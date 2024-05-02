德国的网络犯罪：您需要警惕的五大威胁

近年来，我们看到世界各地的网络犯罪显著增加，德国也不例外。 网络犯罪涉及针对或使用计算机、网络设备和互联网的犯罪活动。 这些活动会扰乱个人生活和企业运营，导致经济和个人损失。
随着我们越来越依赖数字技术，对强大的网络安全--防范网络威胁的措施--的需求变得更加重要。 对于那些允许我们远程访问和管理计算机的工具（如 Splashtop 提供的工具）来说，尤其如此。 这些工具可以帮助我们随时随地工作和管理任务，但如果没有适当的安全措施，它们也可能使我们面临未经授权的访问或数据被盗等风险。
这就是为什么了解和实施网络安全不仅是技术专家的事，对每个人都很重要。 在这篇博文中，我们将介绍您应该了解的德国五大网络威胁，以帮助您在数字世界中保护自己和数据。
威胁 1：勒索软件
赎金软件是一种恶意软件（恶意软件），它会阻止访问计算机系统或加密其中的文件，要求受害者支付赎金才能重新访问。 从家庭单个用户到大型企业，任何人都有可能受到它的袭击，不仅造成经济损失，还会严重扰乱日常运营。
在德国，勒索软件已成为一个亟待解决的问题。 例如，在一次著名事件中，杜塞尔多夫的一家大型大学医院遭到勒索软件攻击，导致病人护理严重中断，凸显了这些攻击对关键基础设施的潜在危险。
要保护自己和组织免受勒索软件的侵害，请考虑以下提示：
定期备份：定期备份所有重要数据，并确保这些备份与主系统分开存储。 这样，如果您的数据被劫持，您就可以从备份中恢复数据，而无需支付赎金。
更新和修补系统：确保您的所有软件和操作系统都安装了最新的安全补丁。 许多勒索软件攻击都利用了过时软件中的漏洞。
教育和培训员工：确保企业中的每个人都知道如何识别可疑电子邮件或链接，这些都是传播勒索软件的常见方法。
使用可靠的安全工具：安装并维护可靠的杀毒软件和防火墙，以检测和防止恶意软件感染。
事件响应计划：制定明确的计划，说明如果感染勒索软件该如何应对，包括如何将受感染系统与网络隔离，以防止恶意软件的传播。
通过了解什么是勒索软件并采取积极的防范措施，您可以大大降低这些危险攻击的风险和影响。
威胁 2：网络钓鱼欺诈
网络钓鱼是网络犯罪分子用来诱骗个人提供敏感信息（如密码、信用卡号或其他个人信息）的一种欺骗手段。 他们通过电子邮件、短信或社交媒体信息伪装成值得信赖的实体。
网络钓鱼的策略可能各不相同，但通常会涉及看似来自知名组织或联系人的电子邮件。 例如，您可能会收到一封看似来自银行的电子邮件，要求您点击链接更新密码。 然而，该链接指向的是一个旨在窃取您的凭据的虚假网站。 要保护自己免受网络钓鱼欺诈，请遵循以下预防措施：
核实来源：�务必检查发件人的电子邮件地址是否存在异常，即使邮件看似来自已知的联系人或组织。
点击前请三思：谨慎点击未知或意外电子邮件中的链接或下载附件。
使用安全软件：使用全面的安全软件，包括电子邮件扫描和网络钓鱼检测功能。
随时了解网络钓鱼技术：随时了解最新的网络钓鱼策略，因为它们在不断演变。 许多安全网站和服务都提供更新和警报。
教育你的团队：如果您是一个组织的成员，确保所有成员都了解如何识别网络钓鱼企图。 定期培训会非常有帮助。
威胁 3：数据泄露
当敏感数据、受保护数据或机密数据在未经授权的情况下被访问、披露或窃取时，就会发生数据泄露。 这可能包括个人信息，如姓名、地址、社会保险号和财务记录，以及商业机密和知识产权。
数据泄露对公司的影响可能非常严重，既包括罚款和法律费用造成的经济损失，也包括长期的声誉损害。 受数据泄露影响的消费者面临身份被盗和金融欺诈的风险，通常会遭受长期信用和隐私问题的困扰。
在德国，重大数据泄露事件已成为头条新闻，影响到公共部门和私营企业。 例如，德国一家大型软件公司就曾遭遇过一次泄密事件，数百万用户的个人信息被泄露。 此类事件凸显了即使是最先进的系统也容易出现安全漏洞。 为防止数据泄露，请考虑以下最佳做法：
使用强大、唯一的密码：确保所有账户都有强大、唯一的密码。 考虑使用密码管理器来记录密码。
实施多因素身份验证（MFA）：多因素身份验证（MFA）要求用户提�供两个或更多验证因素才能访问资源，从而增加了一层安全性，降低了未经授权访问的可能性。
定期更新系统并打补丁：使用最新的安全补丁和更新，及时更新所有系统和软件。 许多漏洞都是利用了软件中本可修补的漏洞。
为敏感数据加密：使用加密技术保护传输中和静态的数据，使未经授权的用户更难获取可读信息。
教育员工：定期开展有关安全最佳实践和识别网络钓鱼企图的培训，可以降低因人为失误造成泄密的风险。
制定事件响应计划：就如何应对数据泄露制定详细计划，包括如何识别泄露、控制损失以及通知受影响的个人和当局。
威胁 4：内部威胁
与通常来自组织外部的其他网络威胁不同，内部威胁源自组织内部--通常是由能够访问敏感信息和系统的员工、前员工、承包商或业务伙伴造成的。 这些威胁既可能是恶意的，如员工故意窃取机密数据，也可能是无意的，如员工不小心将信息泄露到网上或泄露给未经授权的人。
内部威胁尤其具有挑战性，因为它们来自那些可以合法访问公司数据的人。 这些威胁的形式多种多样，有破坏和数据盗窃，也有单纯的误操作或无恶意地滥用数据。
随着远程工作的兴起，确保工作环境免受内部威胁已成为一项独特的挑战。 远程工作会模糊办公室环境的传统安全界限，从而增加监控敏感信息访问的难度。 不过，这也为实施适合数字环境的强大安全措施提供了机会：
安全远程访问解决方案：利用 Splashtop 等安全远程访问工具，这些工具具有会话记录和多因素身份验证等功能。 这些工具可确保敏感数据的访问既安全又可追踪。
定期审计和监控：对系统和用户活动进行定期审核。 定期检查可帮助您发现异常访问模式或未经授权的数据访问尝试，这可能表明存在内部威胁。 记录和监控用户活动的工具可以提供审计跟踪，这对调查和应对事件非常有价值。
最小特权原则（PoLP）：应用最小特权原则，确保员工只拥有履行工作职能所需的访问权限。 这样可以最大限度地降低信息被意外或恶意共享的风险。
持续培训和提高认识：教育员工了解内部威胁的风险以及遵守公司数据安全相关政策的重要性。 培训应强调每位员工在保护组织资产方面的责任，尤其是在远程环境中。
事件应对战略：制定明确的事件响应战略，包括在发生疑似内部威胁时的沟通计划和角色。 快速有效的行动可以减轻此类威胁造成的破坏。
威胁 #5：高级持续性威胁 (APT)
高级持续性威胁（APT）是一种复杂的网络攻击形式，由技术高超且通常由国家支持的团体实施，目的是长期窃取信息或监视目标。 与其他寻求快速经济收益的网络威胁不同，APT 专注于长期渗透，在网络中保持不被发现的状态，不断收集有价值的信息。
APT 经过精心策划和执行，出于间谍活动或政治利益等战略原因，以特定组织为目标。 在德国，已经记录了几个著名的 APT：
幽灵作家运动：该活动涉及针对德国实体的虚假信息和凭证盗窃，��据信是影响政治情绪和公众看法的努力的一部分。
Winnti 集团：该集团以主要攻击游戏行业而闻名，但也以德国科技公司为目标，旨在窃取知识产权。
要抵御 APT，组织需要实施超出常规保护的多层次安全措施。 以下是一些可供参考的策略：
网络分段：将网络划分为若干网段，以限制攻击者在进入某个网段后在系统内横向移动的能力。
高级威胁检测系统：使用采用机器学习和行为分析的解决方案来检测网络流量和端点操作中的异常行为模式，这些模式表明存在 APT 活动。
定期安全评估：定期进行安全审计和渗透测试，以发现并纠正可能被攻击者利用的漏洞。
全面监控和日志记录：保存详细的网络活动日志，并定期监控这些日志，以发现可疑活动的迹象。 这对于追踪攻击者的步骤和了解其切入点至关重要。
事件响应和取证能力：制定强大的事件响应计划，包括取证能力，以调查任何违规或入侵行为、收集证据并了解攻击者使用的战术、技术和程序（TTP）。
员工培训和认识：定期对员工进行有关最新网络威胁和网络钓鱼技术的培训，因为人为失误往往会为 APT 提供最初的切入点。
Splashtop 如何降低网络安全风险
Splashtop 在应对本博客中强调的不断变化的网络威胁方面具有独一无二的优势，是在远程工作环境中实施无缝远程访问和远程支持技术的同时增强网络安全的理想解决方案。
以下是 Splashtop 保护组织免受上述威胁的几种方法：
防范勒索软件和网络钓鱼欺诈��：
多因素身份验证 (MFA)： Splashtop 整合了 MFA，增加了一个重要的安全层，有助于防止未经授权的访问，这对于防范网络钓鱼和凭证盗窃至关重要。
设备身份验证：设备在访问 Splashtop 之前必须经过身份验证，确保只有经过批准的设备才能连接到您的网络，降低勒索软件通过未经授权的设备传播的风险。
防范数据泄露：
会话加密： Splashtop 可确保所有远程会话都使用 TLS 和 256 位 AES 加密，从而保护传输中的数据不被截获或窃取。
细粒度权限设置：只允许用户访问其角色所需的特定系统和数据，最大限度地减少数据泄露的潜在影响。
减轻内部威胁：
会话记录： 该功能可记录所有远程访问会话，提供审计跟踪，对于检测和调查内部威胁非常有价值。
活动日志： 全面的用户活动日志可帮助企业监控和分析远程会话期间所采取的行动，这对于及早发现潜在的恶意行为至关重要。
防御高级持续性威胁 (APT)：
定期安全更新：Splashtop 定期更新其平台，以解决新的漏洞并增强安全功能，帮助抵御 APT 等复杂的网络攻击。
端点保护： 与端点保护平台集成可确保所有连接设备符合组织的安全标准，从而增强安全性。
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在这篇文章中，我们分析了德国最主要的网络威胁，包括勒索软件、网络钓鱼、数据泄露、内部威胁和高级持续性威胁。 要应对这些挑战，就必须采取积极主动的网络安全方法。
采用全面的安全解决方案，与不断变化的威胁保持同步，这一点至关重要。 Splashtop 的工具套件通过安全的远程访问和严格的访问控制提供强大的保护。
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