夫-乔布斯的领导下--一直被认为是企业界领先的 怀疑论者 关于在家工作（WFH）的好处。 现在，在大流行的几个月里，只有不到15%的苹果员工回到办公室，首席执行官蒂姆-库克说，公司不会 "回到我们以前的方式，因为我们发现，有些事情实际上在虚拟中非常有效。"
像苹果公司一样，许多企业长期以来一直对广泛实施WFH政策保持沉默。 对于很多经理人来说，看到人们在工作，并相信他们的生产力之间的感知联系仍然很强。 例如，Netflix首席执行官Reed Hastings最近称远程工作是 "纯粹的负面"。
但这是正确的看法吗？大概不是-至少在新冠肺炎开始关闭办公室、商店、教育机构和医疗办公室几个月后，回答我们的公司WFH生产率调查的近900名远程通勤者看来，并不是这样。
关键在于技术的正确平衡
在我们的调查对象中，近四分之三的人在大流行之前从未或很少在家工作。 然而，压倒性的80%--包括IT专业人士、游戏开发者、视频制作者、建筑师、电视广�播专业人士、零售商、中等教育和大学教育工作者以及医疗保健专业人士--报告说，在家里工作时，他们的工作效率更高，或同样高。
据75%的WFH调查受访者称，协作和沟通工具，如Zoom和远程访问软件，如Splashtop ，极大地促进了生产力的提高。
因此，三分之一的调查对象表示，他们预计他们的公司可能会对在家工作更加开放，即使在大流行病的限制减弱之后。 28%的参与者实际上建议，在家工作可能会成为他们公司的新常态，永久性的。 微软、HubSpot、Quora、Square、Slack和Okta等企业最近宣布，计划 "永远 "延长其在家工作的选项，以支持这一预测。
这对你意味着什么--超越大流行的WFH？
在许多报告的生产力提升中，还有许多其他的原因正在为更多的远程工作铺平道路。
为员工提供更好的生活质量
- 在家工作的替代方案可能有助于公司招聘和保留员工，以取得长期成功。 如果公司不受地域限制的严格约束，就可以扩大空缺职位的潜在候选人范围。 反过来说，可以选择在家工作，远离高成本的沿海城市的潜在员工，看到了生活质量的吸引力。 对于那些喜欢住在城市中心和周围的人来说，可以减少或消除每天漫长的通勤。
较低的资本投资
- 公司可以重新评估他们的房地产支出。 更多的员工在家工作，全职或兼职，可以让公司减少他们必须租用或拥有的办公空间的面积，以支持他们所有的员工。
碳足迹
- 碳足迹是以一个人一年中排放的二氧化碳吨数来表示。 根据 "保护地球行动"，美国人的人均碳足迹是最大的，每个美国人平均为16.5吨。 相反，在欧盟，这一平均数为7吨。 现在想象一下，所有的企业�都会完全或部分远程化。 这将使每个在家工作的员工减少排放，减少打印纸的使用，并减少塑料的使用。 因此，由于没有每天开车上下班，远程工作者正在极大地改变消费、浪费和污染的规模。
新冠肺炎大流行及其广泛的就地庇护要求迫使人们突然大量采用在家工作。由于担心生产力下降或其他问题，一些以前拒绝让员工在家工作的想法的公司发现，远程工作的灵活性不仅可以带来实实在在的利益，不仅可以增加利润，而且可以对我们的环境产生积极影响。这证实了我们几个月前所做的假设：远程工作将永远存在。因此，如果您还没有开始，可能是时候开始考虑将 灵活的方法应用于您的工作场所。