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从 Splashtop Personal 升级到 Splashtop Business 的十大理由

作者：Splashtop Team
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Splashtop Personal 是一种通过家庭网络从家里任何地方访问你的电脑的好方法，也是一种从你的所有设备访问你的电脑的好方法。 在沙发上用智能手机查看电脑，或在床上用平板电脑玩电脑游戏。 Splashtop 让它变得简单。 你还可以通过可选的Anywhere Access Pack ，从家庭网络之外访问你的家庭电脑。

但是，如果你想把你的Splashtop体验带到一个新的水平呢？升级到Splashtop Business Access为您提供了远程访问家庭和工作计算机所需的一切，以及一些令人惊奇的附加功能。

请看这些理由，升至Splashtop Business Access

  1. 访问你的工作/商业电脑和你的家庭电脑--Splashtop Personal ，只授权给个人，非商业使用。 获取Splashtop ，以获得同时访问你的工作和家庭电脑的许可。

  2. 远程访问家庭网络之外的计算机：Splashtop Personal 可在家庭网络中免费使用。通过 Splashtop Business Access，可以随处访问远程计算机。如果只想随处访问家用电脑，另一选择是购买 Splashtop Personal 适用的 Anywhere Access Pack 软件包，仅需CN¥119/年。

  3. 免费Splashtop iOS应用程序- 与 Splashtop Personal，iPad和iPhone的应用程序是有成本的。 通过Splashtop Business，所有的应用程序都是免费的。

  4. Chrome浏览器插件- Splashtop Business支持一个免费的Chrome浏览器插件，让你可以从Chrome浏览器访问你的电脑，Windows ，Mac，Linux或Chromebook，除了从你的其他设备访问外。

  5. 优先支持 - 在你需要的时候获得更快的问题答案或协助。 在线，通过电子邮件或电话。

  6. 文件传输 - 在计算机之间传输文件

  7. 远程打印 - 将远程计算机上的文件打印到本地打印机上

  8. 计算机和用户管理 - Web控制台管理业务情况下的用户和计算机的列表和分组，活动记录。 你还可以远程唤醒和远程重启计算机。

  9. 与更多的计算机连接 - 你有很多想访问的计算机吗？ 通过Splashtop Business，你可以访问多达10台工作和家庭电脑。

  10. 高级功能：注释（与白板功能类似，可以在屏幕上绘图）、自定义快捷键和游戏板（屏幕控制，适用于屏幕导航和游戏）。这些功能包含在 Splashtop Business 方案中，无需支付额外费用，或可购买 Splashtop Personal 的 Productivity Pack 软件包，价格为CN¥118.93/年。

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重要提示：如果您目前有个人版的付费附加订阅(Anywhere Access Pack 或Productivity Pack)，在订阅了Business Access 之后，您将不再需要这些订阅。 Splashtop请确保在你订阅的应用程序商店中取消那些旧的订阅，如果你直接从Splashtop ，则通过你的my.

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