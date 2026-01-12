家庭办公室、咖啡店、传统办公室……相较之前，如今我们的办公场所越来越不重要。知识工作者、管理团队等都认同这一观点。知识工作者过去常常要面临这样的权衡取舍——通过远程办公获得高质量的工作生活平衡，或者通过在办公室办公来促进自己的职业生涯发展。如今，已无需再做这种权衡取舍。根据美国皮尤研究中心在2022年1月针对美国成人劳动力的一项调查，目前有72%的远程办公人员表示，居家办公（WFH）并未影响他们的职业发展。
管理团队将居家办公视作降低运营成本、提高员工生产力的好时机，同时也制定计划，意欲彻底消除“陈旧”的混合办公模式。REI 已经计划出售最近刚建成的公司总部。
同时，Zillow 开始采取随时随地办公的运营模式。Zillow 项目管理和弹性办公副总裁 Meghan Reibstein 在接受《公司杂志》采访时表示，混合办公模式将居家办公和面对面办公相结合，这是不正确工作方式。Zillow 现已制定弹性办公策略，允许员工按照自己的喜好到办公室或远程办公；如果员工愿意，可以任意选择办公场所，寻求最有利于自己工作生活平衡的工作方式。Reibstein 表示，该策略的制定使得求职申请大幅增加。
总而��言之，工作就是工作，与办公场所无关。
混合办公已成为过去，弹性办公才是未来
在过去一年里，我们的许多客户都反映说“混合办公”这个词早就过时了。他们将“混合办公”视为居家办公与面对面办公的混合体，认为这只是新冠疫情期间的一种临时办公状态。不过，他们相信未来的办公模式必将走向分布式办公或弹性办公。
这种根本性的转变不仅是指远程办公方式的转变，也是对我们的商业模式、工作学习方式的重要反思。这种全球性的转变将影响各个行业，将围绕未来的办公模式展开更广泛的对话和创新。事实上，Splashtop 客户给我们的直接反馈即他们不喜欢“混合”这个词。一直以来，他们将混合办公视为一种临时状态。未来，他们则更倾向于弹性办公。他们也不赞同这句行话，“工作就是工作”。
从中学到大学的各个院校都在改变，Splashtop 也看到了教育行业正在发生的这些变化。根据 Splashtop 的出版物《教育状况》，92%的学生希望能够 24/7 全天候访问校内计算机以继续学习。此外，90%的学生认为所有学生都应该能够居家，无论其带宽或计算机类型如何。
招聘公司 Robert Half 甚至建议公司聘请首席远程办公官（CRWO），负责全部员工的远程或弹性办公体验。
常态化弹性办公面临的挑战
建立完全的弹性办公和学习环境，任重而道远。教育机构必须意识到，目前有63%的学生无法在家中使用计算机，只能使用 Chromebook、iPad 或其他平板电脑。他们需要适当的技术，以帮助其能够在任何设备上学习。如果遇到问题，则需要从这些设备上的 IT 帮助台获得全面支持。
企业也在自带设备（BYOD）方面面临挑战。事实上，支持企业弹性办公带来了额外的挑战。皮尤研究中心的调查显示，60%的远程办公人员认为弹性办公中与同事的联系更少。考虑到2021年开始至今的“离职热潮”，这一统计数据不得不予以重视。
《微软2021年年度工作趋势指数报告》对全球30,000余名员工进行了调查，结果显示41%的员工正考虑辞职或转行。试想，在认为弹性办公期间与同事的联系更少的员工中，想要辞职或转行的人员占比会不会更高？BBC Worklife 在最近的一篇题为《为什么员工最终可能不接受混合办公》的文章中强调了这一问题。该文章指出，“专家建议雇主在近期要密切关注员工对混合办公模式的感受”。
解决这些挑战的需求需要快速，这就是远程访问工具发挥作用的地方。各组织正在重新构想其远程办公的方法，并希望升级其技术以使其更简单和更安全。他们正在采用新技术，例如增强现实（AR），以提高效率、实用性和创新性。通过这么做，他们希望让工作和学习更易获取且更加公平。
在就业、教育、培训�、会议、协作、创新领域，员工和学生将优先考虑远程访问。
远程访问如何实现弹性办公
远程访问可确保远程用户随时随地都能访问校内或办公室内的计算资源。根据 O2 Business 关于生产力和发展驱动因素的一项研究，许多远程办公人员无法访问远程办公所需的所有软件和文件。这通常是由于个人设备无法运行与其个人计算机相同的应用，如视频编辑软件、CAD 程序、图形设计工具等。
借助 Splashtop，您可以让员工随时随地通过任何设备安全地远程访问并控制其校内或办公室内的计算机。通过这种方式，可以帮助员工实现最终设备和工作场所自由。Splashtop 可以提供快速、简单、安全的面对面体验，让员工感觉就像在办公室办公一样。Splashtop 的几个关键性能特点如下：
4k 流式传输，帧率高达每秒60帧
iMac Pro Retina：低延迟的 5k 流式传输
可配置设置以优化性能
利用 AMD 和 NVIDIA 的最新加速技术优化的编码和解码引擎
采用 BYOD（自带设备）策略的组织希望通过单一平台，允许用户在移动、台式机和笔记本电脑设备之间无缝切换。Splashtop 等现代远程访问解决方案也可提供对 BYOD 的全面远程支持。也就是说，您的帮助台可以支持远程用户在学校或公司设备及其个人设备上出现的技术问题，这些设备可运行任何操作系统，包括 Linux。
结论
企业如果了解弹性办公和远程办公的优势，或可在2022年领先同行。职业和教育的未来取决于员工和学生的参与度。简而言之，重要的是不仅要接受远程办公的明显优势，还要加倍努力使灵活性成为工作和学习体验的核心。