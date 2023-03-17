通过Splashtop使用远程桌面使用AutoCAD

使用 Splashtop，您可以从任何其他设备远程访问运行 AutoCAD 的计算机，并像坐在计算机前一样对其进行控制。

AutoCAD 是商业专业人员和学生使用的最受欢迎的绘图和 3D 建模软件应用程序之一。 这是一个强大的起草程序，被建筑师、工程师、开发人员广泛使用，并且经常在CTE课程中教授。

但是，用户通常只能通过某些计算机访问AutoCAD，通常是他们在办公室的工作计算机或学校的实验室计算机。 这是因为家里的许多个人设备不够强大，无法运行AutoCAD，而且个人设备的许可可能会变得昂贵。

那么，在家工作时如何使用 AutoCAD 呢？

无论您是商业专业人士，还是整个商业组织或教育机构，我们都很高兴地告诉您 Splashtop 远程桌面软件是最好的解决方案。

使用 Splashtop 远程运行 AutoCAD

Remote Desktop for AutoCAD

Splashtop 的工作原理是让您从另一台设备远程访问计算机。 在远程连接期间，您将在本地设备上看到远程计算机的屏幕。 你将能够远程控制计算机，就好像你坐在电脑前一样。

您将能够访问远程计算机上的所有文件和应用程序，包括 AutoCAD。

通过Splashtop远程控制AutoCAD，您可以利用远程计算机的硬件。 这意味着可以从平板电脑、智能手机或 Chromebook 等设备远程访问运行 AutoCAD 的计算机，但仍然能够完全控制 AutoCAD。

通过让员工使用 Splashtop 在工作计算机上远程访问 AutoCAD，整个组织都可以实现居家办公。

适用于 AutoCAD 的 Splashtop 远程桌面的好处

快速远程连接 — 你最不想要的就是延迟或其他性能问题阻碍你在远程工作时的工作效率。 Splashtop 为您提供低延迟和 4K 流媒体的快速连接。

适用于任何设备 — Splashtop 完全可以跨平台运行，因此无论你使用什么操作系统。 你可以从另一台 Windows、Mac、iOS 或 Chromebook 设备远程控制你的 Windows 和 Mac 计算机。Android

提高生产力的功能 — Splashtop 包括在计算机之间传输文件、录制会话、远程打印、远程局域网唤醒、多显示器支持以及更多功能。

业界领先的安全性 — Splashtop 的安全基础架构、24/7 入侵防御以及多种安全功能，包括双因素身份验证、设备验证、256 位 AES 加密等，可确保您的设备和数据安全。

而且，如果你想试用 VPN，再想一想。 VPN 比远程桌面软件慢，尤其是在运行 AutoCAD 等资源密集型应用程序时。 另外，VPN 可能会增加您遭受网络威胁的脆弱性。

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Splashtop为个人用户，小型团队甚至整个组织提供解决方案。检查所有在家工作远程桌面程序包，并立即开始免费试用以亲自测试！无需信用卡或承诺即可开始免费试用。

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