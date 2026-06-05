ShareConnect寿命终止–为什么Splashtop是最好的替代品

ShareConnect 的寿命终止日期为2020年6月30日。根据功能性、价格和功能，Splashtop Remote Access 是 ShareConnect 的理想替代方案。
当 Citrix 在 2020 年 6 月 30 日 ShareConnect 寿命终止时停用，ShareConnect 的所有版本将停止运行。该日期之后，ShareConnect 将无法使用。
如果您是 ShareConnect 用户，快速了解为什么 Splashtop Remote Access 能作为 ShareConnect 的替代方案。
Splashtop 远程访问
Splashtop Remote Access 是一个远程桌面工具，允许从任意设备远程访问。与 ShareConnect 一样，可以控制远程电脑并打开任意文件和应用程序。
与 ShareConnect 不同的是，Splashtop 的功能更强。除了 iPad、Android 平板电脑和 Android 智能手机，Splashtop 用户还可以从 Windows、Mac、iPhone 和Chromebook 设备远程访问和控制他们的计算机。
Splashtop 还提供更多功能，可帮助你提高远程使用计算机时的工作效率。
所以说 Splashtop Remote Access 不仅是远程访问软件，而且是居家办公或旅途中工作的理想解决方案。
为什么 Splashtop 是 ShareConnect 的最佳替代品
与其他产品相比，Splashtop 成本更低，具有顶级功能并提供优质性能。
尽管 Citrix 建议 ShareConnect 用户切换到 GoToMyPC（最初由 Citrix 创建的产品），但出于以下原因，Splashtop 是更好的选择：
GoToMyPC 个人方案起价为US$420/年，可访问1台电脑。Splashtop Remote Access Pro 方案起价为¥700/年，可访问10台电脑。
Splashtop 包含的顶级功能与 GoToMyPC 中的相同，包括文件传输、远程打印、多对多显示器支持等。
Splashtop Remote Access Pro 还包括远程唤醒、远程重启和用户管理等各种附加功能，在 GoToMyPC 中需要另付费。
使用 Splashtop，你可以记录你的远程会话。两个用户也可以远程并发访问同一台计算机。这两个功能在 GoToMyPC 中均不提供。
Splashtop 为你提供高清质量和声音的可靠、快速远程连接。
综上可知，Splashtop 是 更好的 GoToMyPC 替代方案。
与其他远程访问工具相比，Splashtop 是最佳选择，这是为何 Splashtop 在全球有超过 3000 万人使用的原因所在。
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