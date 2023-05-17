Splashtop Business Access 试用中心

如果您的帐户计算机比较多，则可通过网页控制台对这些计算机进行分组，让计算机保持有序。然后，您可以在使用网页控制台或 Splashtop Business 应用程序时，按组查看并为计算机排序。此外，您还可以按组调整计算机设置。

在 Web 控制台中，转到管理>分组。 从那里你可以创建和管理群组。 了解有关 使用 Splashtop 进行计算机分组的更多信息。