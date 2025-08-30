认识我们的团队 - Nityasha Wadalkar

本周，我们将隆重介绍 Splashtop 的高级产品营销经理 Nityasha Wadalkar！她的加入让我们倍感荣幸。
问：您在 Splashtop 待了多长时间？
答：从2019年10月开始，到现在已经一年半多了。是啊，比我感觉的时间要长很多！Splashtop 的工作节奏很快，我觉得自己在这里完成的工作比其他地方要多得多。
问：您最喜欢在 Splashtop 工作的什么？
答：在 Splashtop 工作期间，许多方面我都非常喜欢。今天我主要介绍其中的三点 – 第一，公司领导层激励员工、信任员工，与员工像朋友一样真诚相处；第二，公司的招聘流程非常具有远见卓识，有利于培养杰出人才；第三，公司营造自由轻松的氛围，支持员工实施新想法。
问：您为什么喜欢产品营销？
答：我曾获得工程学和 MBA 学位，很高兴自己能够将这两方面的（一些）专业技能应用到软件解决方案的产品营销中。在 Splashtop，每天都要完成各种各样的任务，每天都要与不同团队的同事交流互动，所以我每天都要学习新事物。这一点很重要！
问：您会说多少种语言？
答：我的大家庭中使用很多种语言。我精通印地语、马拉地语和卡纳达语，但最擅长的是英语。大学期间，我德语说得非常流利，但现在就不行了！
问：工作之余您喜欢做什么？
A：我（和我的一家四口）喜欢旅行和户外活动。小时候我就去过喜马拉雅山徒步旅行，喜欢在马来西亚潜水，还有水下那可爱的珊瑚礁。最近我们在查看美国国家公园清单，非常享受和孩子们一起房车旅行和露营的时光。平时我还喜欢看书，但平静的时光总是转瞬即逝！
立即参与
开始免费试用 Splashtop免费试用