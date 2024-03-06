Splashtop 的数据驱动创新：CRO 的成功路线图

Venkat Nagaswamy

Venkat Nagaswamy 是 Splashtop 公司的首席营收官，他带头利用数据驱动的洞察力促进公司发展。 Venkat 对数据的变革潜力深信不疑，致力于将创新融入 Splashtop 运营的方方面面。