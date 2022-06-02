Splashtop调查显示，居家办公让大家的生产效率得到提高
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各个行业的受访者将他们的生产力归功于使他们能够在家里有效执行任务的软件解决方案。
加利福尼亚州圣约瑟市。,2020年6月18日-Splashtop 公司，一家领先的远程访问软件公司，发布了其2020年5月对不同领域的870名随机受访者进行的在线在家工作调查的结果。 调查结果 ，尽管超过三分之一的受访者在COVID-19大流行之前从未在家工作过，另外三分之一的受访者很少远程工作过，但压倒性的80%的人表示在家工作的效率更高或同样高。
受访者包括 IT 专业人员、游戏开发人员、视频制作人、建筑师、电视广播专业人员、零售商、K-12 和大学教育者以及医疗保健专业人员。这些受访者中有 75% 的人使用远程访问解决方案在家中有效地工作。重要的是，此受访组中包括工作依赖于雇主许可应用程序的雇员，这些应用程序需要计算或带宽密集型资源（例如高端工作站或数据中心服务器），而这些资源很难在家庭办公环境中复制。
“在全球 COVID-19 大流行之前，其中许多专业人员无法远程工作，因为他们无法在家中配备相同的资源来运行他们许可的软件应用程序。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“此外，确保对远程资源的访问安全至关重要。幸运的是，下一代远程访问解决方案为在家中安全高效地完成更多工作开辟了新的可能性。”
最终，Splashtop 在家工作调查突出了有效的远程工具的重要性，并阐明了 COVID-19 大�流行刺激的这种在家工作的“新常态”：
在 COVID-19 之前，有 71% 的受访者从未或很少在家工作过。只有 7.8% 的人描述自己已经是远程工作者。这些数字描述了组织突然需要使整个员工几乎在一夜之间在家工作时所面临的挑战。
在调查时，现在在家中工作的受访者中有 80% 的人报告的生产力相比他们在办公室工作时报告的生产力更高 (40.5%) 或相同 (39.5%)。他们列举了协作/通讯工具（例如 Zoom、Microsoft Teams、Slack、Skype、WebEx、Google Classroom）和远程访问工具（Splashtop、VPN、TeamViewer、LogMeIn）的使用为他们提高生产力做出了贡献。
实际上，此组中有 75% 的人说他们使用远程访问解决方案有效地在家中工作。
此组中有将近 75% 的人预计，即使在大流行限制解除后，他们公司可能也会更欢迎在家工作，其中 28% 的参与者表示，在家工作可能成为其公司的新常态。
“这些发现表明，在 COVID-19 的推动下，工人和组织正在实施广泛的在家工作策略，特别是在使用了正确的远程访问工具的情况下，他们通常实际上可以提高生产力，”Lee 说。
关于这项调查的更多细节，包括受访者如何使用远程访问工具，可以在这里找到：https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results
展望COVID-19时代，拥抱数字化转型
虽然这种大流行病继续对经济产生破坏性影响，但许多能够实施在家工作战略的大型科技公司和其他公司却表现良好。 "李说："当我们加上诸如较低的运营和旅行成本以及在家工作时较高的员工满意度，企业很可能会看到较高的WFH采用率随着时间的推移而持续下去。支持这一预测的是包括Twitter、Facebook和亚马逊在内的企业最��近宣布，计划在COVID-19大流行之后扩展其在家工作的选择。
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