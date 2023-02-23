物理和虚拟机的统一远程访问

高性价比企业级远程访问解决方案，用于支持混合计算基础设施
Splashtop 非常适用于采用混合计算基础设施（兼具物理机与虚拟机）的组织机构。
超过3000万用户（包括个人用户、企业、学术与研究机构、政府机关、小型企业、MSP、IT 部门）正在通过 Splashtop 的高性能、快速部署远程访问实现对物理机和虚拟机的远程访问。
通过 Splashtop，可从应用软件访问物理和云计算资源，在统一控制台管理全部用户和设备，包括对以下设备的远程访问：
物理机（Windows、Mac、Linux、Chromebook 台式机和笔记本电脑）
(Windows, Mac, Linux, Chromebook台式机和笔记本电脑)
服务器
iOS 和 Android 移动设备
虚拟机
VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS 相关的 VDI/DaaS 解决方案
通过 Splashtop Enterprise，IT 团队能获得更多灵活性、控制力、可扩展性和易用性，从而有效管理其混合 IT 基础设施。
主要优势
一体化的远程访问和远程支持
IT部门可以为他们的组织管理远程访问，提供按需的 "服务台 "支持，并在任何时候远程管理和监控无人值守的计算机。 所有这些都通过一个集中的控制台。
广泛的设备支持
Splashtop始终为Windows、Mac和Linux提供高质量的用户体验。 用户可以从任何Windows、Mac、iOS、Android或Chromebook设备上远程登录。
优质的客户服务
我们很自豪地与大家分享，Splashtop ，获得了Capterra 97分的用户综合评价，大大超过了所有其他远程桌面供应商。 提供 优秀的客户服务 是我们的首要任务。
快速部署
你可以在几分钟内启动并运行。 你也不需要重新获得许可或购置新的基础设施。
利用现有的投资
用户可以访问现有的计算机和授权应用程序，如Adobe Creative Suite、Autodesk、Avid Media Composer和Pro Tools、Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks，以及更多。 所有这些都没有牺牲性能，就像他们在办公室的工作站一样。
远程和现场工作场所相结合的最佳解决方案
Splashtop 具备的功能允许用户在现场和远程办公环境中流畅地使用计算资源。弹性办公模式是未来的工作模式，Splashtop 是更加适合您的远程访问和远程支持合作伙伴。
基于云的DaaS伙伴关系
来自Amazon WorkSpaces、VMware Horizon Cloud、Azure上的微软Windows虚拟桌面（WVD）、Citrix Managed Desktops等基于云的DaaS（桌面即服务）解决方案已经成为按需付费计算的首选平台。 Splashtop 已经与AWS、GCP、Azure和Nutanix建立了伙伴关系。