学校如何利用 Chromebook 进行远程学习

学校和大学可以使用 Splashtop 的远程访问软件来使学生从其 Chromebook 远程控制实验室计算机。
自2011年首次亮相以来，Chromebook 已成为学校和教室中的日常必备品。许多价格低廉、经久耐用的型号是专门为教室设置的。
他们简化的操作系统使他们免受病毒侵扰，并为已经负担过重的 IT 部门节省了时间。对于学生来说，它们是一种出色且具有成本效益的工具。
但是学校和大学如何在远程学习和混合学习环境中最好地利用 Chromebook？
尽管 Chromebook 可以很好地完成简单的任务，但它们不能替代学生用来访问图形设计、视频编辑、音频制作、3D建模以及 CTE 程序中使用的其他资源密集型应用程序的学校计算机实验室。
使学生可以从自己的 Chromebook 远程访问学校实验室的计算机
借助 Splashtop 远程实验室解决方案，学校和大学可以使学生直接从其 Chromebook 远程访问功能更强大的实验室计算机。在远程桌面连接过程中，学生可以实时查看远程计算机的屏幕，并像坐在前面一样对其进行远程控制。
利用 Splashtop 进行远程学习时，学生可以从其 Chromebook 设备访问所需的计算资源。学生可以在家中或世界任何地方远程访问 Windows 和 Mac 实验室计算机！他们所需要的只是远程连接和他们的 Chromebook。
“我们想利用我们现有的基础架构。如果他��们使用的是 Chromebook，我们希望确保从 Chromebook 进行访问时应用程序能够正常运行。” – Lenawee 中级学区的 Nicholas Adams。阅读案例研究
Splashtop 易于学生使用。只需单击一下，他们就可以启动与实验室计算机的远程桌面会话，并开始对其进行远程控制。Splashtop 提供了闪电般的高清连接和最高级别的安全性。
“有一个州立计划为学生提供计算机，因此我们一直在为他们提供 Chromebook。他们无法在 Chromebook 上运行 SolidWorks。但是 Chromebook 可以访问我们运行 Splashtop 的计算机实验室的计算机。指导老师喜欢它。他们不敢相信它如此有效，他们感到震惊，而且我认为我并没有夸大其词。” – Laney College 的 Gerald Casey。阅读案例研究
了解有关 Splashtop 远程实验室的更多信息
Splashtop 远程实验室解决方案使学生可以从任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chrome OS 设备远程访问学校计算机。 IT 可以轻松地从中央控制台部署、管理和计划访问。
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