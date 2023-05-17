Splashtop Business Access 试用中心

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Splashtop Business Access 演示视频
了解如何设置、启动远程访问会话、邀请用户和管理您的团队。
入门指南
包括所有用户需知信息，比如 Splashtop Business Access 的入门指南、用户可用的所有工具和功能等。
下载链接
在这里找到 Splashtop 商业应用程序和 Splashtop Streamer 的所有下载链接！
知识库
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如何设置 Splashtop 远程桌面
只需几个简单的步骤，即可在几分钟内将计算机设置为远程访问。
Splashtop 安全中心
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十大试用常见问题解答
我该如何设置 Splashtop Business Access？
设置 Splashtop 很简单。 你所需要做的就是在你想要远程访问的计算机 Splashtop Streamer 上下载 Splashtop 商业应用程序，然后在你想要远程访问的设备上下载商业应用程序。 之后，你就准备好了！ 请查看我们 关于设置 Splashtop 的分步指南，或查找所有 Splashtop Business Access 下载链接。
如何连接到远程计算机？
如需启动远程连接，请在您的设备上打开 Splashtop Business 应用程序，查看您的计算机列表。只需单击您希望访问的计算机即可启动远程会话。然后，即可在您的设备上查看并实时控制远程计算机的屏幕。
如何传输文件？
您可以在远程计算机和本地设备（Windows、Mac 和 Android）之间传输文件。拖放功能可以简化文件传输过程。远程会话期间，单击并按住文件，将其拖动到远程计算机屏幕的窗口，然后松开即可将此文件从本地设备传输到远程计算机。您还可以将文件从远程计算机拖放到本地设备。
如何从远程计算机打印文件？
无需担心需要将文档存储在您面前没有的计算机上！ Splashtop 允许你将文件从远程计算机（Windows 和 Mac）打印到本地打印机上。 请务必查看我们关于 使用 Splashtop 进行远程打印的 知识库文章。
什么是 Splashtop 网络控制台，我能用它做什么？
Splashtop Web 控制台是您可以管理您的帐户、用户和设备的地方。 你可以在 my.splashtop.com 上访问它。 您将能够查看您的计算机、对它们进行分组、调整用户访问权限和安全设置等等。 了解有关 Splashtop Web控制台的更多信息。
如何对我的计算机进行分组？
如果您的帐户计算机比较多，则可通过网页控制台对这些计算机进行分组，让计算机保持有序。然后，您可以在使用网页控制台或 Splashtop Business 应用程序时，按组查看并为计算机排序。此外，您还可以按组调整计算机设置。
在 Web 控制台中，转到管理>分组。 从那里你可以创建和管理群组。 了解有关 使用 Splashtop 进行计算机分组的更多信息。
如何设置两步验证？
我们强烈建议您使用两步身份认证或双因子身份认证（2FA）保护您的设备和数据。启用这一安全功能后，在登录帐户时，您不仅需要输入 Splashtop 密码，还需要另外输入验证器应用生成的六位安全码。这样一来，即使黑客已获取您的用户名和密码，也无法访问您的帐户。
观看我们 关于设置两步验证的视频。
设备身份验证是如何工作的？
为提高安全性，所有登录 Splashtop 帐户的新设备均需通过电子邮件进行身份认证。首次登录新设备时，我们会通过电子邮件向您发送身份认证链接。您需要先单击此链接，然后才能成功登录并在该设备上使用 Splashtop Business 应用。
了解有关设备身份验证 以及如何调整功能设置的更多信息。
如果我在连接远程计算机时遇到困难怎么办？
连接困难和连接中断并不常见。 如果您遇到这些问题，则可能是由于带宽过低或网络拥挤所致。请查看我们关于这些问题解决方案的支持文章 。
在远程桌面会话期间获得最佳性能的建议有哪些？
B Splashtop usiness App Windows 和 Splashtop Streamer for 和 Mac 具有多种配置，可以提高远程会话在帧速率 (FPS) 和 CPU 负载方面的性能。查看可以为每个平台设置哪些配置 以充分利用您的 Splashtop 体验。