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Splashtop New Features

Splashtop 2020年9月-10月的新特点

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop 已为 Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS 和 Splashtop On-Prem 的订户（和试用用户）发布了 Splashtop Business App 和 streamer 的3.4.2.0版本。

Splashtop Business App 和 Streame 3.4.2.0 版本有哪些新增功能？

以下是 3.4.2.0（Windows、Mac 和 iOS）和 3.4.6.3（Android）更新中的一些主要新增功能和增强功能：

钉住你最喜欢的电脑

现在从你的电脑列表中，你可以钉住你最喜欢的电脑。 你还可以在一个视图中轻松看到所有被钉住的计算机。

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

断开远程会话后注销

管理员现在可以选择在远程会话结束时强制执行自动注销。

设置会话录制策略

管理员现在可以在网络驱动器上指定路径，以供团队成员通过故障安全机制保存会话录制。它们还可以在远程会话开始时启用自动记录，并定义大小限制。

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

通过 SOS 扩展了对 Android 的支持

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

在SOS 会话中远程重启后自动登录

当您在访问 Windows 计算机的 Splashtop SOS 远程会话中，以正常模式甚至安全模式重新启动远程计算机时，无需再次输入凭据即可登录。现在，这也可用于 Mac 计算机的正常重启。

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

遥控手写笔（测试版）

Splashtop 远程会话现在支持使用笔输入的手写笔设备。支持笔的动作，如压力、方向、倾斜、大小等。用户现在可以在远程会话期间使用 Wacom、Surface、PenPower 和 Apple Pencil 等设备。

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

其他新功能包括。

  • 支持 Sony DualShock4 游戏杆

  • 跨域身份管理系统的单点登录集成改进：自动将组和用户从身份提供者（当前为 Azure AD）提供给 Splashtop 团队

  • 端点锁定机制，其中 Splashtop for Windows 会将日志写入事件查看器

  • 能够从帮助菜单中 "检查服务器状态"。

  • Bug 修复

计划访问（在 Splashtop 中用于远程实验室）

管理员现在可以安排用户/用户组对计算机或计算机组的访问，只允许他们在指定的时间段内远程访问。 该功能目前在Splashtop for Remote Labs 计划中提供。

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

Splashtop Enterprise 现在是 Splashtop On-Prem

Splashtop 的自托管本地解决方案（以前称为 Splashtop Enterprise）现在已重命名为 Splashtop On-Prem。

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

我怎样才能获得最新的Splashtop 更新？

与往常一样，最初可从 https://www.splashtop.com/downloads 获得更新的应用程序和 streamer。然后可以通过“检查更新”功能使它们可用。最后，更新会自动推出到现有的 streamer 中，并提示您更新 Windows 或 Mac 应用程序。

自2020年9月23日起可用的3.4.2.0版应用程序和 streamer 包括适用于 Windows 的 Splashtop Business 应用程序，Splashtop Streamer 和 Splashtop SOS 应用程序。Mac 和 iOS 版本3.4.2.0将于10月发布。

Android 应用程序版本3.4.6.3，适用于 Android 3.4.4 的 Splashtop Streamer 和适用于 Android 3.4.4 的Splashtop SOS 也已发布，并可在 Google Play 商店中使用。

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