Optimizing Hybrid IT: Strategies, Benefits & Solutions

混合 IT 将内部部署系统与cloud 解决方案相结合，使企业能够灵活优化运营，适应不断变化的需求。 虽然这种方法有很多好处，但也带来了集成、安全和工作量管理等挑战。
本文介绍了混合 IT 的基础知识、优势和实用策略，以帮助您简化运营并最大限度地提高效率。
混合 IT 定义
混合 IT 是一种现代 IT 战略，它将企业内部基础设施与基于云的服务整合在一起，为管理工作负载创建了一个灵活、可扩展的环境。 这种方法使企业能够利用传统数据中心的优势（如可靠性和控制）以及cloud 解决方案的敏捷性、可扩展性和成本效益，从而优化其 IT 运营。 混合 IT 使企业能够为每个应用程序或工作负载选择最佳环境，确保提高性能和运营效率。
为什么混合 IT 在数字时代至关重要？
在数字时代，企业面临着日益复杂的 IT 需求和复杂的网络安全威胁。 混合 IT 因其灵活性和可扩展性，已成为应对这些挑战的关键。 其中一个关键方面是自动化在 IT 安全中的作用。 在混合 IT 环境中，攻击面往往跨越内部部署系统和cloud 系统，这使得人工监控和响应效率低下。
自动化 IT 安全解决方案可实现实时威胁检测、自动更新和漏洞快速响应，从而帮助降低风险。 此�外，混合 IT 环境支持无缝数据流，使企业能够保持竞争力和灵活性，同时维护稳健的安全措施。 通过采用混合 IT，企业可以有效管理不断变化的网络安全威胁，确保合规性并保护敏感数据。
混合 IT Vs. 混合cloud
虽然听起来相似，但混合 IT 和混合cloud 的目的截然不同。
下面是一张对比表，可以清楚地区分混合 IT 和混合cloud ：
方面
混合 IT
混合动力cloud
定义
综合 IT 战略，结合内部部署基础设施、公共cloud 、私人cloud 以及其他 IT 解决方案。
cloud 专用模式，可集成私人和公共cloud 环境，实现无缝运行。
适用范围
更广泛的 IT 战略，涵盖所有基础设施，包括遗留系统、内部服务器和cloud 服务。
重点较窄，仅限于整合cloud 服务（私营和公共）。
目的
优化和管理传统系统与现代 IT 环境的组合，实现最大的灵活性。
实现工作负载在私有云和公共云之间的动态移动和资源优化。
主要组成部分
企业内部系统、cloud 服务（IaaS、PaaS、SaaS）、网络基础设施和数据中心。
专用cloud 、公共cloud 和用于集成的中间件。
灵活性
提供更多工作负载放置选项，包括传统系统和现代 IT 设置。
在cloud 环境中提供灵活性，便于扩展和资源分配。
目标受众
具有不同 IT 需求的企业，包括传统系统、现代应用和混合工作负载。
注重cloud-first 战略的组织需要灵活的cloud 资源管理。
复杂性
由于集成了各种信息技术组件和系统，复杂性更高。
比混合 IT 更简单，因为它只关注cloud 服务管理。
关键用例
将传统应用程序与cloud 服务相整合，管理跨环境的 IT 安全，并优化各种工作负载。
扩展cloud 资源，确保高可用性，并实施灾难恢复计划。
成本
由于同时维护内部部署系统和cloud 系统，可能会更高。
通常低于混合 IT，侧重于特定云基础设施。
混合 IT 为现代企业带来的主要优势
混合 IT 为管理 IT 运营提供了一种变革性的方法，可带来众多优势，帮助企业适应不断变化的数字环境。 以下是最主要的优势：
成本效益混合 IT 允许企业通过结合使用内部部署和cloud 解决方案来优化成本。 各组织可根据需要扩大或缩小规模，避免过度配置资源，从而减少实体基础设施的资本支出，降低运营成本。
可扩展性和灵活性
利用混合 IT，公司可以根据当前需求快速扩展业务。 cloud 服务提供了按需扩展资源的能力，而内部系统则确保了关键应用程序的可靠性能。 这种平衡确保了在增长或工作量波动期间的无缝运行。
增强安全性混合 IT 环境允许企业在内部维护敏感数据和关键应用程序，同时利用cloud 处理敏感度较低的工作负载。 这种双重方法可加强对数据安全性和合规性的控制，减少与完全基于云的解决方案相关的漏洞。
提高业务敏捷性
混合 IT 可以更快地部署新服务和应用程序，帮助企业快速响应市场需求和客户需求。 这种灵活性促进了创新，并为数字经济中的竞争优势提供了支持。
优化的工作负载安置组织可以将工作负载与最合适的环境相匹配--无论是内部部署还是cloud 。 例如，传统应用程序可以保持内部稳定性，而开发和测试工作负载则受益于cloud 的可扩展性。
提高可靠性和性能通过在内部部署和cloud 环境中分配工作负载，混合 IT 可确保高可用性并最大限度地减少停机时间。 这种方法降低了单点故障的风险，提高了系统的整体性能。
支持传统系统混合 IT 允许企业继续利用对传统系统的投资，同时集成现代cloud 技术。 这对于正在向更新的 IT 模式过渡而又不中断关键业务的组织尤为有利。
简化合规管理通过混合环境，企业可以将敏感数据保存在安全的内部系统中，同时还可以利用cloud 进行扩展和创新，从而更轻松地满足监管要求。
这些优势使混合 IT 成为企业的战略选择，旨在优化其 IT 基础设施，并在快速发展的数字世界中推动长期成功。
混合 IT 的常见挑战
基础设施 混合 IT 在带来众多好处的同时，也带来了企业必须应对的挑战，以确保无缝、高效的运行。 以下是管理混合 IT 环境时最常见的问题：
网络复杂性整合企业内部系统和cloud 系统往往会导致复杂的网络架构。 要确保这些环境之间的无缝连接，就需要强大的网络规划和管理，这可能会耗费大量时间和资源。
数据集成跨不同环境（内部部署系统和多个cloud 平台）管理数据是一项挑战。 要确保一致的数据格式、同步和可访问性，同时保持数据的完整性，需要先进的工具和流程。
延迟问题当数据和应用程序需要在内部部署系统和cloud 基础设施之间传输时，混合 IT 环境可能会遇到延迟问题。 这会影响应用性能和用户体验，尤其是对延迟敏感的工作负载。
安全问题
随着混合环境的出现，攻击面也随之扩大，使安全问题变得更加棘手。 企业必须解决内部部署系统和cloud 平台中的潜在漏洞，实施严格的访问控制，并监控所有环境中的威胁。
跨环境的工作负载管理
将工作负载放置在最合适的环境中至关重要，但也很复杂。 要在内部部署系统和cloud 系统之间平衡性能、成本和合规性要求，需要持续监控和决策。
法规合规
在混合环境中，确保遵守GDPR、HIPAA 或CCPA等法规变得更具挑战性。 各组织必须仔细监控数据的存放位置、处理方式和访问权限，以避免违反合规要求。
监��控和可视性如果没有合适的工具，就很难在内部部署和cloud 环境中实现全面的可视性。 缺乏监控能力会导致效率低下、漏洞未被发现以及运行控制能力下降。
成本管理
虽然混合 IT 可以优化成本，但跨多个平台的成本管理可能具有挑战性。 如果没有适当的管理，企业可能会因cloud 过度配置、许可费用或资源利用效率低下而产生意想不到的费用。
通过了解和应对这些挑战，企业可以最大限度地发挥混合 IT 基础设施的潜力，同时最大限度地降低风险和效率。
实现混合 IT 效率最大化的最佳实践
环境 管理混合 IT 环境可能很复杂，但通过正确的策略，企业可以优化性能、降低风险并确保无缝运行。 以下是在混合 IT 环境中实现效率最大化的可行最佳实践：
1.实施健全的资源管理
高效的资源分配对混合 IT 至关重要。 各组织应
定期评估工作负载要求，以确定最佳环境（内部部署或cloud ）。
使用资源监控工具跟踪使用情况，防止过度配置。
制定管理政策，以控制成本并保持不同环境的一致性。
2.优先进行全面监测
混合 IT 基础设施的可见性对于主动发现和解决潜在问题至关重要。
实施监控工具，实时了解内部部署系统和cloud 系统的性能。
针对异常活动或资源瓶颈等异常情况设置警报。
定期审查监测数据，以确定趋势和需要改进的领域。
3.将重复性任务自动化
自动化减少了人工错误，提高了运行效率。
自动执行日常 IT 流程，如补丁管理、备份和资源扩展。
利用支持自动化的工具简化工作流程，缩短响应时间。
定期审查自动化政策，确保与当前业务需求保持一致。
4.加强安全协议
混合 IT 环境的攻击面更广，因此强大的安全措施至关重要。
使用多因素身份验证 (MFA)，确保对cloud 和内部系统的访问安全。
对传输中和静态的 敏感数据进行加密 ，最大限度地降低 数据 泄露的风险。
实施基于角色的访问控制（RBAC），限制对关键系统和数据的访问。
5.促进团队协作
协作式 IT 团队可以更好地管理复杂的混合环境。
提供集中的通信和文档工具，让所有团队成员随时了解情况。
对员工进行混合 IT 最佳实践和新兴技术方面的培训。
鼓励 IT、安全和业务团队之间的跨职能合作，使目标保持一致。
6.优化工作量安排
确定每种工作负载的理想环境，以平衡成本、性能和安全性。
将cloud 资源用于需要可扩展性或快速部署的工作负载。
将关键任务或敏感应用程序保留在企业内部，以实现更好的控制和可靠性。
定期审查工作量安排，以适应不断变化的业务需求。
7.定期审查和更新政策
混合 IT 环境是动态的，需要不断完善政策和流程。
安排定期审核，确保符合行业法规和内部标准。
更新政策，以反映技术或业务优先事项的变化。
征求 IT 团队的反馈意见，以确定和解决运营挑战。
利用 Splashtop 的远程访问和 IT 支持解决方案优化混合 IT 环境
管理混合 IT 环境 需要 能提供无缝访问、 强大的安全功能 以及跨内部部署和 系统的简化控制的 工具cloud 。Splashtop 先进的远程访问和IT 支持功能可满足这些需求，使企业能够轻松高效地优化混合 IT 运营。
1.混合环境的集中访问
Splashtop 通过提供统一的平台，简化了混合 IT 管理，使 IT 团队能够从单一界面监控内部部署系统和 系统。cloud
IT 管理员可以在混合环境中安全地访问资源，而无需同时使用多种工具。
集中式仪表盘提高了可视性，实现了高效的资源管理和更快的问题解决。
2.实时远程支持
Splashtop 的远程支持解决方案使 IT 团队能够快速有效地解决混合环境中的问题。
主动故障排除：IT 人员可以远程诊断和解决混合基础架构中的问题，最大限度地减少停机时间。
不间断运行：由于支持无人值守访问，IT 团队可以在不中断用户工作流程的情况下解决问题。
3.高级安全功能
Splashtop 将安全作为重中之重，确保企业能够放心地管理混合 IT 环境。
加密：所有远程会话均采用 TLS 和 256 位 AES 加密，以保护敏感数据。
多因素身份验证 (MFA)：增加了一层额外的安全保护，保障对混合 IT 资源��的访问。
基于角色的访问控制（RBAC）：确保只有授权人员才能访问特定系统和数据。
4.可扩展性和成本效益
Splashtop 提供灵活的解决方案，可根据业务增长的需要进行扩展，是混合 IT 管理的经济高效之选。
企业可以快速适应不断变化的 IT 要求，而无需承担大量额外成本。
Splashtop 的定价模式透明且具有竞争力，可确保为各种规模的组织创造价值。
5.自动化简化操作
Splashtop 支持自动工作流程，可减少手动任务并提高效率。
IT 团队可以自动执行例行更新、系统监控和维护任务，确保混合环境的最佳性能。
这种自动化可帮助团队专注于战略举措，而不是重复性流程。
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