波威联合学区利用 Splashtop Remote Access 增强远程学习

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Front view of the Poway Unified School District building

波威联合学区使用 Splashtop 增强学习

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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职业教育专家 Joe Austin 介绍所在学区如何通过 Splashtop 帮助学生从 Chromebook 远程访问计算机实验室软件

Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning

挑战：远程访问 CTE 课程所需的计算机和软件，同时保护学生的数据和隐私

由于疫情，Poway联合学区决定实施远程学习。 这一决定对他们的职业技术教育（CTE）部门产生了重大影响。 为了让学生在家学习，他们获得了 Chromebook。 不幸的是，Chromebook无法支持其CTE类别的高级软件需求。 老师们想知道：“如果孩子无法在正在学习的设备上运行特定行业的软件，我们将如何教他们使用特定行业的软件？”

CTE 部门需要找到一种解决方案，将学生与能够运行 CTE 课程（即工程、计算机科学、视频制作、3D 动画和图形设计）所需高级软件的设备连接起来。此外，CTE 部门还需要保护学生数据和隐私。经过一番研究和试用，CTE 部门决定采用 Splashtop。

“我们认为，Splashtop 是最简单有效的解决方案。” — Joe Austin，职业教育专家

解决方案：波威联合学区采用 Splashtop Enterprise，帮助学生从自己的 Chromebook 远程访问计算机实验室

最初，该部门根据教师的准备情况实施了 Splashtop。 他们从少数几位老师开始，他们可以对其进行测试，看看它能否满足他们的需求。 结果，这些教师成为了推广工作中不可或缺的一部分。 他们是值得信赖的同事，可以保证 Splashtop 的有效性。 包括持怀疑态度的视频编辑讲师在内的试点教师对 Splashtop 的表现感到惊喜。

“这就像我们所希望的那样接近面对面。” -乔·奥斯汀

结果

Splashtop 使 Poway 联合学区能够远程教授技术先进的 CTE 课程。 结果，CTE的教师得以利用Poway的计算机实验室的Mac和PC为课堂运行高级软件。 此外，学生还能从 Chromebook 远程访问该软件（通过校内实验室）。

“老实说，如果不使用 Splashtop，我们的大多数课程都无法近似我们期望他们实现的学习成果。” -乔·奥斯汀

了解有关 Splashtop Enterprise for Remote Labs 的更多信息

帮助学生使用 Splashtop Enterprise 远程实验室，从任何设备（包括 Chromebook）远程访问 CTE 课程所需的实验室计算机和软件应用程序。

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