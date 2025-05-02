Splashtop Classroom-它对学生有何作用

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A demonstration of how Splashtop Classroom works for students

Splashtop Classroom 对学生的用处

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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以下是一些插图示例Splashtop Classroom，说明如何从学生的角度加入教师的屏幕共享会话。

Splashtop Classroom允许教师共享其桌面和应用程序。连接后，学生可以直接从自己的设备查看，控制和注释课程内容。 Splashtop Classroom非常适合希望参与整个教室的老师和讲师！如果您还没有Splashtop Classroom，则可以免费试用

下面的Splashtop Classroom学生体验信息包括

学生如何通过Chromebook或Chrome浏览器加入Splashtop Classroom会话

（如果学生没有安装 Splashtop Classroom Chrome 浏览器扩展程序，请在 Chrome 网上商店购买

点击 Chrome 浏览器窗口左上角的 “应用程序” 链接

Chrome Apps Icon

点击“ Splashtop Classroom”图标

Splashtop Classroom Icon

输入显示在教师屏幕上的授课代码和学生的姓名，然后单击 “加入” 按钮。 （学生的名字将出现在教师屏幕的参与者列表中）。

Splashtop Classroom interface with fields to enter session code and name to join a session

然后，学生将看到老师的屏幕。

学生如何通过iPad或iPhone加入Splashtop Classroom

（如果学生没有安装 Splashtop 课堂应用程序，请通过搜索 Splashtop Classroom 将其在 App Store 上获取）

点击“ Splashtop Classroom”图标

Splashtop Classroom Icon

向学生点击或滑动

Illustration of a teacher pointing at shapes on a board with three students

点击二维码图标打开摄像头，扫描教师屏幕上显示的二维码。 或者输入教师屏幕上显示的 9 位数代码和学生的姓名，然后点击 “加入” 按钮。 （学生的名字将出现在教师屏幕的参与者列表中）。

Splashtop Classroom tablet app student interface with options to enter session code and name to join a session

然后，学生将看到老师的屏幕。

教师可以选择让学生控制或注释教师的屏幕。

学生如何从Android设备加入Splashtop Classroom会话

（如果你没有安装 Splashtop Classroom 应用程序，请通过搜索 Splashtop Classroom 将其在 Google Play 商店购买）

该应用程序适用于Android手机和平板电脑。

点击“ Splashtop Classroom”图标

Splashtop Classroom Icon

点击 “学生”（或向该方向滑动）

Splashtop Classroom app interface showing options for Student or Teacher with an illustration

点击二维码图标打开摄像头，扫描教师屏幕上显示的二维码。 或者输入教师屏幕上显示的 9 位数代码和学生的姓名，然后点击 “加入” 按钮。 （学生的名字将出现在教师屏幕的参与者列表中）。

Splashtop Classroom mobile app student interface with options to enter session code and name to join a session

然后，学生将看到老师的屏幕。

教师可以选择让学生控制或注释教师的屏幕。

观看此视频中的Splashtop Classroom示例：

用于教育行业的 Splashtop Classroom 简要介绍
用于教育行业的 Splashtop Classroom 简要介绍

通过Splashtop Classroom使您的教室具有互动性

在本文中，我们已经看到了如何开始使用 Splashtop Classroom 共享和注释您的计算机屏幕。

Splashtop Classroom 可在 Windows 和 Mac 计算机上使用，你可以通过 iPad 或Android设备（Android手机或平板电脑）进行控制和注释。

了解有关Splashtop Classroom的更多信息并获得免费试用

或者继续阅读上一篇教程文章：Splashtop 课堂—教师的工作原理

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