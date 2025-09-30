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Close up of editing audio files with remote desktop

视频：使用远程桌面访问 Adobe Audition

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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需要访问另一台计算机才能使用 Adobe Audition，但只能随身携带个人设备？

Splashtop 是解决这个问题的快速而简单的解决方案。

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition
Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

通过 Splashtop Remote Access，可以远程访问和控制安装了 Audition 的远程电脑，在家中或旅途中轻松使用 Audition。

使用Splashtop，您可以启动远程桌面会话并连接上该计算机，然后使用自己的智能手机、平板电脑或笔记本电脑访问安装在工作计算机或另一个桌面上的Adobe Audition应用程序。只需单击一下，您将在自己的设备上看到远程屏幕，并且可以与远程计算机进行交互，就像坐在远程计算机上一样。

您将能够使用 Audition 并完全访问远程计算机上的任何其他应用程序或文件，因此您可以方便地远程完成所有工作。

除了能够使用 Audition 并从个人设备实时查看远程屏幕外，Splashtop 还可以将高清音频（甚至包括远程 Mac 电脑的声音）从远程电脑传输到本地设备。Splashtop 传输速度快，可确保准确地安排时间，无缝完成混合音频，充分利用 Audition，远程完善项目。Splashtop Remote Access 时在家中或旅途中轻松办公的必备解决方案。

Splashtop 允许你从任何其他 Windows、Mac、iOS 或 Chromebook 设备远程访问任何 WindowsAndroid、Mac 或 Linux 计算机。

立即免费试用，了解为何在远程办公中使用 Adobe Audition 如此简单！

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