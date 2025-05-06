Splashtop 2020年9月-10月的新特点

Splashtop 已为 Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS 和 Splashtop On-Prem 的订户（和试用用户）发布了 Splashtop Business App 和 streamer 的3.4.2.0版本。
Splashtop Business App 和 Streame 3.4.2.0 版本有哪些新增功能？
以下是 3.4.2.0（Windows、Mac 和 iOS）和 3.4.6.3（Android）更新中的一些主要新增功能和增强功能：
钉住你最喜欢的电脑
现在从你的电脑列表中，你可以钉住你最喜欢的电脑。 你还可以在一个视图中轻松看到所有被钉住的计算机。
断开远程会话后注销
管理员现在可以选择在远程会话结束时强制执行自动注销。
设置会话录制策略
管理员现在可以在网络驱动器上指定路径，以供团队成员通过故障安全机制保存会话录制。它们还可以在远程会话开始时启用自动记录，并定义大小限制。
通过 SOS 扩展了对 Android 的支持
在SOS 会话中远程重启后自动登录
当您在访问 Windows 计算机的 Splashtop SOS 远程会话中，以正常模式甚至安全模式重新启动远程计算机时，无需再次输入凭据即可登录。现在，这也可用于 Mac 计算机的正常重启。
遥控手写笔（测试版）
Splashtop 远程会话现在支持使用笔输入的手写笔设备。支持笔的动作，如压力、方向、倾斜、大小等。用户现在可以在远程会话期间使用 Wacom、Surface、PenPower 和 Apple Pencil 等设备。
其他新功能包括。
支持 Sony DualShock4 游戏杆
跨域身份管理系统的单点登录集成改进：自动将组和用户从身份提供者（当前为 Azure AD）提供给 Splashtop 团队
端点锁定机制，其中 Splashtop for Windows 会将日志写入事件查看器
能够从帮助菜单中 "检查服务器状态"。
Bug 修复
计划访问（在 Splashtop 中用于远程实验室�）
管理员现在可以安排用户/用户组对计算机或计算机组的访问，只允许他们在指定的时间段内远程访问。 该功能目前在Splashtop for Remote Labs 计划中提供。
Splashtop Enterprise 现在是 Splashtop On-Prem
Splashtop 的自托管本地解决方案（以前称为 Splashtop Enterprise）现在已重命名为 Splashtop On-Prem。
我怎样才能获得最新的Splashtop 更新？
与往常一样，最初可从 https://www.splashtop.com/downloads 获得更新的应用程序和 streamer。然后可以通过“检查更新”功能使它们可用。最后，更新会自动推出到现有的 streamer 中，并提示您更新 Windows 或 Mac 应用程序。
自2020年9月23日起可用的3.4.2.0版应用程序和 streamer 包括适用于 Windows 的 Splashtop Business 应用程序，Splashtop Streamer 和 Splashtop SOS 应用程序。Mac 和 iOS 版本3.4.2.0将于10月发布。
Android 应用程序版本3.4.6.3，适用于 Android 3.4.4 的 Splashtop Streamer 和适用于 Android 3.4.4 的Splashtop SOS 也已发布，并可在 Google Play 商店中使用。