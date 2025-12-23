跳转到主要内容
Computers and devices with a secure shield icon representing the devices being secured due to automated patch management.

如何从手动修补过渡到自主修补

Robert Pleasant
阅读时间：9分钟
已更新
为什么手动打补丁不再可持续

安全补丁对于保持设备、操作系统和应用程序的更新和保护至关重要，因此应尽快安装。然而，许多企业仍依赖于手动打补丁。

手动打补丁是一个缓慢的过程，容易出现覆盖不一致和长时间延迟。这些会产生不必要的风险，使终端暴露在外，并阻止公司满足他们的安全要求。

在当今的远程和混合办公世界中，自带设备 (BYOD) 政策和物联网 (IoT) 设备，这些问题只是被放大了。企业需要依靠策略驱动的实时修补来确保每台设备始终保持一致和安全地修补。

幸运的是，使用像Splashtop AEM这样的解决方案，可以轻松实现实时补丁自动化，并设置自动化策略以确保安全性和IT合规性。让我们探索一下…

手动修补的隐藏成本

首先，我们必须了解为什么手动打补丁已不再足够。虽然手动打补丁曾是修补设备的唯一方法，但这是一种过时、不可靠且资源密集的过程。

人为错误导致遗漏和不一致的补丁

首先，要考虑人为错误。当员工和IT代理人负责各自更新设备时，很容易忽视一个补丁或意外错过某个设备。这可能导致错过更新，设备运行过时的应用版本，并且在端点生态系统中不均衡地部署，从而造成安全漏洞。

慢速补丁周期增加安全风险

另外，手动修补是一个缓慢的过程，需要IT人员逐个更新设备。因此，安全漏洞所需的补丁更新速度较慢，导致更长的漏洞窗口期，尤其是针对零日漏洞。

手动修补耗尽IT时间和资源

与此同时，这些缓慢的更新正在浪费时间和资源在烦人的重复任务上。这段时间本可以更好地用于更复杂或更紧迫的技术问题，而随着IT人员专注于补丁工作，这些工作不断堆积。

缺乏可见性和文档损害合规性

另外，手动更新可能难以追踪，缺乏文档可能对 IT 合规性造成不利影响。审计人员需要文档来显示端点如何正确更新，因为手动补丁可能在审计过程中造成困难。

然而，这些问题都可以通过自动化工具解决。通过适当的补丁自动化，您可以加快补丁速度，释放IT资源，并获取每个端点的可见性，以展示安全合规性。

贵组织已不再适合手动补丁流程的迹象

您的公司该从手动修补中解放出来了吗？随着组织的发展，手动打补丁变得越来越耗时且效率低下，因此在决定切换到补丁自动化时，有一些因素需要考虑。

首先，考虑一下你的IT团队必须管理多少个端点和远程设备。终端数量越多，更新补丁的过程就越长、越复杂。这也可能使得追踪哪些设备已打补丁并符合您的安全法规变得更加困难。

您还需要查看您的补丁周期和积压。如果补丁可用性和部署之间存在较长的间隔，仍然需要打补丁的设备频繁积压，或补丁周期匆忙，这显然表明您可以从补丁自动化中受益。

此外，考虑您是如何跟踪和管理补丁的。如果你依赖电子表格、电子邮件提醒或ad hoc脚本来管理你的端点补丁，现在是自动化的时候了。

为什么全自动终端管理可以解决这些问题

虽然手动修补缓慢、不可靠且资源消耗大，但配合合适的工具，它可以变得快速且全面。Splashtop AEM（自主终端管理）是这样一种解决方案，使 IT 团队能够从被动补丁转向主动 网络安全

Splashtop AEM 提供补丁自动化工具，可根据定义的策略和风险标准实时检测和部署远程环境中的补丁。管理员可以为公司或小组设置补丁策略，优先考虑基于法规要求、严重性、CVE数据等的补丁，确保设备在需要时及时更新。

Splashtop AEM 支持 Windows 和 macOS 端点，并为特定的第三方应用程序提供补丁，同时通过单一控制台提供跨端点的集中可见性。这确保了IT团队可以监控每个终端，并保持设备和他们每天使用的应用程序完全更新。

由于 Splashtop AEM 实时运行，它使用基于策略的事件驱动自动化来识别新补丁并在无需人工干预的情况下将其部署到各个端点。一旦有新的补丁可用，Splashtop AEM 就开始行动，确保快速部署到所有受影响的终端，而不会占用 IT 团队的时间。

Splashtop AEM 如何让过渡变得简单

有人可能会想：Splashtop AEM 如何使补丁管理更容易？实时补丁自动化不仅节省时间和精力，Splashtop AEM还提供多种好处，使补丁变得更有效和可靠，包括：

  • 实时修补 确保设备快速更新，避免长的检查周期。

  • 跨平台支持 确保所有端点在单一系统中保持一致，无论操作系统如何。

  • 第三方应用程序补丁，用于支持的应用程序，如浏览器和常见的生产力工具，以减少未打补丁软件的风险。

  • 策略自动化 通过在各部门设定清晰的策略，消除重复的审批和脚本编写。

  • 基于CVE的洞察 帮助IT团队快速识别和优先处理威胁，减少对手动漏洞跟踪的依赖。

  • 集中式仪表盘将状态、合规性和报告集中在一个地方，方便监控终端并在审计期间展示IT合规性。

逐步指南：从手动更新过渡到自动更新

如果您想使用 Splashtop AEM 设置自动补丁，这很容易做到。按照以下简单步骤，您将了解您的安全状况，并开始使用 Splashtop AEM，这样您就可以在各个终端上自动安装更新：

  1. 审查您当前的环境以识别差距和优先事项。

  2. 在所有终端上部署Splashtop AEM代理

  3. 设置自动化策略，用于操作系统更新和第三方软件，包括关键CVE响应的规则以及按部门、位置或风险等级划分的设备组。

  4. 运行初始补丁部署以消除积压的任何补丁。

  5. 启用报告以生成合规和管理监督的报告。

  6. 监控和调整策略，根据结果、风险容忍度和其他需要的变化。

日常中的全自动端点管理是什么样子

综上所述，自动化端点管理和自动补丁更新每天如何影响工作和生产力？

首先，需要考虑的是安全性的改进。补丁自动化通过在补丁可用时立即部署更新来帮助减少零日漏洞的曝光，大幅缩短补救窗口。借助 Splashtop AEM 的补丁管理，您还可以保持第三方应用程序的最新状态，防止针对未打补丁应用程序的潜在攻击。

补丁自动化也提高了IT团队的效率。由于补丁安装不需要 IT 参与，他们可以花更多时间在战略项目和其他紧迫问题上，而不是手动更新和维护任务。此外，审计流程更加顺畅，因为强大的报告和仪表盘能够实时显示合规情况。

所有这些对最终用户也有积极的影响。自动化补丁管理意味着更少的中断和更长的正常运行时间，以及在工作时间内较少的强制重启以安装补丁。

抛弃手动修补时的常见挑战

综上所述，从手动转为自动化打补丁是一个过程，过程中可能会遇到一些挑战。幸运的是，了解这些挑战可以帮助组织在过渡时克服它们。

最初，可能会有一些抵触情绪。无论何时开展业务流程变更，这都是预料之中的，即使是为了更好。因此，需要与所有相关人员进行清晰的沟通，包括利益相关者、IT代理和最终用户，以便每个人都能理解自动化端点管理的过程及其好处。

完全部署自动化工具还需要在每台设备上安装代理，这需要时间和精力。这包括办公室和远程端点，因此IT团队和员工需要投入时间和精力，以确保每台设备都得到正确设置。（当然，这整体上仍比手动修补每个端点所需的努力要少。）

对于使用传统补丁工具和流程的端点，将旧流程映射到基于策略的工作流中可能需要额外的努力。然而，使用像 Splashtop AEM 这样用户友好的解决方案，设置、建立策略和简化工作流程可以是一个流畅且无痛的过程。

通过自动化补丁管理实现的安全性和合规性提升

一旦你设置好了自主补丁，例如使用Splashtop AEM，它对安全性和IT合规性有什么影响呢？实时自动修补程序提供多种好处，有助于确保更强的安全性并保持符合行业和政府法规。

补丁自动化提供更快速、更强的防护，以抵御漏洞攻击和勒索软件，因为漏洞会在更新可用时立即修补。实时补丁检测和部署可以最大限度地减少暴露窗口，尤其是与冗长的补丁周期相比。

由于大多数安全法规要求及时修补，修补自动化也有助于确保符合SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI等框架的要求。当需要展示合规性时，Splashtop AEM 的报告可以创建自动审计追踪，消除了手动记录，并提供了安全和补丁状态的全面概览。

Splashtop AEM：更快更安全地管理端点的方法

为终端打补丁不一定是一个缓慢的手动过程。使用Splashtop AEM的补丁自动化功能，补丁管理成为一个持续的、自动的、实时的过程，在不耗尽IT资源的情况下维护安全性。

Splashtop AEM 允许您告别手动修补，并管理远程端点的补丁。与此同时，这确保了快速补丁部署、安全合规，并降低了对IT团队的压力。

Splashtop AEM为IT团队提供所需的工具和技术，以监控端点、主动解决问题并减少他们的工作量。这包括：

  • 操作系统、第三方和自定义应用程序的自动补丁。

  • AI辅助的、基于CVE的漏洞洞察。

  • 可在整个网络中强制执行的自定义策略框架。

  • 在所有终端进行硬件和软件的库存跟踪和管理。

  • 警报和补救措施可以自动解决问题，防止它们演变为更大的麻烦。

  • 后台操作允许IT团队访问任务管理器和设备管理器等工具，对最终用户的干扰最小。

准备好更新你的补丁策略了吗？试用 Splashtop AEM，享受我们的免费试用：

立即参与
今天就免费试用 Splashtop AEM 吧！
立即试用

分享
RSS 订阅源订阅

常见问题解答

什么是自动补丁?
为什么手动打补丁对企业来说有风险？
Splashtop AEM 如何自动化补丁管理？
自动修补与计划修补工具有何不同？
自动化补丁会对最终用户造成干扰吗？
从手动补丁过渡到Splashtop AEM需要多长时间？

