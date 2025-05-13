工作已经转向云端。随着越来越多的企业接受远程和混合办公，cloud 已成为工作的首选工具，托管员工日常工作所需的关键应用程序。然而，这也使其成为攻击者和其他不法分子的目标，因此需要云补丁管理。
云补丁管理帮助公司确保其云环境具备最新的安全功能和更新，以保护其应用程序和连接设备。那么让我们来探讨基于云的补丁管理，为什么它很重要，以及 Splashtop 如何帮助公司确保其云环境的安全。
什么是Cloud Patching？
Cloud patching是更新您使用的托管软件的过程，以保护其免受已知漏洞的影响。每当有新的安全补丁发布时，cloud补丁管理会确保它快速部署到各个设备上。
云补丁管理通常涉及创建公司资源上运行的软件清单，寻找修补程序和更新以修复漏洞，并推送更新。这可以手动或自动完成，尽管手动过程可能耗时且容易出现人为错误。
为什么云补丁管理很重要
随着组织越来越依赖云基础设施来支持关键业务应用程序，确保应用程序和安全性保持最新变得越来越重要。这对于远程/混合办公环境和采用自带设备（BYOD）政策的组织尤为重要，因为他们需要管理跨多个地点的各种终端。
未打补丁的系统通常容易受到黑客、恶意软件和其他网络威胁的攻击，因此在任何不法分子利用这些漏洞之前安装安全补丁是很重要的。积极的网络安全方法是必不可少的，因为它有助于在发生漏洞和数据泄露之前进行预防。
未能保护您的云基础设施和设备可能会导致重大损害、数据丢失和声誉受损。此外，未能满足安全合规要求的公司可能会面临巨额罚款。
云环境类型及其补丁责任
虽然我们经常谈论云环境时好像它们是相同的，但实际上有几种不同的云服务模型。每一种都需要不同的补丁方法，因为它们提供不同程度的控制。
不同类型的云环境包括：
公有云
云环境中，服务由包括Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure和Google Cloud在内的第三方通过互联网提供。公共云在补丁方面分担责任，因为提供商会为平台和基础设施打补丁，但客户必须管理自己的虚拟机和应用程序。
私有云
在私有云环境中，用户拥有并管理他们的整个云服务和基础设施。因此，虽然他们拥有更多的控制权，但也完全负责其云生态系统中的补丁和更新。
混合云
混合云环境结合了公共云和私有云，通常允许数据和应用程序在两者之间移动，以提供更大的灵活性和成本效益。在这里，提供商和客户也共同承担更新和补丁的责任，尽管具体情况会因环境而异。
云补丁管理如何改善安全性、合规性和性能？
这就引出了云补丁管理，它帮助组织轻松更新所有云服务和应用程序。基于云的补丁管理对于安全性、IT合规性和整体性能至关重要，因为它可以保持系统和端点的安全性，而云的自动化和可扩展性可以简化补丁过�程并减少运营开销。
云补丁管理的主要好处包括：
增强的安全性 通过及时更新，确保您始终拥有最新的安全补丁。
由于可以迅速关闭安全漏洞，降低了网络威胁的风险
改善合规性，因为您将能够跟上最新的安全更新和标准
优化性能，得益于即时访问最新的更新和改进
组织在云补丁管理中面临哪些挑战？
一些挑战可能使云补丁管理更加困难。幸运的是，通过适当的准备可以解决和缓解这些问题。常见的云补丁管理障碍包括：
兼容性问题和系统崩溃
当托管应用程序更新速度快于访问它的设备时，总是有可能不兼容——这可能导致频繁崩溃或应用程序无法加载。可以先在分阶段环境中部署补丁，以检查兼容性问题或崩溃，然后再在您的云基础设施中进行全面部署。
缺乏对补丁重要性的认识
员工必须了解补丁更新的重要性，特别是在补丁过程不是自动化的情况下。如果员工一直推迟更新，他们将继续使其系统易受攻击并面临攻击或数据泄露的风险。
由于补丁失败导致的损失或停机
在极少数情况下，补丁更新可能会出错。当这种情况发生时，后果可能从轻微的不便（需要再次更新补丁）到计划外的停机或损害。为此做好准备的最佳方法是拥有安全的、基于云的备份，这应该已经是您安全策略的一部分。
云环境的演变和战略适应
云不是一种静态技术；云技术在不断进步，云环境随着最新发展而变化。因此，补丁管理策略也需要发展。定期审查您的策略很重要，以确保您充分利用手头的最新工具和流程来运行高效更新，并与您的业务需求保持一致。
缺乏内部专业知识
补丁管理并不总是像按“更新”按钮那么简单。这还涉及识别漏洞、提供持续管理以及在大型网络环境中部署补丁。然而，适当的自动化工具和专注于云补丁管理的安全服务提供商可以解决这个难题。
优化云补丁管理的4个最佳实践
如果您想充分优化云补丁管理，可以遵循一些最佳实践。牢记这些提示将有助于确保顺利高效的补丁管理过程：
1. 拥抱自动化
cloud补丁管理不必是一个手动且耗时的过程。自动化工具使得在补丁可用时，能够轻松地在端点和环境中推出补丁，确保即时更新，同时节省时间。
2. 定期扫描和更新
定期检查您的云服务以监控漏洞并确保您的安全性是最新的，这一点很重要。这有助于减少错过补丁或留下漏洞的风险，使攻击者有更少的弱点可供利用。
3. 终端可见性
在远程和混合环境、BYOD工作空间以及依赖物联网 (IoT) 的任何地方，管理和监督多个端点是必不可少的。你需要一个解决方案，让你可以从一个地方监控和管理所有端点，这样你就可以全面了解你的端点环境，并轻松地在每个端点上推送更新。
4. 跨应用程序打补丁
想想您的团队使用的所有不同应用程序——每个应用程序都应与您的网络和终端一样安全。第三方应用程序也需要打补丁，因为它们是许多网络攻击的常见入口点。保持所有应用程序的最新和安全是至关重要的。否则，任何一个都可能成为攻击者利用的漏洞。
使用Splashtop AEM实现无缝Cloud Patching
如果管理多个端点，云补丁管理可能会是一个挑战。幸运的是，有一些方法可以使其快速、高效且无痛，例如使用Splashtop AEM（自主端点管理）。
Splashtop AEM 使得从单一控制台自动化任务、简化IT操作和保护端点变得轻而易举。通过它，您可以自动更新所有设备上的操作系统和第三方软件，定制端点策略，并从任何地方实时快速发现和解决问题。
这使得Splashtop AEM成为云补丁管理的强大工具，通过为所有设备提供自动化的终端补丁、安全更新和监控。
使用Splashtop AEM，您可以：
在所有端点上尽快解决零日漏洞和其他安全问题。
从单一仪表盘监控和管理所有端点，以监控安全健康和合规性。
在分布式环境中自动化IT任务。
定制和执行安全策略。
自动推出更新和补丁。
接收实时警报并通过智能操作发送修复。
从集中仪表盘查看端点健康状况、补丁状态等信息。
在多个端点上安排和执行任务。
集中化端点保护，实时威胁检测和响应。
准备好亲自体验Splashtop了吗？您可以立即开始免费试用：