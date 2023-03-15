在远程桌面上使用 Revit 进行远程工作

远程访问计算机运行 Revit，就像使用 Splashtop 坐在计算机前一样，在家工作。 免费试用！

Revit 是一个建筑信息建模 (BIM) 软件程序，建筑师、工程师、设计师等用于创建模型。 Revit 还常用于大学和 CTE 课程，向学生传授他们在这些领域所需的必要技能。

大多数使用 Revit 的商务专业人员都是在办公室计算机上使用的。 而且学生通常只能在学校的计算机实验室使用 Revit。

新冠肺炎大流行向我们表明，重要的是要放置适当的工具，以确保用户在无法实际访问其工作或学校计算机的情况下保持生产力。

Revit 对许多专业人士和学生至关重要。 那么，您的企业或教育机构如何让用户在远程工作时访问Revit呢？ 毕竟，许多个人设备不够强大，无法运行 Revit，而且向个人设备发放许可可能会很昂贵。

好消息是，您可以让用户远程访问工作或学校实验室计算机，从而利用现有的 IT 基础架构（从硬件到软件许可证），这样他们就可以使用任何其他设备从任何地方使用 Revit。

使用 Splashtop 远程桌面软件运行 Revit

Remote Desktop for Revit

Splashtop 使用户能够从任何其他设备远程控制计算机。 在远程连接期间，用户将在自己的设备上看到远程计算机的屏幕并能够对其进行实时控制。

用户将能够像坐在远程计算机前一样与远程计算机进行交互。 他们将能够访问计算机上的任何文件或应用程序，包括 Revit。

这意味着您的用户将能够在远程工作时从 Revit 获得完整的桌面体验。 他们将利用办公室或学校计算机实验室中的高性能台式计算机来运行 Revit，即使是通过平板电脑、手机或 Chromebook 设备进行连接也是如此。

适用于 Revit 的 Splashtop 远程桌面的好处

快速远程连接 — Splashtop 为用户提供低延迟和 4K 流媒体的快速远程连接。 使用 Revit 进行远程工作与面对面使用没有什么不同。

适用于任何设备 — Splashtop 完全可以跨平台运行。 用户可以从 Windows、Mac、安卓、iOS 和 Chromebook 设备远程控制 Windows 和 Mac 计算机。 让您的员工使用他们的个人设备，并允许学生使用他们自己或学校提供的设备来远程运行 Revit。

提高生产力的功能 — Splashtop 包括在计算机之间传输文件、录制会话、远程打印、远程局域网唤醒、多显示器支持以及更多功能。

业界领先的安全性 — Splashtop 的安全基础架构、24/7 入侵防御以及多种安全功能，包括双因素身份验证、设备验证、256 位 AES 加密等，可确保您的设备和数据安全。

比 VPN 更好 — ，尤其是在运行像 Revit 这样的资源密集型应用程序时。 VPN 的安全性也低于远程访问软件。

免费试用Splashtop

Splashtop为个人用户，小型团队甚至整个组织提供软件包。从家庭远程桌面程序包中检查所有工作，并立即开始免费试用以亲自测试！无需信用卡或承诺即可开始免费试用。

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如果您正在寻找适合您的教育机构的解决方案，以使学生可以远程访问Revit和其他应用程序，请参阅Splashtop远程实验室。