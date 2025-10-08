跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Splashtop New Features

Splashtop 2019年6月新功能

Splashtop Team
阅读时间：4分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

新版本的Splashtop Business应用程序和Streamer forWindows ，以及my.Splashtop.com网络控制台从2019年6月开始提供。

3.3.2.x的新功能包括。

  • 更新后的Splashtop 商业应用程序和流媒体Windows 和 Mac

    • 从Splashtop 业务应用程序管理计算机分组

    • 查看当前登录在一台计算机上的用户账户

    • Splashtop商业应用程序的法语和意大利语本地化

    • Splashtop流媒体和商业应用程序的FIPS模式

    • 启用/禁用Splashtop Streamer的直接连接选项

  • 预定的Windows更新

    (在远程支持高级版中)

  • 在其他平台上部署和管理Bitdefender 反病毒软件

    （在 Remote Support）

  • my.splashtop.com中的消息中心

除非另有说明，否则此类新功能可通过订购以下最新版本获得：Splashtop Remote Access（Solo、Pro）、Splashtop Remote Support。旧版本不含此类功能。

将您的Splashtop Business App和Streamer更新到最新版本

您可以通过打开Splashtop Business App并选择"Check for Updates" ，立即进行更新。 否则，你会被提示在几周内更新。 流媒体将在未来几周内自动更新。 你也可以通过你的my.splashtop.com控制台或通过检查流媒体本身的更新来手动更新远程流媒体 (更多细节)。

Splashtop应用程序和流媒体的新功能

从Splashtop商业应用程序管理计算机分组

将计算机分配到一个组，以及直接从应用程序内创建/重命名/删除组。

重命名或删除计算机组
要重命名或删除一个组，右击任何一个组的名称（除了默认组），选择重命名或删除的选项。

创建群组
要创建一个新的群组，请在业务应用程序的任何地方点击右键，选择创建群组并输入群组名称。

A dropdown menu shows options to rename, delete, or create a group within a software interface. The menu bar includes File, View, SOS, Window, and Help. A search bar and SOS icon are also visible.

将计算机分配到不同的组
要将计算机分配到不同的组，在计算机名称上点击右键，出现 "分配组 "选项，然后选择你想分配给的组。 它的当前组别将是灰色的。

查看当前登录在计算机上的用户账户

查看用户当前是否登录了计算机（通过计算机上的一个图标徽章表示）。

点击进入齿轮图标，查看登录的用户名。

A computer settings window shows device info for timD, including Windows icon, computer name, server version 3.2.0, IP address 50.333.33.20, and logged-in user CORP\tim.d highlighted in yellow.


Splashtop 商业应用程序的法语和意大利语本地化

现在，Splashtop商业应用程序有英语、法语、德语、日语、中文、法语和意大利语版本。

用于Streamer和Splashtop商业应用的FIPS模式

如果你需要在FIPS模式下使用你的电脑以符合政府的要求，Splashtop 流媒体和商业应用程序有新的选项帮助支持FIPS合规性。 在Windows 电脑上，你需要按照Windows 操作系统的指示，在网络设置中打开FIPS加密模式。 请参阅此支持文章，了解 额外的FIPS信息

启用/禁用streamer的直接连接选项

在用你的Splashtop账户创建自定义流媒体时，增加了一个新的选项。 最好勾选该选项，这样Streamer可以同时支持互联网和本地访问，以提供最快的性能。 在需要符合PCI标准的情况下创建流媒体时，你可能想取消勾选此框。

预定的Windows更新

可以使用此功能：Splashtop Remote Support高级版

现在你可以安排Windows 更新（除了以前可以安排重启的选项外）。 在 "管理"|"预定行动 "下访问该功能。

点击 +创建预定行动 ，并选择 预定更新。

在创建一个预定的Windows更新操作时，你可以设置几个选项。

  • 选择每月、每日/每周或一次性的频率，并设置详细信息

  • 选择安装全部、推荐或重要更新

  • 按微软KB编号排除某些更新

  • 设置重启选项

  • 将更新规则应用于计算机组或特定计算机

Screenshot of a Scheduled Update settings page for Windows updates, showing options to select update frequency, days, time, update exclusions, and restart conditions for a group called Ultrabook Computer.

在其他平台上部署和管理Bitdefender 反病毒软件

此功能适用于：Splashtop Remote Support

现在你可以在Windows Server 2019、2012、2008、2003、Windows XP和Windows Vista机器上部署和管理Bitdefender 。 这是在以前对Windows 7到Windows 10的支持之外的。 如果计算机运行的是Windows XP、Vista、Windows Server 2003或Windows Server 2008，它必须是最新的Windows Service Pack，用于该版本的Windows。

预计两周内就能在Mac电脑上部署Bitdefender。

了解更多关于部署的信息Bitdefender

my.splashtop.com中的消息中心

我们在my.splashtop.com上增加了一个新的消息中心功能。 当你登录网站时，请在屏幕的右上角寻找信封的图标。 你会发现关于新版本的信息，功能信息，以及更多。

Screenshot of a notification in the Splashtop Team interface. A highlighted envelope icon is in the top right, and a Message Center window shows details about the New 3.3.2.x Release from June 19, 2019.

Splashtop Streamer MSI部署选项

我们在管理 | 部署下增加了一个新的选择，这样你就可以为Splashtop 流媒体生成一个MSI安装包，并内置你的部署代码。 如果你想通过脚本或组策略GPO部署Splashtop 流程序，这是一个有用的新选项。 你可以在my.Splashtop控制台中轻松地生成MSI文件。 定制的Streamer构建过程通常在30秒内完成。

A dropdown menu for downloading software installers is open, showing options for Windows, Mac, and Android. “Windows (MSI, version 3.3.2.0) (Easy Deployment)” is highlighted. Download button is on the right.


查看这些其他先前添加的新功能

另见 我们接下来要做的工作...

分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告

Splashtop AEM 的月度计费

了解更多
公告

Splashtop 2026 产品更新：上半年回顾

了解更多
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
公告

2025产品回顾：推进终端管理与安全

了解更多
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
公告

Splashtop 的现代 IT 运营统一平台

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号