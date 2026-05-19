联合创始人兼首席技术官 Philip Sheu：选购远程访问解决方案的5个注意事项

在适应远程办公“新常态”时，使员工的工作方式标准化的关键是选择稳定可靠的安全远程访问软件。评估远程访问解决方案时有五个注意事项。
人们对分布式办公可能并不陌生，但这却是当下的“新常态”。正如 Splashtop 的首席执行官 Mark Lee 最近在“Splashtop 对2022年的预测”专题文章中所说：“未来的工作将不再根据员工（或学生）的办公或学习地点区分。无论你在哪里办公，也无论你使用什么办公设备，工作都一样是‘工作’”。
尽管许多公司仍在考虑何时或是否需要重返实体办公室，但选择永久居家办公的公司也在不断增加。这些公司包括 PwC、Dropbox、Salesforce 和 Twitter 等。
分布式办公可以使人们的工作方式标准化，而不会受限于工作地点。无论是远程还是在办公室办公，员工登录、访问文件、完成任务以及协作的方式都是一样的。
当今的各个组织如何开始标准化分布式办公？对于所有需要使用办公室工作站的员工，可以采用安全可靠的远程访问解决方案。对于需要远程支持各种设备的所有 IT 和帮助台团队，可以采用通用的远程支持解决方案。
那么，在选择远程访问解决方案时，您应该考虑的五大因素是什么？
#1 安全性
安全性是重��中之重。自新冠疫情爆发以来，许多企业已纷纷采用 VPN 和 RDP 以实现远程办公。但如果疏于管理，可能会导致企业面临不断扩大的网络威胁。
近年来，Gartner 和许多安全专家建议，企业应摈弃网络层 VPN 访问，转而采用支持零信任框架、基于身份的应用程序级远程访问解决方案。
安全公司CrowdStrike最近进行的一项调查发现，有66％的组织在过去的12个月中经历过勒索软件攻击，高于2020年的56％。 而且，在2020年，由于攻击引起的停机，公司损失了近210亿美元。 受影响的公司平均损失了九天的停机时间，他们花了大约两个半月的时间来调查攻击及其对公司数据和系统的影响。
与基于硬件的 VPN 不同，云端远程访问软件旨在扩展和处理大流量，允许用户访问特定的远程计算机文件和应用程序，但同时会锁定公司网络。远程访问软件应具备多级综合安全功能，例如 SSO、MFA 和设备身份验证。此外还应具备安全升级提示，以确保用户能够维持稳健的安全应对措施。
在做出决定前，你需要考虑以下安全因素：
是否可及时进行自动化安全更新和补丁
是否具备多级身份验证和授权功能，即要求用户在每次登录任一设备时都需要进行的操作
是否对所有连接都进行端到端加密
是否能够按照每个用户级别管理权限以遵守最小权限原则
是否具备用于审计和合规性的综合日志和会话录制功能
是否支持 SSO 集成，以实现自动登录和退出、减少漏洞以及提高身份验证安全性
Splashtop 是市场上非常安全的远程访问软件方案之一。Splashtop 的所有远程会话都通过 TLS 和256位 AES 进行端到端加密，使用标准的 HTTPS 端口443，不需要打开任何入站端口。通过多级身份验证和授权功能，组织可以根据员工的安全需求为其配置安全策略。根据不同计算机授予访问权限的优点是，可以避免对因 VPN 而打开的整个公司网络的完全访问。越来越多的员工开始将非托管设备用于办公，如果能根据不同计算机授予访问权限，则有助于抑制勒索病毒的传播。
#2 快速的性能与持续的可靠性
无论用户是居家还是在咖啡店办公，远程访问解决方案都必须始终安全可靠。只有使用体验非常流畅且接近原生时，用户才能保持工作效率。
在当今工作环境中，关键在于如何保持用户的面对面体验。尤其是创作者，他们需要使用3D 建模、视频编辑软件等高分辨率、图形密集型应用。Splashtop 了解创作者对速度的需求，在保持4K 分辨率的情况下帧率可达60fps，同时保持超低延迟。
远程访问解决方案应该：
在任何设备上都能迅速响应且提供流畅的用户体验，即使是视频编辑、3D 渲染等资源密集型任务
在几秒钟内提供持续可靠的连接
提供无缝且直观的用户体验，让用户“摆脱”束缚
3. 便于 IT 进行设置、管理和扩展
如今，越来越多的用户开始居家办公，“设备多样性”在不断增加，IT 团队需要支持多种设备和操作系统。
例如，由于 BYOD 和新冠疫情，越来越多人开始使用 Mac、Chromebook 以及其他非 Windows 设备。据 IDC 称，新冠疫情和远程办公扭转了企业技术趋势，大多远程员工选择使用 Apple 设备进行办公。2021年，美国企业的商务计算机中 Mac 占23%，商务智能手机中 iPhone 占49%，iPad 是使用最广泛的商务平板电脑。
解决方案应具备以下能够简化 IT 工作的功能：
仅使用一个工具即可帮助 IT 远程访问各种用户设备（Windows、Mac、iOS、安卓、Linux 和 Chromebook）
简单易用的管理控制台，让管理用户、设备和设置更加简单
具备 SSO 集成功能以实现自动登录和退出，能够支持数千用户和端点以实现无缝扩展
与工单、聊天等 ITSM 工具集成以实现大部分 IT 工作流程的自动化
#4 简单直观的用户体验
最终用户需要的办公软件必须简单易用且持续稳定。否则，员工的工作效率可能会降低，或是需要采用自己的方案。这样做会导致安全和合规风险增加。
BYOD 是提升员工生产力和工作满意度的重要因素。员工的远程访问解决方案应使他们能够使用最舒适的设备。因此，IT 团队需要一个适用于托管计算机的远程支持工具，同时也支持各种最终用户自带设备（BYOD）选项。
理想的远程解决方案应该非常简单，无需任何培训即可使用。这一点适用于所有用户，包括需要访问办公室计算机的员工以及需要支持各种设备的技术员。
请务必向供应商确认其解决方案是否支持以下选项：
多种操作系统和设备，包括 Windows、Mac、iOS、安卓、Linux 和 Chromebook
多显示器支持以及共享桌面
设备重定向（USB、触控笔、麦克风等），提供真实的面对面体验
远程重启、切换用户、UAC 等特权操作，提供强大的远程支持功能
#5 卓越的客户支持
远程访问供应商要能提供卓越的实时支持。Splashtop 的核心理念之一是卓越的客户服务。正如我们的全球技术支持和客户成功总监 Stephen Ng 在最近的一次采访中所说：“卓越的客户服务就是要时刻为客户着想。”
为评估供应商的客户服务请务必向其咨询以下事宜：
能否在所有时区提供实时电话和聊天支持？
能否提供电子邮件、工单、聊天、电话等多种支持通道以满足消费者偏好？
小型企业是否也能享有实时支持？
是否有可以咨询的推荐人？
在 G2等评论网站上的客户评论是否都是正面的？
为什么选择 Splashtop？
IT 负责人希望在其工作环境中集成工具以简化工作流程、避免采购中的麻烦并增强安全应对措施。我们完全理解这一初衷。事实上，集成和简化是 Splashtop Enterprise 获得成功的主要驱动因素。
在同一工具中，Splashtop Enterprise 能让员工实现远程办公，允许帮助台团队解决客户的问题，并帮助 IT 远程管理公司资产。该软件具备一系列重要集成软件和灵活的定价，提高了对软件的简洁性标准，是支持混合办公人员的明智之选。