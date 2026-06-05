通过Splashtop使用远程桌面使用AutoCAD

通过 Splashtop，可以在任意设备上远程访问运行 AutoCAD 的计算机，就像在现场操作一样。
AutoCAD 是商业专业人员和学生使用的最受欢迎的绘图和 3D 建模软件应用程序之一。 这是一个强大的起草程序，被建筑师、工程师、开发人员广泛使用，并且经常在CTE课程中教授。
但是，用户通常只能通过某些计算机访问AutoCAD，通常是他们在办公室的工作计算机或学校的实验室计算机。 这是因为家里的许多个人设备不够强大，无法运行AutoCAD，而且个人设备的许可可能会变得昂贵。
那么，在家工作时如何使用 AutoCAD 呢？
无论是商务人士，还是企业组织或教育机构，我们都要为您推荐 Splashtop 远程桌面软件。
使用 Splashtop 远程运行 AutoCAD
Splashtop 的工作原理是让您从另一台设备远程访问计算机。 在远程连接期间，您将在本地设备上看到远程计算机的屏幕。 你将能够远程控制计算机，就好像你坐在电脑前一样。
您将能够访问远程计算机上的所有文件和应用程序，包括 AutoCAD。
通过Splashtop远程控制AutoCAD，您可以利用远程计算机的硬件。 这意味着可以从平板电脑、智能手机或 Chromebook 等设备远程访问运行 AutoCAD 的计算机，但仍然能够完全控制 AutoCAD。
整个组织可以通过使用 Splashtop 为员工提供工作计算机上 AutoCAD 的远程访问来实施居家办公。
适用于 AutoCAD 的 Splashtop 远程桌面的好处
快速远程连接：我们在远程办公时，最不希望出现的情况就是延迟或其他性能问题，因为会影响工作效率。Splashtop 可提供快速连接，延��迟低，且支持 4K 流式传输。
可与任何设备一起使用– Splashtop完全跨平台工作，因此，无论使用哪种操作系统都没关系。您可以从其他Windows，Mac，安卓，iOS或Chromebook设备远程控制Windows和Mac计算机。
提高生产力功能：Splashtop 具备各种提高生产力功能，包括在计算机之间传输文件、录制会话、远程打印、远程局域网唤醒、多显示器支持等。
行业领先的安全性 – Splashtop的安全基础设施、全天候入侵防护以及多种安全功能，包括双因素身份验证、设备验证、256位AES加密等，确保您的设备和数据安全。
如果你在考虑尝试VPN，那就再想想。VPN 相比远程桌面软件速度更慢，尤其是在运行像 AutoCAD 这样资源密集型应用程序时。此外，与远程桌面解决方案相比，VPN可能会增加您受到网络威胁的风险。
AutoCAD远程访问的实际应用
远程访问AutoCAD使建筑师、工程师和设计师能够在不受限于特定物理位置的情况下保持生产力。以下是今天使用远程AutoCAD访问的一些实际方式：
设计项目的远程协作 – 团队可以从不同地点安全地协作处理CAD文件，实时审阅、编辑和完成设计，而无需在同一办公室。
访问高性能工作站 – 用户可以通过笔记本电脑、平板电脑或家用计算机远程连接到强大的办公室工作站，确保在处理大型和复杂的CAD文件时不牺牲性能。
现场设计调整 – 现场团队和承包商可以在施工现场或客户地点远程访问AutoCAD文件，实现实时更新并减少项目延误。
灵活工作安排 – 设计专业人士可以居家办公、旅行或在客户办公室工作，而不会失去对所需工具和项目的访问权限，从而支持更灵活和高效的工作流程。
使用 Splashtop 远程访问 AutoCAD 的5个步骤
使用 Splashtop 设置 AutoCAD 的远程访问既快速又简单。以下是开始的方法：
注册一个Splashtop账户 – 创建一个Splashtop账户，并选择适合您远程访问需求的计划。
在远程计算机上安装 Splashtop Streamer – 下载并安装 Splashtop Streamer 应用程序到安装了 AutoCAD 的计算机上。这将允许远程访问。
在您的访问设备上安装 Splashtop 应用 – 在您将用于远程连接的设备上安装 Splashtop Business 应用，无论是 Windows PC、Mac、平板电脑还是智能手机。
启动 Splashtop 并连接到您的计算机 – 打开应用程序，登录到您的账户，然后选择您想要访问的计算机。只需点击一下即可开始远程会话。
远程运行AutoCAD，性能完全发挥 – 一旦连接，打开AutoCAD，您可以像直接坐在远程计算机前一样处理设计文件，享受流畅的高性能远程桌面体验，支持多显示器和低延迟流媒体。
立即试用 Splashtop 远程访问 AutoCAD
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