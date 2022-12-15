Splashtop 2019年6月新功能

新版本的Splashtop Business应用程序和Streamer forWindows ，以及my.Splashtop.com网络控制台从2019年6月开始提供。

3.3.2.x的新功能包括。

更新后的Splashtop 商业应用程序和流媒体Windows 和 Mac 从Splashtop 业务应用程序管理计算机分组 查看当前登录在一台计算机上的用户账户 Splashtop商业应用程序的法语和意大利语本地化 Splashtop流媒体和商业应用程序的FIPS模式 启用/禁用Splashtop Streamer的直接连接选项

预定的Windows更新 (在远程支持高级版中)

在其他平台上部署和管理Bitdefender 反病毒软件 (在远程支持、SOS+10、SOS无限中)

my.splashtop.com中的消息中心

除非另有说明，否则这些最新功能的最新版本的当前订阅中都提供了这些新功能：Splashtop Business Access（Solo，Pro），Splashtop Remote Support（Basic，Plus，Premium），Splashtop SOS（SOS，SOS + 10，SOS无限） 。它们未包含在旧版本中。

将您的Splashtop Business App和Streamer更新到最新版本

您可以通过打开Splashtop Business App并选择"Check for Updates" ，立即进行更新。 否则，你会被提示在几周内更新。 流媒体将在未来几周内自动更新。 你也可以通过你的my.splashtop.com控制台或通过检查流媒体本身的更新来手动更新远程流媒体 (更多细节)。

Splashtop应用程序和流媒体的新功能

从Splashtop商业应用程序管理计算机分组

将计算机分配到一个组，以及直接从应用程序内创建/重命名/删除组。

重命名或删除计算机组

要重命名或删除一个组，右击任何一个组的名称（除了默认组），选择重命名或删除的选项。

创建群组



将计算机分配到不同的组

要将计算机分配到不同的组，在计算机名称上点击右键，出现 "分配组 "选项，然后选择你想分配给的组。 它的当前组别将是灰色的。

查看当前登录在计算机上的用户账户

查看用户当前是否登录了计算机（通过计算机上的一个图标徽章表示）。

点击进入齿轮图标，查看登录的用户名。

Splashtop 商业应用程序的法语和意大利语本地化

现在，Splashtop商业应用程序有英语、法语、德语、日语、中文、法语和意大利语版本。

用于Streamer和Splashtop商业应用的FIPS模式

如果你需要在FIPS模式下使用你的电脑以符合政府的要求，Splashtop 流媒体和商业应用程序有新的选项帮助支持FIPS合规性。 在Windows 电脑上，你需要按照Windows 操作系统的指示，在网络设置中打开FIPS加密模式。 请参阅此支持文章，了解 额外的FIPS信息 。

启用/禁用streamer的直接连接选项

在用你的Splashtop账户创建自定义流媒体时，增加了一个新的选项。 最好勾选该选项，这样Streamer可以同时支持互联网和本地访问，以提供最快的性能。 在需要符合PCI标准的情况下创建流媒体时，你可能想取消勾选此框。

预定的Windows更新

可以使用此功能：Splashtop Remote Support高级版

现在你可以安排Windows 更新（除了以前可以安排重启的选项外）。 在 "管理"|"预定行动 "下访问该功能。

点击 +创建预定行动 ，并选择 预定更新。

在创建一个预定的Windows更新操作时，你可以设置几个选项。

选择每月、每日/每周或一次性的频率，并设置详细信息

选择安装全部、推荐或重要更新

按微软KB编号排除某些更新

设置重启选项

将更新规则应用于计算机组或特定计算机

在其他平台上部署和管理Bitdefender 反病毒软件

可以使用此功能：Splashtop Remote Support，SOS + 10和SOS Unlimited

现在你可以在Windows Server 2019、2012、2008、2003、Windows XP和Windows Vista机器上部署和管理Bitdefender 。 这是在以前对Windows 7到Windows 10的支持之外的。 如果计算机运行的是Windows XP、Vista、Windows Server 2003或Windows Server 2008，它必须是最新的Windows Service Pack，用于该版本的Windows。

预计两周内就能在Mac电脑上部署Bitdefender。

了解更多关于部署的信息Bitdefender

my.splashtop.com中的消息中心

我们在my.splashtop.com上增加了一个新的消息中心功能。 当你登录网站时，请在屏幕的右上角寻找信封的图标。 你会发现关于新版本的信息，功能信息，以及更多。

Splashtop Streamer MSI部署选项

我们在管理 | 部署下增加了一个新的选择，这样你就可以为Splashtop 流媒体生成一个MSI安装包，并内置你的部署代码。 如果你想通过脚本或组策略GPO部署Splashtop 流程序，这是一个有用的新选项。 你可以在my.Splashtop控制台中轻松地生成MSI文件。 定制的Streamer构建过程通常在30秒内完成。

查看这些其他先前添加的新功能

另见 我们接下来要做的工作...