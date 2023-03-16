Splashtop 在2019年SpiceWorld上 - 回顾

Splashtop是过去一周Spiceworks年度会议SpiceWorld 2019的赞助商。 以下是我们从IT和服务台专业人员那里听到的内容。

Splashtop 是上周（2019年9月）在德克萨斯州奥斯汀举行的SpiceWorld 2019的赞助商。 我们会见了数百名IT和服务台/帮助台专业人士。 许多人负责管理和支持他们的内部用户和设备。 其他人来自MSPs ，向他们的客户提供支持。 他们从事的行业包括科技、教育和管理服务。

我们了解了很多关于他们的业务和他们面临的挑战。 我们在SpiceWorld上向与会者介绍了我们的远程支持解决方案的好处。 许多人已经是Splashtop的用户，并给了我们很高的评价!

以下是我们从SpiceWorld的与会者那里了解到的情况，以及为什么他们对继续使用Splashtop 或首次尝试它感到最兴奋。

什么是SpiceWorld？

SpiceWorld是一个由 Spiceworks主办的年度会议， 。 Spiceworks以其广泛的IT社区而闻名，拥有2000万用户。 每年的SpiceWorld会议给他们的IT社区提供了一个聚会的机会，参加行业专家的会议，并与为IT专业人士提供创新解决方案的公司会面。

SpiceWorld与会者在Splashtop展位上说的话

我们向与会者询问了他们的IT团队，他们使用的工具，以及他们面临的障碍。 以下是许多IT团队和MSP所面临的问题。

大多数人说他们为他们的远程支持工具支付了太多的钱。 而且许多人抱怨说，由于价格上涨，他们不得不每年为这些工具支付更多费用。

许多人发现，在有限的资源（包括时间、人员和预算）下，能够支持他们所有的终端是一个挑战。

MSPs 说，高额的远程支持费用使他们难以增加新客户和扩大规模。

大多数IT专业人员和MSP表示，他们需要无人值守和有人值守（快速支持）远程支持工具来充分支持其用户。许多人购买了多种产品以获得所需的一切。

SpiceWorld与会者对Splashtop的喜爱之处

我们向SpiceWorld的与会者展示了我们的IT远程访问解决方案， Remote Support和SOS 。他们必须说的是：

那些使用其他支持工具如TeamViewer、LogMeIn和GoToAssist的人喜欢Splashtop比他们目前使用的产品便宜50%到80%。

他们还喜欢Splashtop没有涨价的历史。 事实上，当你购买Splashtop时，你的续约费用就被锁定了。

那些已经使用Splashtop的人提到，低成本使他们更容易满足需求，甚至增加新的端点/客户来发展他们的业务。

他们喜欢Remote Support，SOS + 10和SOS Unlimited使他们能够在一个解决方案中既无人值守又可以远程访问。对于无人值守的用户，他们可以在远程计算机上安装代理并随时连接。对于有人值守（按需）支持，他们可以使用简单的会话代码立即连接到任何设备。无需事先安装。

了解更多关于 Splashtop 的信息

不难看出为什么我们遇到的SpiceHeads喜欢Splashtop。 了解更多关于我们为IT、服务台和MSP提供的解决方案，今天就可以开始免费试用了!

Splashtop Remote Support

最适合希望对其管理的端点进行无人值守的远程访问的MSP和IT。 从任何设备访问你的计算机和服务器。 获得无限的技术人员和并发连接。 与TeamViewer相比，节省50%，与LogMeIn Central相比，节省80%。

免费试用

Splashtop SOS

最适合服务台/帮助台专业人士。 支持无限数量的设备，包括Windows、Mac、iOS和Android。 不需要事先安装。 用一个会话代码轻松地连接到你的用户设备。 与TeamViewer相比，至少节省50%，与LogMeIn Rescue相比，最多可节省80%。

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