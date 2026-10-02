大多数 IT 团队已经配备了 VPN 和用于远程协作的会议工具，因此当员工需要帮助时，优先使用这些工具也很自然。随着越来越多的员工居家办公或在外工作，越来越多这类请求来自未连接办公室网络的设备、非工作时间，或来自难以轻松配合操作的用户面前。
这些工具可以让技术人员建立连接，但一旦真正开始故障排查，问题就会显现出来：管理员提示、重启、面前无人值守的设备，以及不会留下审计记录的远程会话。每一个漏洞都会增加工单处理时间，也让支持工作更难在团队中复制和标准化。
本指南对比 VPN、屏幕共享和专用远程支持软件，说明各自适用的场景，并概述为 IT 团队打造的远程支持工具应具备哪些能力。
简短回答：远程支持软件让 IT 团队拥有更高的控制力
专用的远程支持软件为 IT 团队提供安全的设备级访问，以及专为故障排查打造的技术人员工作流程。技术人员可连接到最终用户设备，包括无人值守计算机和服务器，以诊断问题、接管控制、重启并重新连接、录制会话，以及管理谁可以访问哪些内容。
VPN 可将用户连接到专用网络，但无法为技术人员提供支持工作流。屏幕共享工具主要用于会议和协作。它们可以帮助进行快速演示，有些还允许演示��者移交控制权，但它们依赖用户在场来启动并批准会话。
以下是这三者的对比：
工具
主要用途
最适合用于
对 IT 支持的限制
VPN
网络访问
将用户连接到内部应用、服务器或资源
无法提供完整的技术人员支持工作流程
屏幕共享
可视化协作
会议、演示，以及引导用户完成简单任务
控制能力、日志记录、管理支持和支持专用功能有限
Remote Support 软件
安全的远程故障排查和设备支持
帮助台支持、远程故障排除、无人值守访问和 IT 工作流程
需要专用工具，但能为 IT 团队提供专门打造的控制功能
VPN 的设计用途是什么
VPN 会在用户设备与私有网络之间创建一条加密隧道，使用户能够访问内部应用程序、文件共享和服务器。
为什么 VPN 无法满足 IT 支持需求
对于帮助台和端点故障排查而言，VPN 存在一些局限性。
1.仅靠 VPN 无法让技术人员访问设备
VPN 可将用户连接到内部资源，但无法让技术人员查看或控制该设备。IT 仍然需要单独的工具来诊断问题，而且 Windows 桌面上的标准 RDP 会话会在技术人员连接时锁定本地用户的屏幕，这使得技术人员难以与用户同时进行故障排查。
2. 在支持开始前，VPN 设置可能会增加阻力
让 VPN 正常运行本身就可能变成一张支持工单。在技术人员着手处理最初的问题之前，必须先解决客户端配置、身份验证问题、网络限制和连接中断等情况。
3. 广泛的网络访问可能带来额外风险
VPN 往往会授予对整个网段的访问权限，而一次支持会话通常只需要在有限时间内访问一台设备。专用远程支持工具可以更精确地限定访问范围，控制哪些技术人员可以访问哪些设备，以及访问时间。
4. VPN 缺少支持场景所需的专用会话记录
IT 团队通常需要会话录制、审计日志，以及哪位技术人员访问了哪台设备的记录，以便进行内部审查和审计。VPN 日志可以显示连接元数据，例如谁在何时进行了连接，但无法记录支持会话期间实际发生了什么。
屏幕共享工具的设计用途
Microsoft Teams、Slack 和 Zoom 等协作平台提供用于会议、演示以及与同事共同处理文档的屏幕共享功能。Teams 和 Zoom 还允许演示者授予或批准对其共享屏幕的远程控制。对于技术人员可以指导用户处理的简单问题，这样可能就足够了。但当问题需要管理员级更改、重启，或需要访问面前无人值守的设备时，处理起来就更困难了。
为什么屏幕共享无法满足 IT 支持需求
由于屏幕共享已经非常适合协作，因此很容易让人认为它也能胜任 IT 支持。当 IT 团队依赖会议工具提供支持时，会出现几个问题。
1. 屏幕共享通常依赖最终用户
屏幕共享可以让问题诊断更轻松，也便于指导用户完成修复。但这也要求用户必须在场、加入或发起会议、共享正确的屏幕，并按照技术人员的指示操作。这会拖慢哪怕是简单修复的速度，也完全无法满足无人值守支持的需求。
2. 会议工具为技术人员提供的控制能力有限
Teams 和 Zoom 允许演示者授予或批准远程控制，因此技术人员可以在共享屏幕上移动鼠标并输入内容。这种控制权限仅在会议和屏幕共享期间有效，并且每次都需要用户批准。会议工具也并非为支持任务而设计，例如处理提升权限的管理员提示，或在不�打扰用户的情况下在后台运行系统工具。
3. 重启可能会打断工作流程
故障排查通常需要重启，尤其是在更新或系统更改之后。在大多数基于会议的屏幕共享中，重启会导致用户掉线，因此必须重新加入会议、再次共享屏幕并重新批准控制，然后才能继续工作。
许多专用远程支持工具在重启后会自动重新连接，因此技术人员可以从中断处继续操作。
4. 审计跟踪通常过于基础，无法满足 IT 需求
与 VPN 一样，会议工具通常缺少 IT 团队所需的文档记录功能。支持记录应显示是谁为该设备提供了支持、会话发生的时间、访问了哪台设备，以及进行了哪些操作。会议工具可以保留录制内容和聊天记录，但它们并非为跨设备和技术人员跟踪支持活动而设计。
专用远程支持软件能为 IT 团队提供什么
专为远程支持打造的软件可以弥补上述每一项不足。这些是对 IT 团队最重要的功能。
1. 安全的有人值守访问和无人值守访问
通过 有人值守访问，最终用户在场并授予权限，因此未经批准，任何人都无法连接到其设备。无人值守访问让技术人员能够在无人值守时访问已获准的设备，适用于下班后的维护以及服务器、自助终端等设备。
2. 设备级可见性和控制
技术人员可以查看问题、接管设备并直接修复，从而省去逐步指导用户操作的来回沟通。多显示器支持以及完整的键盘和鼠标控制，使其在复杂环境中也切实可用。
3. 会话内置支持工具
专用工具可将常见支持任务保留在会话内完成：文件传输、聊天、重启并重新��连接、多显示器支持、会话录制、用于系统级任务的后台工具，以及在问题更复杂时让另一位技术人员加入会话的选项。
4. 精细控制权限和访问控制
IT 团队需要控制哪些技术人员可以访问哪些设备、何时访问，以及在什么条件下访问。远程支持工具可通过基于角色的权限、设备分组和访问策略来实现这一点，同时还提供多因素身份验证和单点登录等账户保护。
5. 会话日志记录与审计准备
支持日志对于识别可疑活动和保持审计就绪至关重要。远程支持工具包含日志记录功能，使 IT 团队能够审查活动、记录工作、维持责任追踪，并支持 IT 合规。
6. 帮助台和 ITSM 工作流集成
远程支持通常是工单工作流程中的一个步骤。与帮助台软件和 ITSM 工具的集成，可让技术人员直接从工单发起会话，并将会话活动关联到事件，从而减少手动记录工作。
Splashtop Remote Support 如何帮助 IT 团队突破临时性支持的局限
Splashtop Remote Support 专为支持跨地点、跨设备员工的 IT 团队和帮助台打造，并采用与 Splashtop 用于安全远程办公相同的安全基础。以下是它如何弥补 VPN 和屏幕共享留下的空白。
1. 支持受管和非受管设备
无论用户是否在场，技术人员都可以远程控制受管的 Windows、Mac 和 Linux 计算机。对于未预装代理程序的设备，用户可运行 Splashtop SOS 应用并分享会话码，而有人值守支持还可扩展到 iOS 和 Android 设备。Splashtop Remote Support Enterprise 为 Android 设备新增无人值守访问功能。
2. 在一个会话中处理管理员提示、重启和升级
会话包含远程控制、文件传输、聊天、会话内语音通话、多对多显示器支持，以及会话录制。技术人员可提升至管理员权限，在标准 Windows 用户会话中处理 UAC 提示；还可在无需用户重新加入任何内容的情况下重启并重新连接，并使用任务管理器、注册表编辑器和远程命令等后台操作，而不会打断用户。当问题需要更多人协助查看时，在多授权订阅下，最多可有三名技术人员加入同一会话。
3. 控制谁可以访问哪些内容
会话通过端到端加密进行保护，并记录日志以供审计，账户则通过双因素身份验证加以保护。管理员可通过网络控制台管理用户角色、访问权限和计算机分组。对于更大规模的团队，Splashtop Remote Support Enterprise 还提供单点登录、精细控制的访问控制、IP 白名单、SIEM 日志记录以及云端会话录制。
4. 将支持与工单和端点管理连接起来
Splashtop Remote Support 可与 PSA 工单系统和 ITSM 工具集成，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks、Jira 和 Microsoft Teams，因此支持活动始终与发起该请求的工单保持关联。准备从被动修复转向持续维护的团队，可以添加 Splashtop AEM，在同一控制台中进行实时补丁管理、监控和修复。
选择远程支持软件时要关注什么
在评估远程支持工具时，以下能力可弥补上述不足：
有人值守和无人值守访问，确保可访问性。
支持用户所依赖的操作系统和设备类型。
强大的身份验证选项，保障账户安全。
精细的用户和技术人员权限，用于管理谁可以访问哪些内容。
用于审计与问责的会话日志和报告。
文件传输和剪贴板支持。
远程重启并重新连接。
多显示器支持。
技术人员协作，以及针对更复杂问题的升级处理。
用于改进支持工作流程的 ITSM 或帮助台集成。
轻松部署到受管和非受管设备。
面向内部 IT 团队或 MSPs 的可扩展授权方案。
为 IT 团队配备一套专为这项工作打造的支持工作流程
VPN 让员工始终连接公司资源，而屏幕共享则让会议和快速演示保持简单高效。两者都无法让 IT 团队以一致的方式连接设备、处理管理员提示和重启，并记录发生了什么。专为这项工作打造的远程 IT 支持软件，可将一次性的修复变成每位技术人员都能重复执行的工作流。
使用专用工具，技术人员可以直接连接到远程设备，在单次会话中解决更多问题，并为每一次连接留下记录，以便审查和审计。
Splashtop Remote Support 将有人值守支持、无人值守支持、技术人员工具和会话日志整合到一个工作流中，使团队无论员工在哪里办公都能提供支持。
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