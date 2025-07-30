IT 团队的需求量很大，且持续承受压力。随着业务和技术的发展，IT 团队必须管理更多端点和用户，肩负更多职责，但很难招到合适的员工以满足日益增长的需求。
扩展 IT 运营是保持效率、性能和安全性的关键；然而，一些企业可能没有额外预算进行扩展。如果不需要额外花销，而是通过部署自动化工具来扩展 IT 规模，会怎样呢？
IT 自动化和远程端点管理解决方案可以帮助企业实现扩展。借助 Splashtop AEM 等解决方案，IT 团队无需投入更多资源即可完成更多工作。让我们继续探索...
为什么传统 IT 扩展模型不再有效
IT 自动化并非自寻烦恼，而是因为旧的 IT 扩展模式不再起作用。随着公司的发展，雇用更多代理商已经无法满足扩展需求。我们需要能够帮助代理商跟上增长步伐的工具和技术。
员工数量无法与终端增长保持同步
随着公司的发展，端点数量也会随之增长，并且这种增长速度很快会超出 IT 团队的能力范围。我们必须借助其他工具以帮助代理商管理越来越多的设备、应用程序和远程用户，仅靠增加代理商根本无法有效应对这种局势。
手动难以扩展
IT 支持通常需要手动完成任务，例如手动进行故障排除、健康状况检查和补救。而这些任务手动完成要花费大量时间，需要增加更多端点，从而导致 IT 团队要处理的任务就越多。
不断增长的安全与合规�需求
网络安全领域不断发展。黑客和其他不法分子在不停地寻找新的可利用的漏洞，而公司需要最新的安全补丁以及时修复这些漏洞。随着业务规模和工作量的增加，风险和潜在的切入点也会越来越多，当务之急是找到能够自动监控网络并及时应用可用的安全补丁。
工具蔓延导致复杂性增加
随着 IT 环境的扩大，用于管理环境的工具数量也会随之增长。包括远程访问平台、监控仪表板、修补系统等。这种工具蔓延可能会导致效率低下、响应时间变慢，并增加团队的复杂性。管理多个界面通常容易造成信息孤岛，增加出错风险，使扩展更加困难。
无需雇佣更多员工即可扩展 IT 运营的5个方法
那么，公司要如何应对扩展过程中的这些挑战呢？虽然雇用更多员工有助于减轻 IT 代理的工作量，但改善 IT 运营需要付出更多努力。我们可以采用正确的技术，即使 IT 人员很少，也可以适当扩展并支持不断增长的业务。
1.自动化日常维护任务
补丁管理、健康检查和服务重启等，许多简单的 IT 任务仍需花费数小时。实现自动化则可以让 IT 代理腾出时间专注于其他重要问题，显著提高效率。
2.集中端点监控
监控多个端点很耗时。IT 自动化解决方案可以集中监控端点，可从统一位置查看设备健康和性能状况，并配有自动警报以通知 IT 代理潜在问题。从而提高端点监控效率，简化端点监控流程。
3.跨设备部署脚本
预建或自定义脚本允许企业自动进行更新和简单修复。使 IT 团队能够立即解决小问题并在端点��上部署补丁，从而确保安全性和效率，节约时间和资源。
4.使用智能警报确定工作优先级
IT 团队收到大量工单和通知时，往往不知道从哪里入手。智能警报可以帮助团队根据工作的重要性和时间敏感性确定工作优先级，以便 IT 代理能够专注解决实际问题。
5.无需到现场即可实现远程支持
如果采用分布式办公，则面临着如何为远程设备提供技术支持的挑战。但借助可以支持远程端点的远程管理解决方案和自动化工具，可以简化快速远程访问和修复过程。从而消除物理故障排除的需要，更好地支持远程员工。
Splashtop AEM 如何支持可扩展的 IT 运营
显然，IT 自动化解决方案不仅可以提高效率，还能节省时间和金钱。如果您需要强大的自动化工具，Splashtop AEM（自动端点管理）则完全符合您的需求。Splashtop AEM 允许自动执行任务、从统一位置管理端点以及自动推出补丁和更新，让 IT 团队可以专注于更紧迫的事务，无需耗时手动完成任务。
Splashtop AEM 为企业提供各种功能和使用场景，可帮助 IT 团队随着公司的发展而扩展规模并高效工作，其中包括：
大规模实时监控
Splashtop AEM 可为网络提供实时监控，立即检测数百个（甚至数千个）端点故障。
自动修补操作系统和应用程序
更新和补丁对于安全至关重要，Splashtop AEM 的自动修补功能可以有效确保系统安全，无需人工干预。
基于脚本的自动化以提高效率
基于脚本的自动化功能允许在问题升级之前自动修复问题，甚至无需人工干预。通过快速解决潜在问题，可以节省时间并提高效率，使员工能够持续办公，IT 团队也不必在繁忙的日程中抽时间来进行干预。
轻量级且可快速部署
一些远程管理和自动化平台操作繁琐、设置复杂。但 Splashtop AEM 不需要庞大的基础设施或臃肿的 RMM 平台，可以快速安装和设置，快速上线使用。
Splashtop Remote Support 或 Enterprise 的无缝插件
Splashtop AEM 基于 Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise 的强大远程支持功能，可为 IT 团队提供主动管理和维护端点所需的所有功能和性能。以安全、高性能的远程访问为核心，团队不仅可以监控和修补设备，还可以立即连接按需解决问题，所有操作都可从单一界面完成。这种一体化方法有助于消除工具蔓延、缩短问题解决时间，使支持工作流程更加高效、直接。
使用场景：让团队更智能、规模更小
如前所述，Splashtop AEM 和其他 IT 自动化和远程管理解决方案有什么使用场景？Splashtop AEM 等软件有多种用途，任何组织都可以从 IT 自动化和改进的端点管理中受益，但具体情况可能因行业而异。
如果您是一家托管服务提供商（MSP），员工有限但要管理多家企业，则可通过 Splashtop AEM 帮助团队确保每个端点都受到保护且保持最新状态，并配备自动监控和实时警报。而且，可以简化从统一平台管理每个系统和设备的过程。
同样，企业的 IT 经理可以使用 Splashtop AEM 处理设备登入和修补，甚至可以同时处理大量设备。Splashtop AEM 可以自动在分布式端点上推送补丁，管理人员无需额外雇用人手即可完成所有工作。
大学和其他教育机构的 IT 团队通常要支持校园内的数千个端点。Splashtop AEM 允许从单个屏幕管理多个设备，包括在必要时发送更新和自动修复。
无论什么业务或行业，Splashtop AEM 都可以帮助 IT 团队节省时间、提高效率并轻松管理所有端点。
使用 Splashtop 扩展
扩大 IT 规模并不一定要增加员工人数。而是可以投资合适的工具用于监控、管理和支持整个网络的端点，使 IT 团队能够与不断增长的业务保持一致，节省时间。
借助正确的自动化和智能监控解决方案（例如 Splashtop AEM），即使是精益 IT 团队也可以用更少的资源完成更多事情。Splashtop AEM 使团队能够扩展运营，同时确保端点安全、合规且平稳运行。
Splashtop AEM 可帮助 IT 团队：
跨端点自动执行日常任务
立即推出补丁以解决零日漏洞和其他问题
使用 CVE 数据实时识别威胁并确定其优先级
跨端点定制和执行策略
通过警报和自动修复实时发现并解决潜在问题
监控端点健康状况、补丁状态和 IT 合规性
跨多个端点安排和执行任务
还有更多！
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