物理和虚拟机的统一远程访问

高性价比企业级远程访问解决方案，用于支持混合计算基础设施
Splashtop 非常适用于采用混合计算基础设施（兼具物理机与虚拟机）的组织机构。
超过3000万用户（包括个人用户、企业、学术与研究机构、政府机关、小型企业、MSP、IT 部门）正在通过 Splashtop 的高性能、快速部署远程访问实现对物理机和虚拟机的远程访问。
通过 Splashtop，可从应用软件访问物理和云计算资源，在统一控制台管理全部用户和设备，包括对以下设备的远程访问：
物理机（Windows、Mac、Linux、Chromebook 台式机和笔记本电脑）
(Windows, Mac, Linux, Chromebook台式机和笔记本电脑)
服务器
iOS 和 Android 移动设备
虚拟机
VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS 相关的 VDI/DaaS 解决方案
通过 Splashtop Enterprise，IT 团队能获得更多灵活性、控制力、可扩展性和易用性，从而有效管理其混合 IT 基础设施。
主要优势
多合一远程访问与支持
IT 部门不仅可以管理所属组织机构的远程访问，还可以提供按需的帮助台支持，并且可以随时远程管理和监控无人值守的计算机。所有操作均可通过一个集中控制台完成。
广泛的设备支持
Splashtop 始终为 Windows、Mac 和 Linux 提供高质量用户体验。用户可以从任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备进行远程访问。
优质的客户服务
我们想跟大家分享的是，Splashtop 在第三方评论网站 Capterra 上的用户评分高达97分，远远超过了其他远程桌面供应商，对这一点我们感到非常自豪。我们的首要任务就是能够提供卓越的客户服务。
快速部署
仅需几分钟即可启动并运行。无需��重新购买许可或新的基础设施。
利用现有投资
用户可以访问现有计算机和获得许可的应用程序，例如 Adobe Creative Suite、Autodesk、Avid Media Composer、Pro Tools、Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks 等。远程访问这些应用时可以享受同样的性能，就像在办公室的工作站一样。
兼具远程和现场办公优势的解决方案
Splashtop 具备的功能允许用户在现场和远程办公环境中流畅地使用计算资源。弹性办公模式是未来的工作模式，Splashtop 是更加适合您的远程访问和远程支持合作伙伴。
基于云的 DaaS 伙伴关系
Amazon WorkSpaces、VMware Horizon Cloud、Microsoft Windows Virtual Desktop（WVD）on Azure 和 Citrix Managed Desktops 等基于云的 DaaS（桌面即服务）解决方案已成为按需付费首选计算平台。Splashtop 已与 AWS、GCP、Azure 和 Nutanix 建立合作伙伴关系。