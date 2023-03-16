MSP – 使客户端在冠状病毒爆发期间可以在家工作

为了响应冠状病毒的威胁，您的客户需要家庭解决方案有效工作。您可以通过以下方式使用 Splashtop 为客户端提供对其计算机的远程访问。

冠状病毒的爆发一直在迫使工人和整个公司采用居家办公计划。远程工作是对抗疾病传播的有效方法。但是，远程办公可能会充满挑战，因为很难在办公室外保持高效。

作为一个MSP，你现在需要采取行动来应对你的客户所面临的挑战。

你可以让你的客户在家工作，并通过让他们远程访问自己的电脑，使他们能够轻松地提高工作效率。

使用Splashtop ，启用终端用户访问很容易设置和管理。 以下是你需要知道的一切。

您需要什么：Splashtop Business Access

Splashtop Business Access是针对商业专业人员的家庭解决方案中最具价值，最可靠和最安全的。 Splashtop是一种受信任的远程访问解决方案，使用户可以从任何其他设备远程控制其工作计算机。他们将能够访问其所有文件和应用程序，并与它们进行交互，就像坐在办公室中的工作计算机前一样。

更何况，在设置、维护、性能和安全性方面，远程访问（也称为远程桌面）优于 VPN。远程访问软件是迄今为止实现居家办公的最好的工具。Splashtop Business Access对于最终用户易于使用，并且易于管理。

如何使您的客户实现居家办公

作为作为Splashtop Business Access 账户所有者的MSP，你可以邀请你的客户在你的账户下设置和访问他们自己的电脑! 以下是它的工作原理。

一旦你的客户设置了他们的电脑，他们就可以在任何时候自由地访问它并进行远程工作。

还有一点需要注意的是，Splashtop Business Access为你提供了无限的设备来进行远程操作。 这意味着你的客户可以使用他们的任何Windows、Mac、iOS或Android设备来访问他们的电脑，进行远程工作。 这确保了真正的BYOD体验，并为客户提供了远程工作的无限灵活性。

你将能够在Splashtop Web控制台中轻松地分组和管理所有的计算机、设备和用户。 你还能够查看和编辑多种安全设置，如双因素验证和设备认证。

用Splashtop商业访问启用终端用户访问

您的客户需要有效的居家办公解决方案来对抗冠状病毒。为您的客户提供远程桌面软件，使他们可以在远程工作时保持高效率。

免费试用Splashtop以实现居家办公

现在就开始免费试用Splashtop Business Access。 设置只需几分钟，你就可以发现用Splashtop为你的客户提供远程访问是多么简单和经济。 不需要信用卡或承诺。

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