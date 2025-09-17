跳转到主要内容
To workers looking at a computer screen on a desk.

利用实时端点报告为IT审计做好准备。

Robert Pleasant
阅读时间：5分钟
已更新
IT审计可能让人感到不知所措，当资产数据、补丁记录和合规报告分散在多个系统中时。如果没有实时可见性，团队可能面临延误、罚款和审计失败的风险。

本指南向您展示如何通过整合报告和监控来简化审计准备，以及 Splashtop AEM 如何帮助IT团队实现合规。

为什么 IT 审核准备具有挑战性

IT审计对于确保安全和IT合规性至关重要，但它们也可能是一种挣扎，坦白说，相当令人沮丧。当你需要整理多个信息来源，比如电子表格和孤立工具，并证明分布式或混合环境的合规性时，这可能会很困难。

加上审计人员对合规标准日益增长的期望和接收准确补丁状态报告的困难，审计可能是一个令人疲惫和压力大的经历。

然而，有一些方法可以简化IT审核准备。通过遵循这些IT审核最佳实践并使用类似Splashtop AEM的解决方案，你可以简化和简化准备过程，解决常见挑战，并确保高效的审核。

年审准备的5个最佳实践

首先，让我们探讨IT审计准备的最佳实践。在最后一刻准备审计是失败的前奏，但如果您提前采取措施，以确保知道在哪里可以找到需要的一切，您将在任何时候都能准备好接受审计。

1. 集中化资产和软件库存

保持对资产和库存的清晰记录是为审计做好准备的最佳方法之一。保持设备、操作系统和已安装应用程序的单一更新记录，在准备审计时提供清晰可靠的来源，而不必通过脱节的来源和电子表格进行搜索。

例如，Splashtop AEM 包括实时设备和软件库存。当添加新设备或应用程序时，这会自动更新，确保您有每个终端及其应用程序的单一最新列表。

2. 实时跟踪补丁状态

保持您的终端和应用程序完全补丁更新是IT合规的重要组成部分，并将在审计期间检查。您可以通过实时监控补丁状态来帮助确保补丁是最新的并已正确安装，而不是仅在审计来临时才检查。

Splashtop AEM 等解决方案提供实时补丁状态监控，显示哪些设备和应用程序已完全打补丁，哪些需要打补丁，以及任何补丁是否未能安装。这样可以轻松确保所有设备都正确打上补丁，如果任何补丁失败，可以确定原因并重试。

3. 自动化合规框架报告

报告是审核的重要部分，但它们也可能耗时。然而，你可以通过预定导出的报告来节省时间，提高效率，以支持合规准备，帮助你符合ISO、SOC 2 或 HIPAA 合规等框架。这有助于妥善记录安全性、补丁更新和审核所需的其他关键信息。

使用像Splashtop AEM这样的解决方案，您可以导出审计数据以将相关信息汇聚在一起，从而节省本来用于手动准备的数小时。这使得审计准备更高效、准确，同时减少了常见的挫败感原因。

4. 利用基于环的部署进行更安全的发布

当您有新的补丁需要部署时，总会有失败或意外问题的可能。您可以使用分阶段推出的方法来测试这些问题，逐步将补丁部署到不断扩大的终端环中，并在过程中监控问题。在审计之前减少补丁失败的风险，并维护适当的网络安全

例如，使用Splashtop AEM，您可以通过受控的推出计划来部署补丁。这样，您可以在监控每次部署的同时保持设备的最新状态，并提供清晰的记录来向审计员证明您正在满足IT合规要求。

5.记录补救措施

进行审核时，你需要证明你一直在维护安全标准，包括修补。除了证明你的系统是最新的之外，还应包括任何失败更新的补救证据，并专注于保护易受攻击的系统。

使用像 Splashtop AEM 这样的解决方案，你可以通过自动日志和回滚选项跟踪所有补救工作，以解决补丁问题。这提供了任何你采取的修正措施来修复补丁错误和解决漏洞的清晰示例，使审核更为完整且更少痛苦。

Splashtop AEM 如何简化审计准备

如果你想为审核做好准备，你将需要一个可以支持你的网络和终端的解决方案，使安全管理变得简单，并记录每个设备和更新。Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 就是这样的解决方案。

Splashtop AEM 帮助保持终端设备的最新状态和合规性，同时精简 IT 操作和自动化常规任务。通过其操作系统和第三方补丁管理，可以确保每个终端正确更新，无需IT代理手动更新每个设备，而且其CVE洞察力帮助使用CVSS评分和CISA KEV数据优先考虑漏洞。

Splashtop AEM还包括：

  • 自动化报告：即时跟踪、保存和导出设备健康、补丁状态和合规性的监控指标，这样您始终为审计做好准备。

  • CVE见解：证明您一直在使用CVSS和CISA KEV数据优先解决漏洞问题。

  • 跨平台覆盖：通过基于策略的自动化补丁Windows、macOS和第三方应用程序，以确保及时更新。

  • 统一仪表盘：所有资产、补丁和合规数据都可以在一个地方轻松访问。

审计准备不必是从不同来源匆忙收集的信息。使用Splashtop AEM，您可以获得实时的可见性、自动化和可操作的报告，让您随时准备进行审计。您将为IT团队节省时间，减少压力，并确保合规，同时以前所未有的轻松管理和保护您的终端。

准备好用Splashtop AEM简化合规报告和终端管理了吗？立即开始免费试用：

WeChat关注官方微信公众号