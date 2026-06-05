通过Splashtop使用远程桌面使用AutoCAD

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A man remotely accessing another computer from his laptop with Splashtop to run AutoCAD.

如何远程访问和控制 AutoCAD 软件 | Splashtop

Splashtop Team
阅读时间：5分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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通过 Splashtop，可以在任意设备上远程访问运行 AutoCAD 的计算机，就像在现场操作一样。

AutoCAD 是商业专业人员和学生使用的最受欢迎的绘图和 3D 建模软件应用程序之一。 这是一个强大的起草程序，被建筑师、工程师、开发人员广泛使用，并且经常在CTE课程中教授。

但是，用户通常只能通过某些计算机访问AutoCAD，通常是他们在办公室的工作计算机或学校的实验室计算机。 这是因为家里的许多个人设备不够强大，无法运行AutoCAD，而且个人设备的许可可能会变得昂贵。

那么，在家工作时如何使用 AutoCAD 呢？

无论是商务人士，还是企业组织或教育机构，我们都要为您推荐 Splashtop 远程桌面软件

使用 Splashtop 远程运行 AutoCAD

Remote Desktop for AutoCAD
Remote Desktop for AutoCAD

Splashtop 的工作原理是让您从另一台设备远程访问计算机。 在远程连接期间，您将在本地设备上看到远程计算机的屏幕。 你将能够远程控制计算机，就好像你坐在电脑前一样。

您将能够访问远程计算机上的所有文件和应用程序，包括 AutoCAD。

通过Splashtop远程控制AutoCAD，您可以利用远程计算机的硬件。 这意味着可以从平板电脑、智能手机或 Chromebook 等设备远程访问运行 AutoCAD 的计算机，但仍然能够完全控制 AutoCAD。

整个组织可以通过使用 Splashtop 为员工提供工作计算机上 AutoCAD 的远程访问来实施居家办公。

适用于 AutoCAD 的 Splashtop 远程桌面的好处

  • 快速远程连接：我们在远程办公时，最不希望出现的情况就是延迟或其他性能问题，因为会影响工作效率。Splashtop 可提供快速连接，延迟低，且支持 4K 流式传输。

  • 可与任何设备一起使用– Splashtop完全跨平台工作，因此，无论使用哪种操作系统都没关系。您可以从其他Windows，Mac，安卓，iOS或Chromebook设备远程控制Windows和Mac计算机。

  • 提高生产力功能：Splashtop 具备各种提高生产力功能，包括在计算机之间传输文件、录制会话、远程打印、远程局域网唤醒、多显示器支持等。

  • 行业领先的安全性 – Splashtop的安全基础设施、全天候入侵防护以及多种安全功能，包括双因素身份验证、设备验证、256位AES加密等，确保您的设备和数据安全。

如果你在考虑尝试VPN，那就再想想。VPN 相比远程桌面软件速度更慢，尤其是在运行像 AutoCAD 这样资源密集型应用程序时。此外，与远程桌面解决方案相比，VPN可能会增加您受到网络威胁的风险。

AutoCAD远程访问的实际应用

远程访问AutoCAD使建筑师、工程师和设计师能够在不受限于特定物理位置的情况下保持生产力。以下是今天使用远程AutoCAD访问的一些实际方式：

  • 设计项目的远程协作 – 团队可以从不同地点安全地协作处理CAD文件，实时审阅、编辑和完成设计，而无需在同一办公室。

  • 访问高性能工作站 – 用户可以通过笔记本电脑、平板电脑或家用计算机远程连接到强大的办公室工作站，确保在处理大型和复杂的CAD文件时不牺牲性能。

  • 现场设计调整 – 现场团队和承包商可以在施工现场或客户地点远程访问AutoCAD文件，实现实时更新并减少项目延误。

  • 灵活工作安排 – 设计专业人士可以居家办公、旅行或在客户办公室工作，而不会失去对所需工具和项目的访问权限，从而支持更灵活和高效的工作流程。

使用 Splashtop 远程访问 AutoCAD 的5个步骤

使用 Splashtop 设置 AutoCAD 的远程访问既快速又简单。以下是开始的方法：

  1. 注册一个Splashtop账户 – 创建一个Splashtop账户，并选择适合您远程访问需求的计划。

  2. 在远程计算机上安装 Splashtop Streamer – 下载并安装 Splashtop Streamer 应用程序到安装了 AutoCAD 的计算机上。这将允许远程访问。

  3. 在您的访问设备上安装 Splashtop 应用 – 在您将用于远程连接的设备上安装 Splashtop Business 应用，无论是 Windows PC、Mac、平板电脑还是智能手机。

  4. 启动 Splashtop 并连接到您的计算机 – 打开应用程序，登录到您的账户，然后选择您想要访问的计算机。只需点击一下即可开始远程会话。

  5. 远程运行AutoCAD，性能完全发挥 – 一旦连接，打开AutoCAD，您可以像直接坐在远程计算机前一样处理设计文件，享受流畅的高性能远程桌面体验，支持多显示器和低延迟流媒体。

立即试用 Splashtop 远程访问 AutoCAD

Splashtop为个人用户，小型团队甚至整个组织提供解决方案。检查所有在家工作远程桌面程序包，并立即开始免费试用以亲自测试！无需信用卡或承诺即可开始免费试用。

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如果您正在寻找适合您的教育机构的Splashtop远程桌面软件，以使学生能够远程访问AutoCAD和其他学校计算资源，请访问Splashtop远程实验室

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Splashtop 能否提升远程用户的 AutoCAD 性能？

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