利用远程计算机访问进行有效的混合学习

世界各地的教育机构都在尝试为新冠肺炎时期的学生创建正确的学习计划。他们认识到，将远程学习和面对面学习加以结合的混合学习计划，不仅可以确保疫情期间学生和教职人员的安全，还可以大幅提高学生的参与度，进一步强化传统教育计划。
不久的将来。远程学习和现场学习的结合
通过混合学习计划，教育机构可以对一小部分学生进行面对面授课，同时为其他接受远程授课的学生制定有效的电子学习计划。混合学习计划还向学生提供全年无休的开放实验室，让学生可以可以在宿舍、家中或其他任何地方完成实验室工作。
越来越多 K-12和高等教育机构采用 Splashtop 远程访问向远程学生提供校内计算机资源，让学生可以像面对面一样上课。这样一来，教育机构就可以极大地缩小两种截然不同的学习方法在有效性方面的差距，从而增加学生的平等受教育机会。
Splashtop 如何改善混合学习模式
借助 Splashtop，学生可以从任何地方的任何计算机或移动设备（包括 Chromebook）远程控制校内 Windows、Mac 计算机和虚拟机。Splashtop 是一款高性能软件，学生可以通过这一软件继续使用 Microsoft、Adobe Premiere Pro、AutoCAD、Revit、Final Cut Pro 等获得许可的桌面应用程序来完成自己的课程作业 – 学生可以像在校内实验室电脑前一样进行学习！
正如韦恩州立大学应用技术分析师克里斯·吉尔伯��特所说：“远程学生没有足够强大的计算机来处理我们他们要处理的所有东西。例如，通过视频编辑，学生们正在做4k，甚至达到8k的视频，而他们的 MacBook Pro 则无法处理。我们学校的实验室中有 iMac Pro，学生们可以远程进入，一切对他们都有效。现在，我们还有一个我们一直想要的虚拟开放实验室。”
Splashtop 的功能使学校和学院的 IT 团队可以轻松有效地管理面对面和远程访问实验室计算机的学生：
分组和访问权限
IT 管理员可以对学生和校内计算机进行分组，并控制他们的访问权限。这样一来，有些计算机可以专门供面对面和远程学生使用。还有些计算机则可以用于开放实验室，供学生随时访问，从而让学生能够在实验室预定时间之外灵活地完成自己的学习任务。
预定远程访问
将学生和计算机分组之后，IT 管理员可以安排学生远程访问计算机的时间段。例如，可以在��不进行现场实验时安排远程实验室。当进行现场实验时，可以利用此功能禁用远程访问，从而避免冲突。安排远程访问的能力使学校和学院能够最大程度地利用计算机资源，并为学生提供远程完成课程作业的灵活性。
启用专属访问设置
在创建远程访问时间表时使用 "独占模式"，以防止远程用户连接到已经登录的计算机--使其对混合环境有效。 这样一来，计算机就不必专门用于远程与现场的使用。
显示计算机使用中的视觉指示器
使用计算机时，Splashtop 会向在那段时间内可以访问计算机的学生直观地显示它。这样，学生可以避免与该计算机建立远程连接。
能够为远程访问设置一个弹出式请求
IT 管理员可以强制执行允许的远程连接，并在请求超时时选择接受还是拒绝连接。可以在向面对面和远程学生开放的计算机上利用此功能，其中当面对面的学生发起会话时，面对面的学生可以允许或拒绝远程学生共享计算机。
学生和教师能够在同一台电脑上进行协作
IT 可以选择允许两个用户远程访问同一台计算机。如果教师在校内，而学生在远程，反之亦然，则他们都可以远程进入同一台计算机并进行协作。同样，两个学生（无论在校园还是在远程）都可以共享一台计算机，只要它们都得到 IT 的许可即可。
可用于管理所有实体和虚拟计算资源的集中式控制台
IT不仅可以管理他们的物理计算机，还可以通过同一个Splashtop控制台管理VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure等平台上的虚拟机和虚拟桌面基础设施（VDI）。
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除了上述功能之外，Splashtop 还提供了强大的安全性，具有极低延迟的高性能、广泛的设备支持，易于设置和使用，以及无与伦比的价格。难怪 Splashtop 是全球教育机构首选的远程实验室解决方案。
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