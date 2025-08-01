Zoho Assist 是一个 远程访问 工具，常用于IT支持，但这并不意味着它能满足每个企业的需求。企业常常会寻找其他的 远程访问软件，无论是因为他们想要更实惠的价格，不同的功能，还是仅仅需要一个性能更好的工具。
如果你正在寻找能满足你需求的Zoho Assist竞争对手，我们已经编制了一份顶级替代方案的列表，以便你找到适合你业务的解决方案。继续阅读，找到最佳的Zoho Assist替代方案…
为什么你需要一个 Zoho Assist 的替代方案
Zoho Assist 通常被视为一种低成本的远程支持工具，但这种低价也带来了权衡。许多组织最终发现它无法完全满足他们不断变化的远程访问或支持需求。
以下是用户在使用Zoho Assist时面临的一些最常见的限制：
低级计划的移动支持有限 – 移动设备远程控制仅在价格较高的计划中可用，这限制了支持 BYOD 或移动设备密集环境的团队的灵活性。
无人值守访问需要单独授权 – 不同于大多数将有人值守和无人值守访问包含在一个授权中的竞争对手，Zoho Assist将这些分为不同的定价模式，这可能导致成本高昂且扩展时令人困惑。
跨计划的功能限制 – 像会话录制、高级报告、重新品牌化，甚至基本的日程安排等基本功能都被锁定在最高级的Enterprise计划中。
小存储分配 – 免费和低级计划包括最少的云存储用于会话录制（仅5GB），额外存储需单独计费。
有限的ITSM/PSA集成 – 虽然Zoho Assist在Zoho生态系统中集成良好，但与ServiceNow、Jira或Freshdesk等工具的第三方集成仅在付费层级中可用，并且与其他解决方案相比仍然有限。
6个Zoho Assist的远程访问替代方案
市场上有很多Zoho Assist的竞争者，但哪个是你的最佳选择？以下是六个值得你考虑的Zoho Assist替代方案：
1. Splashtop
Splashtop 是 Zoho Assist 的最佳替代方案，适合需要安全、高性能且具有成本效益的远程访问和远程支持解决方案的组织。无论您是 IT 帮助台、MSP 还是内部 IT 团队，Splashtop 都能提供您所需的一切，以支持任何设备上的用户，无论身在何处。
使用Splashtop，您将获得：
从任何设备（Windows, Mac, iOS, Android, ChromeOS, Linux）进行有人值守和无人值守访问
技术人员协作工具，包括多技术人员会话、聊天、语音、文件传输和会话升级
强大的集成 与领先的ITSM和PSA工具如Freshdesk、Zendesk、Jira和ServiceNow
高级安全，符合 SOC 2、GDPR 和 CCPA 标准，以及 MFA、SSO、会话日志记录、远程连接警报等
Splashtop的模块化平台也设计为可扩展。你可以从远程支持或访问开始，然后逐步添加：
Splashtop AEM（自主终端管理） – 自动化软件修补，监控系统健康状况，并在终端上运行自定义脚本。
Splashtop提供清晰透明的定�价，没有使用限制或不可预测的限制。Splashtop是最实惠的企业级选项之一。
如果您希望超越Zoho Assist的限制（如较低计划中的有限移动支持、较少的自动化工具和不灵活的技术人员许可），Splashtop是您团队所需的升级。
2. TeamViewer
TeamViewer在远程支持中是一个大名鼎鼎的名字，但这并不一定意味着它是每个人的最佳选择。TeamViewer允许IT专业人员跨设备提供远程支持。
TeamViewer的一个主要问题是定价。TeamViewer 的定价使其成为市场上最昂贵的远程支持工具之一。那些高昂的价格可能难以证明其合理性，尤其是当像Splashtop这样的替代方案以更低的成本提供类似或更好的功能，并且没有使用限制或侵入性监控时。
对于需要可靠远程访问而没有意外限制或高昂定价的团队来说，TeamViewer可能不是最实用的选择。
3. AnyDesk
虽然 AnyDesk 主要用于远程访问，但它也有可以在桌面和移动设备上使用的远程支持软件。其功能包括网络计算机的自动部署、文件传输和组策略。
然而，与许多竞争对手相比，其支持功能也更有限。它提供基本功能，如桌面共享、互动访问和远程打印，但许多企业依赖的更高级功能仅限于高级和终极计划。
AnyDesk 定价 可能会迅速变得昂贵。较便宜的计划包含的功能较少，可能无法提供远程支持所需的功能，因此决策者需要查看其预算内的计划是否能正确满足他们的需求。
4. ConnectWise Control
ConnectWise Control（前身为ScreenConnect）是另一种可以在本地或云中部署的远程支持解决方案。它包括访问命令提示符、PowerShell计算机管理、复制/粘贴文件传输和内置记事本等工具。
作为ConnectWise的解决方案，它被设计为与ConnectWise的其他软件集成，包括ConnectWise RMM、PSA、Automate和SmileBack。因此，已经大量投资于ConnectWise软件的公司可能会觉得它更可取。
然而，没有那些集成，它可能无法提供与其他独立解决方案相同的用途和好处。因此，尚未使用 ConnectWise 软件的 IT 团队可能会考虑其他选择。
5. RemotePC 帮助台
虽然RemotePC主要以其远程访问解决方案而闻名，但它也提供了一款名为帮助台的产品，专为按需远程桌面支持而设计。帮助台可以连接到PC、Mac、iOS和Android设备，并包括文件传输、屏幕共享、会话录制和多显示器显示等功能。
RemotePC 帮助台缺乏更深入的管理员控制、与ITSM工具的集成，以及技术人员管理、自动补丁/脚本和无人值守访问等功能（这些功能Splashtop提供）。
6. BeyondTrust Remote Support
BeyondTrust 的远程支持软件可在多个操作系统上运行，包括 Windows、Android、macOS、iOS 和 Linux。它提供聊天支持、远程摄像头共享和基于脚本的自动命令等功能，以及用于账户验证和保护的安全控制。
然而，BeyondTrust 的成本很高。定价不公开，完全基于报价，通常为大规模企业部署量身定制。这使得它对中小型企业，甚至预算较紧的大型组织来说不太可及。
对于许多团队来说，它也过于复杂。不需要精细权限升级、自定义合规工作流或与企业身份系统广泛集成的企业可能会发现自己�为不会使用的功能付费。
相比之下，Splashtop提供强大的企业级安全性（SOC 2、GDPR、CCPA、SSO、MFA、会话日志），价格更低，设置更简单。对于需要安全、高性能远程支持而无需企业开销或复杂性的组织，Splashtop是一个更聪明的选择。
Splashtop作为Zoho Assist的安全替代方案的突出之处
虽然市场上有很多优秀的Zoho替代方案，但有一个名字脱颖而出：Splashtop。
Splashtop 提供安全可靠的远程支持和访问，因此IT代理可以使用任何设备在任何地方支持任何用户。
此外，Splashtop 是为安全而构建的，并完全符合多个行业和政府标准和法规，包括 SOC 2、GDPR、CCPA 等。具有多级密码安全、会话空闲超时和入侵检测与防御机制等高级网络安全功能，难怪Splashtop是许多人的首选。
客户显然有同感，因为Splashtop在G2和Gartner Peer Insights等网站上始终获得比Zoho Assist更高的评价。用户喜欢Splashtop的支持、集成和功能，如文件共享、远程控制和无人值守访问。
当你想要可靠、安全和高质量的远程支持时，Splashtop拥有你所寻找的一切。
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虽然市场上有多种远程支持解决方案，但如果您想要最佳的功能、质量和价格，那么Splashtop是您的不二之选。Splashtop为IT团队提供了管理、支持和故障排除远程设备的灵活性和安全性，配备：
设置简单快捷
直观、用户友好的界面
设备和操作系统的兼容性，包括iOS、macOS、Windows、Android、ChromeOS等。
有人值守和无人值守访问
聊天
文件传输
远程桌面音频
屏幕共享
高清音频和视频
还有更多
Splashtop 也是市场上最实惠的远程支持选项之一，但您可以立即免费开始使用。立即体验Splashtop的安全性、性能和易用性，今天就开始免费试用：