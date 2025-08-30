这场大流行给我们大多数人的生活带来了一轮又一轮的变化，但令人鼓舞的是， ，最近毕马威2020年8月的一项调查 ，发现79%的工人认为他们的工作质量得到了改善。 70%的人说他们的生产力提高了，67%的人表示他们的工作与生活的平衡得到了改善，令人惊讶的是84%的人说他们对雇主对这一流行病的反应感到满意。
这可能是由于在正确的时间为远程工作者提供了正确的工具，包括 Splashtop 之类的远程桌面产品。 Splashtop 为组织提供价格合理的云和本地远程访问解决方案，并具有企业级的安全性和可靠性。
实际上，Splashtop 在今年6月进行了自己的调查，并确定在新冠肺炎之前，有71％的调查对象从未或很少在家工作过。只有约8％的人称自己已经是远程工作者。
长期以来，只有确定了战略和目标，工具和技术才有用。当您知道要去的地方时，远程工作工具可以带您到达那里。企业领导层利用 Splashtop 远程桌面软件来实现居家办公。
与 Splashtop 连接后，该小组中有75％的人表示他们使用远程访问软件在家中有效地工作。
毕马威会计师事务所（KPMG）的调查提供了更多信息：至少有部分时间在远程工作的工人中，91%表示新技术帮助了他们成功完成工作。而超过一半的远程工作者（55％）希望至少部分时间可以继续远程工作的灵活性。
Splashtop 作为远程访问解决方案的优点在于，它使工作人员��可以从其任何个人计算机、平板电脑或移动设备访问其工作计算机资源。这为员工提供了无限的灵活性而又不影响生产率。
借助 Splashtop，在工作中使用专用软件的远程工作者可以远程访问和控制其办公计算机，以实时运行视频编辑、动画、3D设计、CAD 和其他资源密集型软件，而无需为个人设备购买更多的软件许可证。
展望未来，Splashtop 在初夏进行的调查显示，即使在新冠肺炎大流行趋于稳定之后，仍有近75％的受访者期望在家中工作更长时间。而且，有28％的参与者建议居家办公成为其公司的新常态。
毕马威会计师事务所的调查确实表明，远程访问协作的需求更大。虽然许多员工报告说经验有所改善，但调查指出，远程工人需要支持。总体受访者表示，这些支持领域已经恶化，包括协作能力（35％）。
出于这个原因，Splashtop 是重要的远程工作访问工具 - 它提供了一种更简单的方式来交互和访问各种远程数据，从而促进了必要的对话，以进行知识共享和参与。
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Splashtop 具有针对个人、小型团队和大型企业的远程访问计划，以实现远程工作。用户将可以从任何Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备通过 Windows、Mac 和 Linux 工作站进行访问。
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