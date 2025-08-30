ISTE 2017 预览 – 适用于教室的屏幕镜像和屏幕共享

ISTE 是一年中最重要的教育活动之一，Splashtop 很高兴在 ISTE 2017 上演示 Mirroring360 Pro。
体验适用于教室的设备屏幕镜像和屏幕共享
Splashtop 将在展厅右后区的 3157 号展位
欢迎光临 Splashtop 展位，了解您可以如何使用 Mirroring360 Pro 来提高学生参与度：
将 iPad、Android 平板电脑、智能手机和 Chromebook 屏幕镜像到您要在教室中投影的计算机上
从教室的各个角落进行教学，并从平板电脑控制课程
通过使学生易于与全班同学共享作品来吸引学生参与
通过使学生能够查看您的计算机屏幕并使用书桌上自己的设备学习，从而促进可访问性
想要为您的教室免费获取 Mirroring360 Pro 吗？
ISTE 2017 上独家优惠，您可以光临我们的展位，了解如何获得免费的 Mirroring360 Pro 整一年的许可，数量有限，送完为止。您所要做的就是在活动中向我们提供您的联系信息，并回答一些快速问题。
Mirroring360 在全球成千上万的教室和学校中使用，许多教师和教育工作者首先是通过口口相传了解它。我们希望获得免费许可的 ISTE 2017 用户在他们的学校、学区和在线上与他人分享他们的美好体验。
Mirroring 360 Pro - 屏幕镜像和屏幕共享 from Splashtop Inc
关于 ISTE
ISTE 2017 是你通过经教育者测试的策略和非凡的�资源来转变学与教的目的地。它也是与教育技术领域最聪明的人建立联系，然后全年都进行交流的地方。点击下面的图像以了解有关事件的更多信息。
立即参与
开始免费试用 Splashtop免费试用