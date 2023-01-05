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波威联合学区利用 Splashtop Remote Access 增强远程学习

作者：Splashtop Team
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职业教育专家 Joe Austin 介绍所在学区如何通过 Splashtop 帮助学生从 Chromebook 远程访问计算机实验室软件

挑战：远程访问 CTE 课程所需的计算机和软件，同时保护学生的数据和隐私

由于疫情，Poway联合学区决定实施远程学习。 这一决定对他们的职业技术教育（CTE）部门产生了重大影响。 为了让学生在家学习，他们获得了 Chromebook。 不幸的是，Chromebook无法支持其CTE类别的高级软件需求。 老师们想知道：“如果孩子无法在正在学习的设备上运行特定行业的软件，我们将如何教他们使用特定行业的软件？”

CTE 部门需要找到一种解决方案，将学生与能够运行 CTE 课程（即工程、计算机科学、视频制作、3D 动画和图形设计）所需高级软件的设备连接起来。此外，CTE 部门还需要保护学生数据和隐私。经过一番研究和试用，CTE 部门决定采用 Splashtop。

“我们认为，Splashtop 是最简单有效的解决方案。” — Joe Austin，职业教育专家

解决方案：波威联合学区采用 Splashtop Enterprise，帮助学生从自己的 Chromebook 远程访问计算机实验室

最初，该部门根据教师的准备情况实施了 Splashtop。 他们从少数几位老师开始，他们可以对其进行测试，看看它能否满足他们的需求。 结果，这些教师成为了推广工作中不可或缺的一部分。 他们是值得信赖的同事，可以保证 Splashtop 的有效性。 包括持怀疑态度的视频编辑讲师在内的试点教师对 Splashtop 的表现感到惊喜。

“这就像我们所希望的那样接近面对面。” -乔·奥斯汀

结果

Splashtop 使 Poway 联合学区能够远程教授技术先进的 CTE 课程。 结果，CTE的教师得以利用Poway的计算机实验室的Mac和PC为课堂运行高级软件。 此外，学生还能从 Chromebook 远程访问该软件（通过校内实验室）。

“老实说，如果不使用 Splashtop，我们的大多数课程都无法近似我们期望他们实现的学习成果。” -乔·奥斯汀

了解有关 Splashtop Enterprise for Remote Labs 的更多信息

帮助学生使用 Splashtop Enterprise 远程实验室，从任何设备（包括 Chromebook）远程访问 CTE 课程所需的实验室计算机和软件应用程序。

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