冠状病毒更新–使用Splashtop居家办公

居家办公，帮助预防冠状病毒感染的传播

新的冠状病毒继续传播

去年12月开始在中国武汉报道的一种新型冠状病毒（正式名称：新冠肺炎）已经传播到世界各国，但尚未显示出放缓的迹象。

据说新冠状病毒感染的传播原因是与感染者密切接触。紧密接触是指与其他人一起生活，例如衣着，饮食和生活，并在封闭的空间中长时间居住。特别是，在诸如火车，公共汽车，汽车，飞机（通勤），活动和购物中心等拥挤的地方，很可能发生大量接触。

居家办公（WFH）以防止病毒感染

由于冠状病毒的爆发，包括科技巨头谷歌和苹果在内的许多企业暂时关门以保护员工安全。

为了帮助预防疾病的进一步蔓延并防止企业破产，一些政府和组织正在鼓励员工居家办公，并确保使用酒精消毒手洗并戴口罩。

WHF 需要各种工具来共享屏幕、管理日程安排/任务以及共享诸如文档之类的数据，这是许多企业所缺乏的基础架构。

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