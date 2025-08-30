认识我们的团队 - 亚历山大-德拉伊耶尔

本周，我们将重点放在 EMEA 总经理 Alexander Draaijer 身上。他刚刚在 Splashtop 庆祝自己的一周年 - 祝贺Alexander！
问：您在 Splashtop 的第一年怎么样？
我的一周年纪念日是 2021 年 2 月 1 日。过去的一年中，我一直都很开心。
问：您最喜欢在 Splashtop 工作的什么？
在我的职业生涯中，我曾为许多美国风险投资支持的 SaaS（硅谷的初创公司）提供员工，人数从 100 到 2,000 不等。通常他们以坚韧的公司文化、漫长的工作时间而闻名。如果您不成功，那就出局了。
尽管 Splashtop 成立于硅谷，但我们拥有独特且完全不同的公司文化。我了解到 Mark 和其他创始人有一个共同点 – 他们都是在台湾长大的台湾移民。我相信他们的成长是 Splashtop 公司文化的一部分，这种文化对我们所有人都有感染力。
我最能形容他们的行为是：内在地热衷于为客户提供最好的服务和技术，并为他们的员工提供最佳的环境。他们都很谦虚、感恩和渴望以可持续的方式发展。
问：谁在 Splashtop 启发了您？
听起来确实很老套，但是 Splashtop的创始人和所有帮助建立我们公司基础的人都给我最大的启发，感觉他们都带有相同的DNA。创业总有高峰和低谷期，但他们的团队却非常坚强 – 即使在 15 年以上的时间里，他们仍然充满激情！我希望在未来很多年里，能够和这家公司一起成长。
我确实工作很长时间，但这是我自己的决定，因为我想做点事情出来。但是由于工作环境比较舒适，我也没觉得累。我的梦想是将他们的文化复制到我们在欧洲快速发展的业务中，并继续前进，成为我们这个地区的行业第一。
问：什么事情会使您平静？
划船！如果我和妻子以及我们的四个孩子一起划船，我会完全放松。我是工作狂，但长久这样身体会吃不消。与家人划船会让我忘记一切。
问：你有什么个人名言吗？
“永远不要低估您在任何情况下所具有的影响力。”对我来说，这成为一种生活方式。在大多数情况下，您确实会对自己所处的状况产生影响。如果出现问题，请考虑可以采取不同的措施来获得不同的结果。这使您意识到将来如何更改方法。
问：你有什么隐藏的才能吗？
我是个狂热的汽车迷！我已经学会了通过跑车产生的发动机声音来识别跑车。当我看到一辆漂亮的汽车时，我将打开窗户聆听它的引擎声。有时，在非正式的谈话中，如果我看到一辆好车停下来，我会暂时沉默聆听。凭借这个隐藏技能，我每周在荷兰商业新闻广播（BNR）上赢得 3 次每周的广播比赛，他们要求您确定他们玩的汽车的声音。