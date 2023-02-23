跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
IT technicians in datacenter using Splashtop to remotely access both physical and virtual machines

物理和虚拟机的统一远程访问

立即试用安排演示

高性价比企业级远程访问解决方案，用于支持混合计算基础设施

Splashtop 非常适用于采用混合计算基础设施（兼具物理机与虚拟机）的组织机构。

超过3000万用户（包括个人用户、企业、学术与研究机构、政府机关、小型企业、MSP、IT 部门）正在通过 Splashtop 的高性能、快速部署远程访问实现对物理机和虚拟机的远程访问。

通过 Splashtop，可从应用软件访问物理和云计算资源，在统一控制台管理全部用户和设备，包括对以下设备的远程访问：

Remote access, control, and monitoring icon

物理机（Windows、Mac、Linux、Chromebook 台式机和笔记本电脑）

(Windows, Mac, Linux, Chromebook台式机和笔记本电脑)

Connected computers icon

服务器

Mobile device share icon

iOS 和 Android 移动设备

Group view icon

虚拟机

Browser icon

VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS 相关的 VDI/DaaS 解决方案

通过 Splashtop Enterprise，IT 团队能获得更多灵活性、控制力、可扩展性和易用性，从而有效管理其混合 IT 基础设施。

  • 性能

    Splashtop 可以在低延迟的情况下，为用户提供安全可靠的高性能远程会话，让用户可以进行视频编辑、图形设计、动画、编码等任务。用户可以像往常一样访问工作计算机、应用程序和数据。Splashtop 还支持远程访问运行云 GPU 的虚拟机，以实现高性能云计算。


  • 安全

    Splashtop 的安全功能包括严格的身份验证要求、授权控制、综合日志记录等。与单点登录集成，以实现集中身份验证。在远程会话期间不会进行数据传输。

  • 易用性

    用户可以使用 Splashtop Business 应用程序立即从任何设备（数量不限）进行远程访问。用户界面友好，功能直观，易于部署、管理和使用。

主要优势

多合一远程访问与支持

IT 部门不仅可以管理所属组织机构的远程访问，还可以提供按需的帮助台支持，并且可以随时远程管理和监控无人值守的计算机。所有操作均可通过一个集中控制台完成。

广泛的设备支持

Splashtop 始终为 Windows、Mac 和 Linux 提供高质量用户体验。用户可以从任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备进行远程访问。

优质的客户服务

我们想跟大家分享的是，Splashtop 在第三方评论网站 Capterra 上的用户评分高达97分，远远超过了其他远程桌面供应商，对这一点我们感到非常自豪。我们的首要任务就是能够提供卓越的客户服务

快速部署

仅需几分钟即可启动并运行。无需重新购买许可或新的基础设施。

利用现有投资

用户可以访问现有计算机和获得许可的应用程序，例如 Adobe Creative Suite、Autodesk、Avid Media Composer、Pro Tools、Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks 等。远程访问这些应用时可以享受同样的性能，就像在办公室的工作站一样。

兼具远程和现场办公优势的解决方案

Splashtop 具备的功能允许用户在现场和远程办公环境中流畅地使用计算资源。弹性办公模式是未来的工作模式，Splashtop 是更加适合您的远程访问和远程支持合作伙伴。

基于云的 DaaS 伙伴关系

Amazon WorkSpaces、VMware Horizon Cloud、Microsoft Windows Virtual Desktop（WVD）on Azure 和 Citrix Managed Desktops 等基于云的 DaaS（桌面即服务）解决方案已成为按需付费首选计算平台。Splashtop 已与 AWS、GCP、Azure 和 Nutanix 建立合作伙伴关系。

联系我们以了解更多关于 Splashtop Enterprise 的信息，或立即安排演示！

联系我们安排演示
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号