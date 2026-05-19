在远程桌面上使用 Revit 进行远程工作

通过 Splashtop 远程访问计算机，以在家中运行 Revit，就像在现场操作一样。免费试用！
Revit 是一个建筑信息建模 (BIM) 软件程序，建筑师、工程师、设计师等用于创建模型。 Revit 还常用于大学和 CTE 课程，向学生传授他们在这些领域所需的必要技能。
大多数使用 Revit 的商务专业人员都是在办公室计算机上使用的。 而且学生通常只能在学校的计算机实验室使用 Revit。
新冠肺炎大流行向我们表明，重要的是要放置适当的工具，以确保用户在无法实际访问其工作或学校计算机的情况下保持生产力。
Revit 对许多专业人士和学生至关重要。 那么，您的企业或教育机构如何让用户在远程工作时访问Revit呢？ 毕竟，许多个人设备不够强大，无法运行 Revit，而且向个人设备发放许可可能会很昂贵。
好消息是，您可以让用户远程访问工作或学校实验室计算机，从而利用现有的 IT 基础架构（从硬件到软件许可证），这样他们就可以使用任何其他设备从任何地方使用 Revit。
使用 Splashtop 远程桌面软件运行 Revit
Splashtop 使用户能够从任何其他设备远程控制计算机。 在远程连接期间，用户将在自己的设备上看到远程计算机的屏幕并能够对其进行实时控制。
用户能与远程电脑交互，就像在远程电脑前一样。用户可以使用 Splashtop 远程桌面软件访问远程电脑上的任意文件或应用，包括 Revit。
这意味着您的用户将能够在远程工作时从 Revit 获得完整的桌面体验。 他们将利用办公室或学校计算机实验室中的高性能台式计算机来运行 Revit，即使是通过平板电脑、手机或 Chromebook 设备进行连接也是如此。
适用于 Revit 的 Splashtop 远程桌面的好处
快速的远程连接：Splashtop 能为用户提供快速远程连接，具备4K 流式传输，延迟低。远程使用 Revit 就跟在办公现场一样。
适用于所有设备：Splashtop 完全可以跨平台运行。用户可以从 Windows、Mac、安卓、iOS 和 Chromebook 设备远程控制 Windows 和 Mac 计算机。允许员工使用个人设备，允许学生使用自己或学校提供的设备远程运行 Revit。
提高生产力功能：Splashtop 具备各种提高生产力功能，包括在计算机之间传输文件、录制会话、远程打印、远程局域网唤醒、多显示器支持等。
强大的安全性 – Splashtop 具有安全基础架构、全天候入侵防御以及多种安全功能，如双因素身份验证、设备验证、256位 AES 加密等，可以确保您的设备和数据安全。
优于 VPN：尤其在运行 Revit 等资源密集型应用程序方面。远程访问软件的安全性高于 VPN。
免费试用Splashtop
Splashtop 针对个人用户、小型团队甚至整个组织提供不同软件包。查看所有居家办公软件包，立即开始免费试用，亲自体验！无需信用卡或任何担保。
如果您正在寻找适合您的教育机构的解决方案，以使学生可以远程访问Revit和其他应用程序，请参阅Splashtop远程实验室。