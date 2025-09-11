要说网络安全变得更加苛刻，这绝对是轻描淡写。网络威胁的日益复杂使得超越攻击者并保护网络和设备成为一项挑战，这导致了强大检测和响应解决方案的重要性日益增加，例如NDR（网络检测和响应）和EDR（端点检测和响应）。
考虑到这一点，是时候比较NDR和EDR，看看它们的不同之处，探索每个在保护数字资产方面的重要性，并了解Splashtop AEM如何通过基于CVE的洞察、补丁自动化、主动警报和修复工作流帮助公司加强终端安全。
NDR和EDR在现代网络安全中的角色
NDR和EDR都是有价值的网络安全工具。它们旨在提供监控、检测可疑活动并对其作出响应，以便IT团队可以应对潜在的漏洞或攻击。然而，它们各自具有不同的特性和应用，因此用于解决安全的不同方面。
什么是NDR（网络检测与响应）？
网络检测与响应（NDR）是一个专注于监控网络和网络流量以发现潜在威胁的系统。它分析内部和外部网络之间的流量以及内部通信，以检测可疑活动或其他异常情况。
NDR 利用机器学习和行为分析来监控网络行为和已知威胁指标。这有助于它根据模式和已知威胁指标检测零日威胁以及已知威胁。
什么是EDR（端点检测与响应）？
终端检测与响应（EDR）系统监控和管理终端设备上的安全，如台式电脑、笔记本电脑和移动设备。EDR 收集用户活动、网络连接和文�件更改等数据以检测可疑活动。
EDR解决方案通过持续收集和分析数据，为终端提供实时可见性和保护。像NDR一样，它们可以使用机器学习和行为分析来实时检测威胁。
此外，EDR系统可以自动化响应，例如隔离受感染的端点或文件。这有助于降低攻击风险及其可能造成的损害，同时提供可以帮助IT团队调查事件的详细信息。
网络威胁如何演变以及为何 NDR 和 EDR 重要？
随着网络威胁的不断增长，NDR和EDR变得更加重要。强大的检测工具对于识别和响应可疑活动和潜在威胁至关重要，最好是在它们造成任何损害之前。
例如，随着远程工作和设备多样性的增长，组织管理的端点比以往任何时候都多。这些端点中的任何一个如果未受保护，可能会被攻破，从而让攻击者进入网络。
EDR 解决方案可以监控这些终端以检测可疑活动、阻止恶意文件，甚至隔离受感染的设备。如果攻击者进入网络，NDR 可以发现横向移动、命令和控制或数据外泄模式，并提醒安全团队。它还可能帮助定位涉事主机以进行调查。
NDR和EDR解决方案都可以帮助消除可见性差距，并在网络和生态系统中创建更强的安全性。利用它们可以让组织制定有效的安全策略，并更好地了解其安全状况。
NDR与EDR：在网络防御中有什么不同？
现在让我们来看看NDR和EDR之间的关键区别。虽然两者都是网络安全的重要方面，但它们的功能、优势和使用场景可能有很大不同。
网络检测和响应
端点检测与响应
监控
网络流量和模式
端点设备和活动
数据来源
深度包检测和流量数据
遥测和日志
可见性范围
网络级可见性、横向移动、数据外泄和C2通信
每个设备的端点级可见性
部署方式
网络上的传感器
代理安装在每个设备上
检测方法
行为分析、异常检测、深度数据包检测
行为监控、进程分析、文件和注册表活动
响应
警报和丰富调查，并在某些部署中，通过集成控制协调阻止
隔离终端并在设备级别进行修复
使用场景
在网络中获得可见性和安全性并识别攻击活动
调查和修复设备，阻止端点级威胁
限制
与终端工具相比，有限的进程、文件和用户级别上下文
对未管理设备和更广泛的网络级活动的可见性有限
NDR和EDR在网络威胁保护中的优劣势
虽然 NDR 和 EDR 都是必不可少的网络安全工具，但都不是对每个威胁的完美保护。每个都有其优缺点，必须加以考虑。
NDR提供整个网络的可见性，使其能够检测攻击者甚至隐藏的威胁。因为它利用机器学习和分析，可以通过识别异常而不是签名或已知模式来识别新威胁。此外，将NDR工具与威胁情报平台集成可以提供更强大的威胁检测。
然而，NDR也高度依赖于网络流量数据，因此广泛的加密减少了深度内容检查，在这种情况下，NDR更多依赖于元数据、流量和行为信号。同样，NDR工具可以生成大量数据和警报，因此通常需要其他工具来筛选噪音。
EDR提供对每个设备的精细可见性，深入查看进程、应用程序和文件。这使IT团队更容易识别单个终端上的威胁并快速响应，由于EDR提供自动响应，它减轻了IT代理的大部分负担。它还提供法医能力，因此团队可以分析攻击并确定原因。
同时，EDR的范围有限，仅专注于端点，因此网络范围的活动更难跟踪。像NDR一样，EDR可以生成大量遥测数据。调整检测和分诊工作流程对于避免警报疲劳至关重要。此外，EDR是基于代理的，因此每个端点都需要安装软件代理，这可能是一个更耗资源的过程。
如何整合 NDR 和 EDR 增强您的安全框架
如果你在考虑NDR或EDR哪个更适合你的业务，好消息是：你不必选择。事实上，结合NDR和EDR可以提供多层次的防御策略，保护网络和端点威胁，提高整体安全性。
当一起使用时，NDR检测整个网络的威胁，而EDR在端点级别包含和解决威胁。这使IT团队能够创建更全面的安全策略，并关联网络级和端点活动，以更好地理解攻击。
这导致更好的事件检测和更快的响应，因此可以在任何地方识别和解决潜在威胁。
网络安全的下一步：XDR的崛起及未来发展
然而，还有第三种检测和响应选项正在颠覆网络安全行业：扩展检测和响应（XDR），它提供了一个集成解决方案，将来自终端、网络和云的数据结合在一起。
XDR 关联终端、网络、身份和云服务的信号，以提高检测质量并简化响应。这有助于安全团队保持警觉，并能够快速响应复杂和分布式攻击面上的威胁，确保终端和网络的安全。
XDR仍然是一项新兴技术，与其他工具如AI驱动的分析和安全访问服务边缘（SASE）一起。这些工具将帮助提供更全面、强大和有效的网络和终端防御，即使面对日益增长的网络威胁。
如何在您的组织中成功实施NDR和EDR
很明显，NDR和EDR都是重要的安全工具，但必须正确实施才能提供其全部优势。
组织通常将EDR用于终端深度与NDR用于网络级可见性相结合。一些采用XDR来统一信号和工作流程。这些工具相辅相成，提供完整和全面的网络安全方法。
此外，组织需要将其NDR和EDR系统与其IT基础设施对齐。这意味着找到一个可以与现有系统集成、随组织增长而扩展并提供所有所需工具以进行高效分析和响应的解决方案。
寻找具有威胁情报能力和满足您组织需求的功能的解决方案。除此之外，培训您的团队了解这些工具的工作原理以及如何利用它们来提高安全性也很重要。让员工了解和受教育有助于企业充分利用其安全工具。
使用Splashtop加强端点安全：自主端点管理解决方案
当您需要强大、可靠且用户友好的终端安全时，Splashtop为您提供保障。
Splashtop AEM（自主终端管理）包括旨在保护终端的安全工具。通过其AI驱动的CVE洞察，您可以快速识别风险和漏洞并采取行动进行修复。Splashtop AEM的主动警报可以在问题出现时立即识别并通过自动修复解决。
此外，Splashtop AEM 通过操作系统和第三方应用程序的自动补丁管理来降低终端风险。这会自动检测和推出补丁，解决漏洞并保持操作系统和第三方应用程序的最新状态。
所有这些都由一个仪表盘管理，将基于CVE的风险洞察、自动补丁、可配置警报、远程工具、脚本和补救措施置于您的指尖。
如果您需要额外的帮助，Splashtop的EDR和MDR（托管检测与响应）工具提供对您的终端安全的实时可见性和可操作的见解，以及实用的安全专业知识。
Splashtop AEM为IT团队提供工具来监控终端，减少手动工作，并改善安全卫生。这包括：
操作系统、第三方和自定义应用的自动补丁
基于CVE的漏洞洞察
可配置策略和部署环
端点的硬件和软件清单
可配置的警报和脚本化修复
背景工具如任务管理器和文件传输，不打扰用户
