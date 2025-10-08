远程访问& 数字鸿沟

提供计算机实验室的远程访问能否帮助学生在电子学习中获得公平的竞争环境？
Splashtop 首席布道官 Mark Lee
目前，接受教育非常具有挑战性，因为新冠肺炎迫使学校采用各种水平的远程学习。对于缺乏技术工具来远程完成课程的学生而言，教育尤其困难。
远程学习挑战的一个方面往往被忽视，那就是缺乏获得计算机实验室资源的机会。
我对各种专业软件的范围感到惊讶，它们对各种研究领域都变得至关重要。 计算机实验室不再只是为工程或计算机科学学生服务。
建筑、音乐、剧院设计、化学、美术、传播学、服装设计和生物学等领域的课程都依赖于诸如 Adobe Creative Suite、AutoCAD、Revit、Avid 等专用软件，而这些软件需要非常特定的 Mac 或 Windows GPU 功能工作站。此外，只能买得起 Chromebook 或其他廉价笔记本电脑的学生经常依靠这些高性能计算机实验室来做作业。
随着新冠肺炎大流行，许多计算机实验室大门紧锁，或极大地限制了物理访问。学校正在寻找创新的方法，为所有学生和教师提供远程访问所需要的计算资源，以完成他们的课程或研究，实现毕业要求，以及他们的教育历程。
对新冠肺炎的担忧引发了教育行业对远程访问软件的需求激增
Splashtop 是远程访问解决方案的制��造商，自2007年开始营业。在那些年里，我们看到销售额的周期性增长，但与我们在2020年所经历的情况完全不同。
在今年6月至8月的三个月中，即大学、学院和 K-12 学校在新冠肺炎大流行问题持续困扰下为新学年做准备的夏季月份，我们在教育领域的客户数量增长了八倍。此外，许多现有的教育客户扩大了购买范围。
通过与客户交谈，我们确认，这种增长很大程度上是由提供对计算机实验室硬件和软件的远程访问的愿望所推动的。实际上，对于依赖计算机实验室资源的学生和教师，远程访问软件已成为必不可少的生命线。
减轻教育 IT 部门的压力
在当今数字依赖的学校和大学中，对教育 IT 部门的需求在新冠肺炎出现之前就已经很强烈。想象一下这个压力，这不仅是 IT 专业人员必须突然部署远程学习设备，而且需要帮助台人员也能远程解决计算机的问题。
对于远程计算机实验室访问，IT 部门熟悉的 VPN 方法具有严重的局限性，使 VPN 不适合长期远程学习和远程计算机实验室访问。例如，由于其设计方式，VPN ：
不易扩展。— 有时学生只能从家里或宿舍访问校内软件，在这种突发情况中 VPN 很难快速添加学生。升级 VPN 硬件既耗时又费钱。
性能欠佳。— 特别是 VPN 需要回传网络流量，这会造成滞后的用户体验，难以保证工作效率。
不允许学生使用自己的计算设备。 — VPN 要求使用学校发放的设备或必须安装端点安全软件，以防止被感染的计��算设备直接连接到学校网络。
导致安全问题。— 主要原因是 VPN 对于学校的官方流量和用户的个人流量不会加以区分，而且 VPN 网关和软件都是全天候运行，通常都没有打补丁。
基于云的企业级远程访问软件是更好的选择，可以克服 VPN 的性能、扩展性、安全性和专用硬件限制。
借助现代的远程访问解决方案，教育 IT 部门可以设置并支持学生和教师访问计算机实验室资源，包括单点登录（SSO）和调度功能，以增强资源的安全性和可用性。值得一提的是，即使对于那些依赖廉价计算设备的学生，远程访问软件也可以随时随地进行这种访问。
努力在教育上创造一个更公平的竞争环境
当然，让学生和教员更容易远程访问计算机实验室资源并不能解决数字鸿沟的所有问题。 但我仍然相信它能带来有意义的变化。
在我们所看到的优势中。
越来越多的各个收入水平的学生都可以确信，即使校园不允许他们物理访问计算机实验室，使用这些计算机的软件，他们仍然可以按时完成课程并毕业。
有了24/7远程访问的可能，学生实际上可以花更多的时间在关键的应用程序上，而不是在他们不得不进入计算机实验室的时候，他们可以避免在深夜穿越校园的安全问题。
24/7全天候远程访问还意味着 IT 管理员和学校管理员可以最大限度地利用宝贵的计算机实验室资源。
由于我们的远程访问软件现在具有先进的调度功能，教员可以围绕有可预测的时间来举行使用计算机实验室软件的课程进行规划。
先进的多用户功能使教师可以远程协助学生，而无需在学��生身旁。
无论白天还是黑夜，学生和教职员工都可以坐在餐桌旁、客厅沙发上或卧室里，并使用校园内的计算资源。
在 Splashtop，我们为能提供 解决方案而感到自豪和兴奋，该解决方案有助于为所有学生提供数字访问的公平竞争环境。