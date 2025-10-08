居家办公时代对传统工作环境的反思

居家办公时代>时尚还是趋势？
虽然我们Splashtop ，多年来一直是远程办公的远程访问软件的先驱，但直到几周前，在家工作对我们来说还不是常态。 直到最近，我们才将公司完全远程化。 由于COVID19和社会疏远，我们正在见证一场实施WFH的竞赛。 现在比以往任何时候都更需要对允许的工作环境进行反思。
与流行的看法和新闻上的所有噪音相反，在家工作并不新鲜。 在COVID19出现之前，它早已成为一种趋势。 而且这一趋势是全球性的，所以美国的工人肯定不是唯一的远程办公者。
2018年的一项研究 ，发现 "全世界有超过三分之二的人（70%）每周至少离开办公室工作一次，根据CNBC。 而且，53%的人至少有一半的时间是在远程工作"。 根据劳工统计局的数据，在美国，约有16%的劳动力，即超过2600万美国人在远程工作。
鉴于这种不可否认的趋势，为什么对居家办公会有如此抵制，为什么当COVID19爆发时有那么多企业对此没有准备呢？
WFH的主要阻力> 保持控制的需要
很长一段时间以来，一种经理人主导的传统一直很流行，人们相信，看到工作的人才认为他们是在工作。
您如何确保员工在看不见的情况下工作？您如何远程衡量他们的生产力？
许多问题和不确定性仍然与居家办公的概念有关。
现实情况是，大多数远程工作者的工作往往比坐在办公室的人更多。
在Splashtop ，我们可以证明情况就是如此。 自从我们进入虚拟世界以来，我们看到整个团队的表现都很出色。 每个人都付出了100%的努力......或者更多!
居家办公的好处
提高生产力
远程工作人员避免花时间上下班，这样他们就不那么累了，并享有更好的工作与生活平衡。
由于与办公室相比，远程工作者所受到的直接压力和干扰也更少，因此他们通常具有更好的专注力，因此比繁忙的办公室环境中的生产率更高。
因此，他们中的大多数人都有更多的精力和热情来付出100%的努力。
哈佛商业评论公司的一项研究实际上发现，与办公室同事相比，远程工作者每周几乎可以多工作一天。一项为期两年的斯坦福研究显示，在家工作可大大提高生产力。
降低运营成本
根据 PGi， ，全职远程工作者平均每年为每个员工节省1万美元的房地产。 甚至那些允许员工每周只在家工作几天的公司也能从中受益。 其中一些节约来自于病假的减少--在美国这是一项非常高的开支。每年1,800美元，每个雇员 。
作为雇主更具吸引力
数字革命和现在的COVID19已经不可逆转地改变了世界。 对于Z世代和千禧一代等新生代来说，远程工作不再是可有可无的，而是选择雇主时的一个重要因素。 根据Virtual Vocations进行的一项调查，79.5%的受访千禧一代表示，远程工作是他们的主要工作类型。 因此，为了保持竞争力并继续吸引顶尖人才，公司将不得不通过向其员工提供远程工作的选择来应对这一新的现实。
如何成功地在整个公司范围内开展居家办公
第1步 - 制定远程工作政策
- 界定政策的适用对象。 确定有资格进行远程工作的职位和角色。
- 具体说明何时允许定期、偶尔或例外地进行远程工作，如因医生预约、照顾孩子或任何其他原因而导致的远程工作日。
- 界定期望 - 远程工作人员每天要花多少小时工作？ 确保他们的目标和相关的期望是明确和一致的。 如果你还想让员工在远程工作时相互沟通，以保持高生产力，请说明这一点。
- 沟通员工在家工作的方式 - 员工应该把台式电脑带回家还是留在办公室？ 是否有一个 远程桌面工具 ，他们可以用它来远程访问他们的电脑？ 团队成员需要使用什么应用程序来相互沟通？ 无论你有什么工具，确保每个人都知道如何使用它们。
- 将安全作为优先事项 - 提醒员工安全的重要性。 列出你的公司关于数据和设备安全的所有规则。
制定好政策后，您就可以开始对一小部分员工进行测试了。一旦对其进行了测试和完善，便可以在公司的其他部门实施远程办公。 在这里阅读更多。
第2步 - 设置5个必要的WFH工具
项目管理 - Trello, monday.com, 工作面。
实时沟通 - Slack、Skype或Zoom。
协作 - Google Drive, Microsoft Teams, 或 Confluence.
团队跟踪和管理 - Hubstaff, Officevibe, 或 JotForm.
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第3步--保持积极和人道的氛围
对于成功实施居家办公，重要的是要记住，最重要的是人员部分。远程办公的最大挑战通常是对员工使用生产率工具和在家庭系统上工作进行仔细检查。
当我们看不到员工时，我们常常会受到更多的检查。他/她是否一直在回复电子邮件？他/她需要多长时间？他/她已经登录多久了？
记住，最重要的是结果，并向你的员工表明你信任他们。 -->这将创造一种信任和正能量的氛围。
我们对未来的预测>远程办公将不再是可选的
我们已经可以看到，COVID19在全球范围内导致了远程办公的爆炸式增长。不论是否进行强制性革命，居家办公一定会铭刻在大多数公司的基因之中。
我们相信，从中受益的公司将是能够在新的通勤世界中取得平衡的公司。
"对我们来说，这种平衡可能包括为我们的员工提供每周在家工作几次的机会。 也许在危机过后，我们会完全改变主意？ 没有什么是确定的。 明确的是--我们将认真重新思考我们对工作环境的概念。 我们已经为远程工作时代做好准备。 "--马克-李，首席执行官Splashtop