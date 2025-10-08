Splashtop 在2019年SpiceWorld上 - 回顾

Splashtop是过去一周Spiceworks年度会议SpiceWorld 2019的赞助商。 以下是我们从IT和服务台专业人员那里听到的内容。
Splashtop 是上周（2019年9月）在德克萨斯州奥斯汀举行的SpiceWorld 2019的赞助商。 我们会见了数百名IT和服务台/帮助台专业人士。 许多人负责管理和支持他们的内部用户和设备。 其他人来自MSPs ，向他们的客户提供支持。 他们从事的行业包括科技、教育和管理服务。
我们了解了很多关于他们的业务和他们面临的挑战。 我们在SpiceWorld上向与会者介绍了我们的远程支持解决方案的好处。 许多人已经是Splashtop的用户，并给了我们很高的评价!
以下是我们从SpiceWorld的与会者那里了解到的情况，以及为什么他们对继续使用Splashtop 或首次尝试它感到最兴奋。
什么是SpiceWorld？
SpiceWorld是一个由 Spiceworks主办的年度会议， 。 Spiceworks以其广泛的IT社区而闻名，拥有2000万用户。 每年的SpiceWorld会议给他们的IT社区提供了一个聚会的机会，参加行业专家的会议，并与为IT专业人士提供创新解决方案的公司会面。
SpiceWorld与会者在Splashtop展位上说的话
我们向与会者询问了他们的IT团队，他们使用的工具，以及他们面临的障碍。 以下是许��多IT团队和MSP所面临的问题。
大多数人说他们为他们的远程支持工具支付了太多的钱。 而且许多人抱怨说，由于价格上涨，他们不得不每年为这些工具支付更多费用。
许多人发现，在有限的资源（包括时间、人员和预算）下，能够支持他们所有的终端是一个挑战。
MSPs 说，高额的远程支持费用使他们难以增加新客户和扩大规模。
大多数IT专业人员和MSP表示，他们需要无人值守和有人值守（快速支持）远程支持工具来充分支持其用户。许多人购买了多种产品以获得所需的一切。
SpiceWorld与会者对Splashtop的喜爱之处
在 SpiceWorld 展会上，我们向与会者展示了我们的 IT 远程访问解决方案和 Remote Support。与会者的评价如下：
那些使用其他支持工具如TeamViewer、LogMeIn和GoToAssist的人喜欢Splashtop比他们目前使用的产品便宜50%到80%。
他们还喜欢Splashtop没有涨价的历史。 事实上，当你购买Splashtop时，你的续约费用就被锁定了。
那些已经使用Splashtop的人提到，低成本使他们更容易满足需求，甚至增加新的端点/客户来发展他们的业务。
他们喜欢 Remote Support，通过这个一体化解决方案可以同时实现无人值守和有人值守的远程访问。无人值守可以在远程电脑上安装代理并随时连接。有人值守（按需）允许通过简单的会话码立即连接任意设备。无需事先安装。
了解更多关于 Splashtop 的信息
不难看出为什么我们遇到的SpiceHeads喜欢Splashtop。 了解更多关于我们为IT、服务台和MSP提供的解决方案，今天就可以开始免费试用了!
Splashtop Remote Support
最适合希望对其管理的端点进行无人值守的远程访问的MSP和IT。 从任何设备访问你的计算机和服务器。 获得无限的技术人员和并发连接。 与TeamViewer相比，节省50%，与LogMeIn Central相比，节省80%。