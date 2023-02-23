物理和虚拟机的统一远程访问

Splashtop 可以在低延迟的情况下，为用户提供安全可靠的高性能远程会话，让用户可以进行视频编辑、图形设计、动画、编码等任务。用户可以像往常一样访问工作计算机、应用程序和数据。Splashtop 还支持远程访问运行云 GPU 的虚拟机，以实现高性能云计算。