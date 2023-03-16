ShareConnect寿命终止–为什么Splashtop是最好的替代品

ShareConnect 的寿命终止日期为 2020 年 6 月 30 日。根据功能性、价格和功能，Splashtop Business Access 是 ShareConnect 的最佳替代产品。

当 Citrix 在 2020 年 6 月 30 日 ShareConnect 寿命终止时停用，ShareConnect 的所有版本将停止运行。该日期之后，ShareConnect 将无法使用。

如果您是 ShareConnect 用户，请快速了解一下为何 Splashtop Business Access 是 ShareConnect 的最佳替代品。

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access 是一个远程桌面工具，可让你从任何设备远程访问计算机。与 ShareConnect 一样，你将能够控制所连接的远程计算机并打开任何文件和应用程序。

与 ShareConnect 不同的是，Splashtop 的功能更强。除了 iPad、Android 平板电脑和 Android 智能手机，Splashtop 用户还可以从 Windows、Mac、iPhone 和Chromebook 设备远程访问和控制他们的计算机。

Splashtop 还提供更多功能，可帮助你提高远程使用计算机时的工作效率。

这就是为什么 Splashtop Business Access 不仅仅是远程访问软件，而且是在家或旅途中工作的最佳解决方案。

为什么 Splashtop 是 ShareConnect 的最佳替代品

与其他产品相比，Splashtop 成本更低，具有顶级功能并提供优质性能。

尽管 Citrix 建议 ShareConnect 用户切换到 GoToMyPC（最初由 Citrix 创建的产品），但出于以下原因，Splashtop 是更好的选择：

GoToMyPC Personal 计划起价为每年 CN¥2,940 ，可以访问 1 台计算机。Splashtop Business Access Pro 计划起价为 CN¥693 ，可以访问 10 台计算机。

Splashtop 包含的顶级功能与 GoToMyPC 中的相同，包括文件传输、远程打印、多对多显示器支持等。

Splashtop Business Access Pro 还包括附加功能，这在 GoToMyPC 中费用更高，例如远程唤醒、远程重新启动和用户管理。

使用 Splashtop，你可以记录你的远程会话。两个用户也可以远程并发访问同一台计算机。这两个功能在 GoToMyPC 中均不提供。

Splashtop 为你提供高清质量和声音的可靠、快速远程连接。

阅读我们的完整的 Splashtop 对比 GoToMyPC comparison。

与其他远程访问工具相比，Splashtop 是最佳选择，这是为何 Splashtop 在全球有超过 3000 万人使用的原因所在。

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