补丁管理是维护安全IT环境的重要组成部分。它解决漏洞问题，使设备保持最新的安全性和性能改进，并有助于确保IT合规性。然而，企业往往忽视其补丁管理指标，未能监控其补丁。
跟踪补丁管理指标和KPI是IT团队优化补丁流程、提高安全性并确保符合所有相关标准和法规的一种有用方式。因此，考虑到这一点，让我们来看看有效补丁管理的关键指标，它们为何重要，以及像Splashtop AEM这样的解决方案如何轻松监控这些指标。
为什么跟踪指标和KPI对补丁管理至关重要
你可能会想：“为什么跟踪补丁管理的KPI如此重要？”很容易认为补丁管理就是简单地安装更新然后完成，但实际上这是一个重要的过程，会影响组织的效率和生产力。毕竟，如果补丁安装时间过长或遇到意外的兼容性问题，可能会浪费员工的时间并导致不可预见的停机时间。另一方面，跳过补丁更新则会带来网络安全风险。
补丁管理指标提供了关于补丁过程有效性的重要见解。这有助于组织保持高效，减轻漏洞，并提高整体安全性，同时指导IT团队在安装补丁时做出明智的决策。
例如，有效补丁管理的一些关键指标包括检测和安装补丁所需的时间（平均修复时间）。了解这些KPI有助于IT团队确保其补丁管理过程效率高，并使他们能够尽快解决漏洞。这种数据驱动的方法有助于��团队改善补丁过程并降低数据泄漏风险，这对于安全性和IT合规性至关重要。
需要监控的前十个补丁管理指标
有鉴于此，是时候看看您需要监控的关键补丁管理指标了。这些KPI将为您的补丁部署过程提供宝贵见解，指出可以和应该改进的领域，以及您需要避免的障碍。
补丁管理需要监控的KPI包括：
1. 补丁部署频率
首先，考虑您的补丁部署频率和规律性（也称为补丁节奏）。良好的补丁频率有助于确保您跟上新补丁，从而减少您的端点和系统处于未打补丁和易受攻击的时间。
2. 补丁响应时间
你修补端点的速度有多快？重要的是要跟踪从发现漏洞到补丁部署所需的时间。这有助于确定公司补丁管理流程的快速性和响应性。快速的响应时间表明有效的补丁管理和风险缓解，而较慢的时间表明需要改进。
3. 系统修补的百分比
当你修补端点时，必须确保每个设备都被覆盖；留下任何未修补的设备或系统都会造成巨大的漏洞，网络攻击者可以进行利用。因此，跟踪系统修补的百分比有助于全面了解你的IT基础设施中的修补覆盖情况。这提供了一个清晰的指示，展示了你的修补管理过程的彻底性，并能识别出任何仍需更新的端点。
4. 未能成功安装补丁的次数
有时，补丁无法正确安装，需要重新安装。然而，如果这种情况经常发生，这可能是需要解决的问题的征兆。跟踪失败补丁的数量可以识别补丁管理流程中的问题，以便IT团队可以解决这些问题并改进流程。这有助于在整个组织中保持完整的补丁覆盖率并提高补丁效率。
5. 跟踪重新修补的漏洞
有时�需要重新修补已经修补过的漏洞。跟踪这些实例有助于了解最初修补工作的有效性，并确定修补测试和部署需改进的领域。
6. 遵循补丁标准的合规性
保持终端和系统完全更新和打补丁是IT合规的重要要求。跟踪你的补丁合规率指标显示你在遵循这些指南中维护安全性的表现如何，从而证明你符合合规标准并遵循最佳实践。
7. 跟踪关键漏洞补丁
一些漏洞比其他漏洞更危险，因此至关重要的是尽快修补这些高优先级的漏洞。跟踪您修补的关键漏洞可以显示您如何迅速应对严重提示，并有助于指导您的漏洞管理工作。
8. 用户设备补丁合规性
补丁管理是一项共担的责任——用户必须通过在更新可用时安装更新来履行其职责，而不是不断点击“稍后提醒我”。跟踪您的最终用户补丁合规性可以显示您的策略在保持端点更新方面的成功程度，并有助于确保完整、全面的安全覆盖。
9. 补丁测试成功率
开始安装补丁时，需要对其进行测试，以确保它们在设备上正常工作，并且不会引起任何意外问题。跟踪这些补丁的成功率有助于确保你能够在更广泛的环境中正确部署它们，或者在其他地方安装这些补丁之前，识别需要解决的问题。
10. 补丁回滚的实例
如果补丁出现问题需要回滚，这可能表明存在潜在问题，IT团队应加以解决。衡量需要回滚补丁的频率可以提供有关补丁稳定性的重要见解，有助于识别IT环境中的潜在问题。
如何将关键指标整合到补丁管理策略中？
显然，几个重要KPI可以为补丁管理和安全合规性提供宝贵的见解。因此，跟踪补丁管理指标应该成�为您整体安全策略的一部分。
补丁管理 KPI 帮助您识别补丁管理流程中的弱点和改进区域，因此您可以完善流程并提供更全面的覆盖。不断的评估是保持端点环境完全更新并确保您的补丁管理流程遵循最佳实践的关键。
此外，这些指标可以帮助提供关于你整体安全状况的重要数据。例如，集成补丁管理和漏洞管理指标可以更全面地了解你的安全情况，以便满足你的合规要求并确保组织内的全面安全。
从手动修复到自动化安全：补丁的演变
补丁管理曾经是一个耗时的手动过程，且几乎无法了解其进展。幸运的是，情况已不再如此。如今，自动化的 补丁管理解决方案 使得从一个地方轻松修补远程环境中的端点、操作系统和应用程序成为可能。
当组织依赖手动补丁时，他们需要IT人员不断检查更新，然后去每个设备，启动补丁安装，然后等待确保其正确安装且无错误。这是一个缓慢、重复的过程，浪费时间和资源，容易出现人为错误。
然而，使用像 Splashtop AEM（自主终端管理）这样的解决方案，你可以自动检测新补丁，测试并在设备间部署，确保每个补丁正确安装，无需手动介入。这节省了时间，消除了人为错误，并为所有终端提供了高效的补丁发布。
使用Splashtop AEM安全自动化你的补丁管理
补丁管理应该简单高效。有了Splashtop AEM，它可以做到。Splashtop AEM通过操作系统和第三方应用程序的自动化、实时更新简化了远程环境中的补丁管理。IT团队可以创建自定义的、基于策略的补丁策略，包含版本批准和更新环，以确保每个补丁按照最适合他们的方式进行测试、控制和部署。
此外，Splashtop AEM 使用 AI 驱动的 CVE（常见漏洞和暴露）洞察，主动识别和处理漏洞，实时警报和智能操作。IT 团队还可以从单一仪表盘管理和监控所有内容，提供对端点健康状况、补丁状态、IT 合规性等的可视性。
虽然手动更新可能会打断工作日的进行来安装新补丁，但Splashtop AEM可以在方便的时间内安排更新，使工作不中断地继续进行。其后台操作还使IT团队能够访问任务管理器和远程命令等系统工具，而不会中断最终用户，将干扰和停机时间降至最低。
Splashtop AEM为IT团队提供了监控端点、主动解决问题并减少工作量所需的工具和技术。其中包括：
操作系统、第三方和自定义应用的自动修补。
基于AI的CVE漏洞洞察。
可在整个网络中强制执行的可自定义策略框架。
硬件和软件的库存跟踪和管理覆盖所有终端。
警报和补救措施可在问题出现前自动解决问题。
后台操作可访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
想亲自体验Splashtop AEM吗？立即开始免费试用。