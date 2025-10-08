Splashtop 2019年6月新功能

新版本的Splashtop Business应用程序和Streamer forWindows ，以及my.Splashtop.com网络控制台从2019年6月开始提供。
3.3.2.x的新功能包括。
更新后的Splashtop 商业应用程序和流媒体Windows 和 Mac
从Splashtop 业务应用程序管理计算机分组
查看当前登录在一台计算机上的用户账户
Splashtop商业应用程序的法语和意大利语本地化
Splashtop流媒体和商业应用程序的FIPS模式
启用/禁用Splashtop Streamer的直接连接选项
预定的Windows更新
(在远程支持高级版中)
在其他平台上部署和管理Bitdefender 反病毒软件
（在 Remote Support）
my.splashtop.com中的消息中心
除非另有说明，否则此类新功能可通过订购以下最新版本获得：Splashtop Remote Access（Solo、Pro）、Splashtop Remote Support。旧版本不含此类功能。
将您的Splashtop Business App和Streamer更新到最新版本
您可以通过打开Splashtop Business App并选择"Check for Updates" ，立即进行更新。 否则，你会被提示在几周内更新。 流媒体将在未来几周内自动更新。 你也可以通过你的my.splashtop.com控制台或通过检查流媒体本身的更新来手动更新远程流媒体 (更多细节)。
Splashtop应用程序和流媒体的新功能
从Splashtop商业应用程序管理计算机分组
将计算机分配到一个组，以及直接从应用程序内创建/重命名/删除组。
重命名或删除计算机组
要重命名或删除一个组，右击任何一个组的名称（除了默认组），选择重命名或删除的选项。
创建群组
要创建一个新的群组，请在业务应用程序的任何地方点击右键，选择创建群组并输入群组名称。
将计算机分配到不同的组
要将计算机分配到不同的组，在计算机名称上点击右键，出现 "分配组 "选项，然后选择你想分配给的组。 它的当前组别将是灰色的。
查看当前登录在计算机上的用户账户
查看用户当前是否登录了计算机（通过计算机上的一个图标徽章表示）。
点击进入齿轮图标，查看登录的用户名。
Splashtop 商业应用程序的法语和意大利语本地化
现在，Splashtop商业应用程序有英语、法语、德语、日语、中文、法语和意大利语版本。
用于Streamer和Splashtop商业应用的FIPS模式
如果你需要在FIPS模式下使用你的电脑以符合政府的要求，Splashtop 流媒体和商业应用程序有新的选项帮助支持FIPS合规性。 在Windows 电脑上，你需要按照Windows 操作系统的指示，在网络设置中打开FIPS加密模式。 请参阅此支持文章，了解 额外的FIPS信息 。
启用/禁用streamer的直接连接选项
在用你的Splashtop账户创建自定义流媒体时，增加了一个新的选项。 最好勾选该选项，这样Streamer可以同时支持互联网和本地访问，以提供最快的性能。 在需要符合PCI标准的情况下创建流媒体时，你可能想取消勾选此框。
预定的Windows更新
可以使用此功能：Splashtop Remote Support高级版
现在你可以安排Windows 更新（除了以前可以安排重启的选项外）。 在 "管理"|"预定行动 "下访问该功能。
点击 +创建预定行动 ，并选择 预定更新。
在创建一个预定的Windows更新操作时，你可以设置几个选项。
选择每月、每日/每周或一次性的频率，并设置详细信息
选择安装全部、推荐或重要更新
按微软KB编号排除某些更新
设置重启选项
将更新规则应用于计算机组或特定计算机
在其他平台上部署和管理Bitdefender 反病毒软件
此功能适用于：Splashtop Remote Support
现在你可以在Windows Server 2019、2012、2008、2003、Windows XP和Windows Vista机器上部署和管理Bitdefender 。 这是在以前对Windows 7到Windows 10的支持之外的。 如果计算机运行的是Windows XP、Vista、Windows Server 2003或Windows Server 2008，它必须是最新的Windows Service Pack，用于该版本的Windows。
预计两周内就能在Mac电脑上部署Bitdefender。
my.splashtop.com中的消息中心
我们在my.splashtop.com上增加了一个新的消息中心功能。 当你登录网站时，请在屏幕的右上角寻找信封的图标。 你会发现关于新版本的信息，功能信息，以及更多。
Splashtop Streamer MSI部署选项
我们在管理 | 部署下增加了一个新的选择，这样你就可以为Splashtop 流媒体生成一个MSI安装包，并内置你的部署代码。 如果你想通过脚本或组策略GPO部署Splashtop 流程序，这是一个有用的新选项。 你可以在my.Splashtop控制台中轻松地生成MSI文件。 定制的Streamer构建过程通常在30秒内完成。