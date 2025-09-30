MSP – 使客户端在冠状病毒爆发期间可以在家工作

为了响应冠状病毒的威胁，您的客户需要家庭解决方案有效工作。您可以通过以下方式使用 Splashtop 为客户端提供对其计算机的远程访问。
冠状病毒的爆发一直在迫使工人和整个公司采用居家办公计划。远程工作是对抗疾病传播的有效方法。但是，远程办公可能会充满挑战，因为很难在办公室外保持高效。
作为一个MSP，你现在需要采取行动来应对你的客户所面临的挑战。
你可以让你的客户在家工作，并通过让他们远程访问自己的电脑，使他们能够轻松地提高工作效率。
使用Splashtop ，启用终端用户访问很容易设置和管理。 以下是你需要知道的一切。
您需要 Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access 是面向商务人士的居家办公解决方案，安全可靠、性价比高。Splashtop 是值得信赖的远程访问解决方案，允许用户从任意其他设备远程控制其工作电脑。可以远程访问所有文件和应用程序并进行交互，就像面对面操作一样。
更不用说，远程访问（也称为远程桌面）在设置、维护、性能和安全性方面优于 VPN。远程访问软件是目前实现居家办公的最佳工具。而且 Splashtop Remote Access 对于最终用户来说简单易用、易于管理。
如何使您的客户实现居家办公
MSP 通过 Splashtop Remote Access 账户，可以邀请客�户加入账户完成设置并远程访问个人电脑！工作原理如下：
立即试用 Splashtop Remote Access，创建 Splashtop 账户。
在Splashtop网络控制台内， ，向你的客户发送一个邀请链接 ，让他们轻松地设置自己的电脑和设备。
作为账户所有者，你将能够看到并管理所有的用户、远程计算机以及你的客户所使用的远程设备。
一旦你的客户设置了他们的电脑，他们就可以在任何时候自由地访问它并进行远程工作。
还有一点要注意，Splashtop Remote Access 可以远程访问无限数量设备。也就是说，客户可以使用任意 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备访问其电脑远程办公。确保带来真正的 BYOD 体验，为客户提供无限的远程办公灵活性。
你将能够在Splashtop Web控制台中轻松地分组和管理所有的计算机、设备和用户。 你还能够查看和编辑多种安全设置，如双因素验证和设备认证。
使用 Splashtop Remote Access 启用最终用户访问
您的客户需要有效的居家办公解决方案来对抗冠状病毒。为您的客户提供远程桌面软件，使他们可以在远程工作时保持高效率。
免费试用Splashtop以实现居家办公
立即免费试用 Splashtop Remote Access。几分钟即可完成设置，Splashtop 解决方案简单易用、经济高效。无需信用卡或任何担保。
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